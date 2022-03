Il punto di vista dei fan: Abramovich è rimasto sconvolto dal fatto che ha disturbato il mondo rilassato del calcio | Chelsea

SQ alla fine dell’Impero Romano in Chelsea È durato quasi 19 anni, molto più di quanto molti pensassero quando ha acquistato il club nell’estate del 2003, ma fino ai recenti disastrosi eventi geopolitici, è stato meno di quanto mi aspettassi dato il suo apparente amore per il club e il suo continuo successo sul campo.

Molte persone sembrano dimenticarlo negli ultimi sei anni Roman Abramovich Il club acquistato dal Chelsea ha vinto due volte la FA Cup, la Coppa di Lega e la Coppa delle Coppe dei Campioni, quindi non era il pasticcio che alcuni avevano immaginato. Quello che ha fatto è stato spostare rapidamente il Chelsea al raro passo successivo, consentendo ai manager globali (come Jose Mourinho, Carlo Ancelotti e Antonio Conte) e ai giocatori di unirsi a loro, ottenendo una vittoria di due decenni di coppa che qualsiasi nuovo proprietario troverebbe molto difficile da replicare. È diventato un malfunzionamento molto efficace, sconvolgendo il mondo rilassato ai vertici del calcio inglese ed europeo, e ne è stato chiaramente sconvolto.

Due Champions. Due campionati europei. Cinque titoli di Premier League. Innumerevoli tazze domestiche. Quanti ricordi per me. guardandoci Vincere il campionato a Bolton Brom Ovest. Essere a Monaco, Amsterdam, Baku e Porto per assistere al sollevamento dei premi europei. Guardando acquisti stranieri come Arjen Robben, Claude Makelele, Didier Drogba, Michael Ballack, Eden Hazard e Thiago Silva indossare la maglia del Chelsea. Qualità dei giocatori, una selezione di trofei e ricordi inimmaginabili di quelli di noi che guardavano la squadra nei giorni da cani della Division Two tra il 1979 e il 1983.

Guardare acquisti di livello mondiale come Didier Drogba e Arjen Robben, e festeggiare qui un gol nel 2005, è stato un piacere per i fan del Chelsea. Fotografia: Tom Jenkins/The Guardian

Il licenziamento antipatico ea volte crudele dei dirigenti ha sconvolto molti sostenitori, ma è difficile sostenere, a posteriori, che quelle decisioni non fossero giustificate, con la possibile eccezione di Ancelotti. Il Frank Lampard licenziato È stato criticato da molti, ma la nomina di Thomas Tuchel è stata un duro colpo, che ha portato Gloria alla Champions Dopo molti mesi.

Abramovich è stato in gran parte in background, rilasciando raramente interviste e contenuti per consentire ai suoi dirigenti di gestire il club quotidianamente, sebbene abbia chiaramente interferito con questioni strategiche chiave. Coloro che pensavano che si sarebbe annoiato o che avrebbe usato il club come gioco pubblico si sono sbagliati. Il punto è che ama davvero il club, ma ha fatto la cosa giusta, e infatti l’unica strada ragionevole date le circostanze attuali, è attraverso Il che indica la sua chiara intenzione di vendere. Non ho idea se abbia stretti legami con il regime di Putin – dice di no – ma la sua dichiarazione e il gesto di cancellare ingenti prestiti al club e l’impegno a utilizzare il ricavato della vendita “per il bene di tutti”. Vittime della guerra in Ucraina “Mi ha mandato un messaggio molto forte.

La sua eredità, oltre ai bei ricordi, include allenatori di livello mondiale (Tuchel ed Emma Hayes), una serie di giocatori di livello mondiale sia nelle squadre maschili che femminili e un’accademia gestita in modo superbo che produce regolarmente future superstar di alta qualità. La mia lettura è che la stragrande maggioranza dei tifosi apprezza tutto ciò che ha dato al club e sono molto grata per 19 anni di successi senza precedenti (in termini di Chelsea).

Per quanto riguarda il futuro, ci deve essere un po’ di trepidazione tra i sostenitori. L’idea che i proprietari prendano il club e accumulino debiti nello stile di Glazers o Hicks e Gillett non è felice. Vuole un nuovo Tuchel? Vuole uscire? Creare una nuova gerarchia completamente funzionante, magari da zero, sarà tutt’altro che facile, come hanno scoperto altri club.

Prova il club, e Fallito sorprendentementeper riacquistare azioni di Chelsea Pitch Owners nel 2011. Se un nuovo proprietario ci riprova, può aspettarsi un altro incontro con i sostenitori. Piani di scaffalature La costruzione di 60.000 stadi ad alta velocità dovrebbe essere ripresa, ma poiché ciò richiederebbe l’allontanamento dallo Stamford Bridge per tre o quattro anni durante la costruzione, sarebbe inevitabilmente un processo rischioso.

L’enorme benevolenza che Abramovich ha con la sua base di fan del Chelsea dal 2003 deve essere conquistata dai nuovi proprietari, e di certo non sarà facile come la brigata di Amanda Staveley. L’ho trovato a Newcastle. L’investimento di Abramovich ha trasformato il Chelsea in un club davvero globale, come dimostra l’ultimo periodo. Successo ai Mondiali per club. Chiunque prenderà il controllo avrà un lavoro davvero difficile da consolidare e costruire su quello.

Tim Rolls ha visto per la prima volta il Chelsea nel 1967 e collabora a fanzine cfcuk.