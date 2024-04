Apple M4 Mac Studio: cosa sappiamo finora

Apple prevede di aggiornare l’intera gamma Mac con chip M4 aggiornati a partire dalla fine del 2024 e fino al 2025, e ciò includerà un nuovo chip M4 per il desktop Apple di medio livello, il Mac Studio.

Voci di un chip M4

Apple ha una gamma di chip M4 in fase di sviluppo, inclusi M4 standard, M4 Pro, M4 Max e una versione di fascia alta con nome in codice “Hidra”. Questo chip di fascia alta potrebbe essere una versione “Ultra” equivalente all'M2 Ultra, oppure potrebbe essere qualcosa di più potente.

Con la gamma ‌M2‌, ‌M2‌ Ultra è un chip che in realtà è composto da due chip ‌M2‌ Max collegati insieme. Al momento non esiste l'M3 Ultra, ma l'architettura del chip dell'M3 Max ha portato a ipotizzare che i futuri chip Ultra potrebbero essere chip autonomi e non costruiti da due die Max.

Sembra che l'M3 Max non abbia la connettività UltraFusion che ha consentito al chipset ‌M2‌ Max di agire come un dispositivo Ultra. Dato che manca questo, il chip Ultra verrà probabilmente fornito con uno sviluppo personalizzato con personalizzazioni per carichi di lavoro pesanti. Apple potrebbe modificare il numero di core prestazionali ed efficienti per concentrarsi sulla potenza e aggiungere più core GPU.

Gli attuali dispositivi ‌Mac Studio‌ utilizzano i chipset ‌M2‌ Max e ‌M2‌ Ultra, quindi possiamo aspettarci che i modelli M4 siano dotati dei chipset M4 Max e M4 Ultra (o equivalenti). A parte il Mac Pro, il ‌Mac Studio‌ è l'unico dispositivo Apple a utilizzare i chip “Ultra”.

‌Mac Studio‌ è progettato per gli utenti Mac con flussi di lavoro ad uso intensivo del sistema che richiedono funzionalità grafiche e di calcolo avanzate. Non c'è ancora molta differenza tra ‌Mac Studio‌ e ‌Mac Pro‌, quindi forse Apple sta pianificando di rilasciare un M4 Ultra più potente per ‌Mac Pro‌.

Apple si sta muovendo per implementare l’intelligenza artificiale completa in tutta la sua gamma di prodotti nei prossimi mesi, quindi si prevede che l’M4 si concentrerà sul miglioramento delle prestazioni dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico. Le voci suggeriscono che ci sarà un motore neurale aggiornato con più core per gestire le attività di intelligenza artificiale.

I prossimi ‌Mac Studio‌ e ‌Mac Pro‌ possono supportare fino a 500 GB di memoria unificata, rispetto all’attuale massimo di 192 GB.

E l'M3?

Dato che Apple prevede di aggiornare il ‌Mac Studio‌ con i chip M4 nel 2025, non è ancora del tutto chiaro se ci sarà un aggiornamento M3 quest'anno.

Le linee iMac, MacBook Pro e MacBook Air sono state aggiornate con chip M3, ma Mac mini, Mac Studio e Mac Pro utilizzano ancora chip M2. Con l'aggiornamento M4 già pianificato, Apple potrebbe saltare l'aggiornamento M3 per i suoi desktop, ma è anche possibile che potremmo ottenere un aggiornamento M3 intorno a metà anno e un secondo aggiornamento M4 l'anno prossimo, il che metterebbe un anno tra ogni aggiornamento. aggiornare.

Apple sta testando una versione di ‌Mac Studio‌ con un processore M3, quindi è possibile un aggiornamento quest'anno e un secondo aggiornamento l'anno prossimo.

Modifiche alla progettazione

‌Mac Studio‌ non ha ricevuto un aggiornamento del design da quando è stato rilasciato per la prima volta nel marzo 2022, ma non è in circolazione da abbastanza tempo per aver bisogno di un aggiornamento. Apple tende ad aspettare diversi anni prima di apportare modifiche importanti ai Mac e non ci aspettiamo che ‌Mac Studio‌ abbia un aspetto rinnovato nel prossimo futuro.

Probabilmente bisognerà avvicinarsi al 2026 o al 2027 prima che Apple prenda in considerazione l’aggiornamento del design, anche se potrebbe volerci più tempo. Il ‌Mac mini‌ non ha visto cambiamenti evidenti nel design dal 2010.

secondo BloombergMark Gurman, il ‌Mac Studio‌ con il chip M4 dovrebbe essere rilasciato a metà del 2025, il che potrebbe indicare una possibile presentazione alla Worldwide Developers Conference del 2025.