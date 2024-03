A caccia dell'aurora boreale in Islanda

Quest’anno le delusioni sono state particolarmente gravi.

L'aurora boreale, chiamata anche aurora boreale, è più visibile quando si verificano i brillamenti solari, che sono grandi esplosioni nel sole che inviano particelle cariche verso la Terra. Quest'anno il sole Si sta avvicinando al culmine del suo ciclo di attività di 11 anniche secondo alcuni significa che anche i display potrebbero raggiungere il loro picco.

Ma una maggiore attività solare non significa necessariamente che l’aurora boreale sarà più luminosa o più frequente, spiegano stancamente gli scienziati. Significano invece soprattutto che le luci si vedono più a sud del solito: negli ultimi mesi sono diventate visibili in… ArizonaMissouri e Inghilterra meridionale.

Questo non significa molto per l'Islanda.

In effetti, dicono gli islandesi e gli scienziati, questo inverno non è niente di speciale. A volte le luci ci sono. A volte non lo sono. Proprio come al solito.

Caccia ai riflettori

Ma niente di speciale, con l'aurora boreale è comunque molto speciale. E così i turisti continuano ad arrivare.

Il mese scorso mi sono unito alla lotta. Per quattro notti ho cercato il luccichio del cielo a Reykjavik e dintorni.

Ho prenotato il mio biglietto per viaggiare: questo è stato l'anno migliore, vero? Ma man mano che imparavo di più e man mano che il mio viaggio si avvicinava, le mie speranze diminuivano. Scienziati e accompagnatori turistici mi hanno gentilmente detto che il cielo era nuvoloso e che l'attività solare sembrava tranquilla.