Picchi dello sciame meteorico delle Liridi. Come vedere stasera in Iowa

In arrivo nei cieli vicino a te: lo sciame meteorico delle Liridi Ecco alcuni fatti che devi sapere sullo sciame meteorico delle Liridi di aprile. Stati Uniti oggi

Perché sei soddisfatto degli eventi astronomici di un'eclissi solare? Beh, sei fortunato.

Le Liridi, uno dei più antichi sciami meteorici conosciuti, resteranno visibili nell’emisfero settentrionale durante la prossima settimana. L’evento sarà più lungo e più recente di un’eclissi solare. Quindi preparati a tenere da parte una coperta, degli snack e un telescopio per la tua doccia con l'arpa durante la prossima settimana.

Ecco cosa devi sapere per vedere una doccia Lyrid dall'Iowa.

Quando avviene lo sciame meteorico delle Liridi?

La Pioggia della Lira è iniziata il 15 aprile e resterà attiva fino al 29 aprile. L'attività dovrebbe raggiungere il picco il 23 aprile, secondo NASA.

Come trovare la pioggia di meteoriti Lyrid di stasera?

Carolyn Roberts, coordinatrice del laboratorio di astronomia presso l'Università dell'Iowa, ha detto che coloro che cercano le Liridi potrebbero dover lavorare un po' perché la visibilità potrebbe essere bassa a causa dell'inquinamento luminoso e della luna brillante.

Secondo la NASA, il momento migliore per catturare gli acquazzoni di lira è durante le ore di oscurità, dopo il tramonto della luna e prima dell'alba. La zona radiante, ovvero l'area del cielo da cui sembra provenire la Lira, si trova vicino alla costellazione della Lira. Questa si trova vicino alla stella Vega, che è una delle stelle più luminose del cielo, secondo quanto riportato dal sito americano “spaziale”. NASA.

“Esci in un luogo completamente buio”, ha detto Roberts. “In qualsiasi giardino che si apre più tardi o magari se conosci una fattoria preferita, l'ideale è alzare lo sguardo e avere una visione chiara e completa del cielo.”

I parchi statali dell'Iowa sono aperti fino alle 22:30. I parchi della contea nelle contee di Polk e Story sono aperti fino alle 22:30 e i parchi nella contea di Dallas sono aperti fino alle 22:00.

Suggerimenti per osservare lo sciame meteorico delle Liridi dall'Iowa

Considera l'idea di recarti nelle aree rurali dell'Iowa per evitare le luci della città e i lampioni. Non ci saranno lunghe scie di polvere luminosa dietro le meteore. In alternativa, puoi identificare la doccia da un lampo luminoso occasionale chiamato palla di fuoco NASA.

È anche utile sdraiarsi a terra per vedere quanto più cielo possibile. Trascorri 30 minuti al buio per consentire ai tuoi occhi di abituarsi a vedere le meteore NASA.

Anche se non vuoi un cielo oscurato, Roberts ha detto che avere un piccolo edificio o un albero per coprire la luna brillante aiuterà a migliorare la visibilità. Guarda il cielo nordorientale e osservalo in tarda serata o al primo mattino. Mentre la notte continua, la sorgente del fiume Lyrid sorgerà verso nord, ha detto Roberts.

“Quindi guarda più o meno in direzione nord-est”, ha detto. “Vedere davvero l'intero cielo è ciò che conta nelle osservazioni degli sciami meteorici. Possono essere quasi ovunque nel cielo, rendendo l'intero cielo visibile e visibile in modo che quando una piccola meteora attraversa il cielo, stai guardando.”

Non preoccuparti di telescopi o binocoli. L'uso di uno qualsiasi di questi strumenti limiterà la tua visione del cielo, riducendo le possibilità di vedere una meteora, ha detto Roberts.

“Mettiti comodo, lascia che i tuoi occhi si adattino e lascia che i tuoi occhi osservino quanto più cielo possibile”, ha detto Roberts.

Quante meteore posso vedere durante uno sciame di Lira?

Puoi catturare da 10 a 20 meteoriti Lyrid all'ora durante le ore di punta. Viaggeranno ad una velocità di 29 miglia al secondo, secondo il Daily Mail britannico NASA. Roberts paragonò Lerides a quella che veniva raffigurata come una stella cadente. Sebbene le meteore siano diverse dalle meteore, sparano anche nel cielo per una frazione di secondo.

“La maggior parte di essi sarà lunga un secondo o più breve”, ha detto Roberts. “Ma quando pensi a uno stereotipo come una stella cadente, quello è un meteorite, ma ancora una volta non è affatto una stella.”

Kate Kelly è la reporter generale degli incarichi del Register. Accesso a kkealey@registermedia.com Oppure seguila su Twitter all'indirizzo @Kelly17.