Il Nintendo Switch ha cambiato ciò che voglio nei videogiochi

Per la maggior parte della mia vita, ci sono stati due tipi di videogiochi: quelli che giochi a casa e quelli che giochi su un dispositivo portatile. C’era una chiara distinzione. Anche quando un potente dispositivo hardware, come PlayStation Vita, appare con la sua grafica di “qualità da console”, puoi sempre notare la differenza; I giochi avevano il loro personaggio basato sulla piattaforma. metroide Sul GameCube era molto diverso da metroide su Game Boy Advance. Ma tutto è cambiato quando Nintendo Switch è stato lanciato cinque anni fa.

Hai scoperto la potenza del tablet Nintendo in un modo unico. Nel 2017 mi è stato commissionato di recensire The Legend of Zelda: Breath of the WildUn gigantesco gioco open world che ha ribaltato il classico Zelda Equazione. Ho iniziato a giocarci nel mio soggiorno, proprio come ho fatto con i precedenti giochi della serie. Mi sono sentito bene. Ma poi ho dovuto seguire la Game Developers Conference a San Francisco, il che significava passare ore in aereo, nelle stanze d’albergo e aspettare in lunghe file all’interno del Moscone Center. Ho trascorso tutti quei momenti esplorando Hyrule e il fatto di essere stato in grado di passare senza problemi da dove ho iniziato a casa si è rivelato trasformativo. (Con una svolta surreale personalmente, il giorno in cui ho finito di scrivere la recensione, Sono anche riuscito a passare un’ora a chattare con i gestori di gioco.)

Questa chiaramente non è una situazione in cui la maggior parte delle persone si troverà. Ma questo ha chiarito ancora di più il punto: una chiave è un dispositivo progettato per adattarsi alla tua vita, anche se hai un lavoro davvero strano come me. In un mondo in cui i giochi richiedono il tuo tempo più che mai, con missioni quotidiane e mondi aperti che possono durare centinaia di ore, questo è stato un grosso problema. subito dopo Respiro della naturaOgni volta che giochi una partita importante – se effetto di massa o Carattere – Vorrei che fosse sull’interruttore. (Seriamente, come è possibile Persona 5 Non ancora gestito?)

Non sono l’unico. I fan che chiedono l’elemosina per le loro versioni Switch sono diventati un meme a questo punto e la versione Switch di È un gioco elettronico – Che inizialmente non era compatibile con la versione PS4 Aiutaci a inaugurare l’era odierna in cui il gioco multipiattaforma è una caratteristica prevista dei grandi titoli live-service perché i giocatori sono impazziti.

Foto di Cameron Faulkner / The Verge

Questo è un modo di vecchia data per dire che la libertà di cambiare ha cambiato radicalmente il modo in cui vedo i videogiochi. Quella distinzione tra console e mobile che ha caratterizzato i miei primi ricordi con il mezzo non c’è più. Ora, quando arriva la partita, penso a lungo e intensamente come Lo eseguirò. Se si tratta di un gioco di servizio diretto come Effetto Jinshin o È un gioco elettronicoVoglio sapere che posso candidarmi con me su Switch o Smartphone. Se è un gioco di ruolo di lunga data, potrei aspettare la versione Switch, anche se la grafica è un successo. Proprio come la mia esperienza Netflix mi segue da dispositivo a dispositivo, voglio che i miei videogiochi facciano lo stesso. Personalmente mi pento di averlo giocato Ottimo gioco di skateboard mondo elementare su PS5 perché sarebbe perfetto per brevi sessioni su Switch.

Questo desiderio di portare con me i mondi dei videogiochi ora si estende ben oltre le console Nintendo. Esistono giochi multipiattaforma che supportano i dispositivi mobili; Giochi Xbox che funzionano su PC, console e cloud; servizi in abbonamento come Apple Arcade e Game Pass che funzionano su più dispositivi; E – la cosa più eccitante – un dispositivo completamente nuovo Piattaforma Steam Espande il concetto a tutti quei giochi che non vengono riprodotti dalla mia libreria di Steam.

Detto questo, con la scomparsa dei confini tra la console e il dispositivo mobile, ci manca qualcosa di evidente. L’ho sentito soprattutto quando la produzione del Nintendo 3DS è stata interrotta: C’è qualcosa di molto speciale nei giochi progettati attorno ai limiti di un dispositivo mobile che spesso non esistono ora. L’era del DS è stata un periodo d’oro creativo per Nintendo e i suoi partner, con tutto da ci vuole innovazione Zelda Alle meravigliose stranezze del tocco Nintendo E il Elettroplancton. cambia indirizzo Terrore Metroid Potrebbe non esistere senza il suo predecessore Il ritorno di Samo. Fortunatamente, questo spirito vive ancora come una sorta di nicchia attraverso prodotti come seno analogico E il data di gioco.

Quando si tratta di giochi cross-device, le cose spesso rimangono caotiche. L’esclusività della piattaforma e le fastidiose restrizioni di avanzamento incrociato significano che non hai sempre quel tipo di libertà; Le cose non sono sempre così facili come tirare un interruttore dal molo e portare un giocattolo con te. Ma grazie in parte al passaggio, gli ultimi cinque anni hanno visto un enorme miglioramento nel modo in cui i giochi arrivano su tutti i dispositivi. Sono così imbarazzato a dirti quanti dispositivi possiedo È un gioco elettronico installato, ma esso Un sacco.

Questo a sua volta ha migliorato il mio rapporto con il gioco, proprio come averlo BOTW Sull’interruttore fatto. La piattaforma non ha solo cambiato il modo in cui guardo i giochi, ma me li ha fatti apprezzare in un modo completamente nuovo.