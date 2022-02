Philips Hue Gradient Lightstrip è ora in vendita su Amazon

L’illuminazione intelligente Philips Hue è da tempo uno degli accessori per la casa intelligente preferiti da hobbisti e principianti. Questo perché le luci sono relativamente facili per iniziare ad automatizzare la tua casa, sono abbastanza spaziose da poterci costruire e hanno un bell’aspetto.

Se hai già investito nell’ecosistema Hue, puoi scegliere un più elaborato Philips Hue Gradient Lightstrip per $ 212,49 Su Amazon ora quando ritagli il coupon sulla pagina con uno sconto del 15%. Lo sconto riduce questa striscia LED da 65 pollici al minimo storico, facendoti risparmiare quasi $ 38. A differenza delle linee luminose Philips standard, queste linee possono visualizzare più colori contemporaneamente, rendendole adatte per il montaggio dietro la TV come luce diagonale.

Tieni presente, tuttavia, che avrai bisogno di un file Opzionale, $ 230 per eseguire una scatola di sincronizzazione HDMI Se vuoi che la barra luminosa reattiva corrisponda ai colori mostrati sulla tua TV. L’affare inoltre non include Hue Hubquindi potrebbe essere meglio per gli utenti che già lo possiedono.



Barra luminosa graduate Philips Hue (65″) Philips Hue Gradient Lightstrip è una retroilluminazione per la tua TV che fonde più colori contemporaneamente. Può essere collegato alla Play HDMI Sync Box opzionale per la corrispondenza dei colori sullo schermo in tempo reale.

Se devi aggiornare il tuo dispositivo di streaming, ci sono due fantastiche offerte Roku tra cui scegliere in questo momento su Amazon. Roku Streaming Stick 4K Plus, che supporta Dolby Vision, è Fino a un nuovo minimo di $ 49 ($ 21 di sconto), mentre il suo cugino antiaderente, il Roku Express 4K Plus, lo è In vendita a $ 29,99 ($ 10 di sconto). Entrambi i modelli sono usciti nel 2021 e supportano il 4K, sebbene lo Streaming Stick 4K Plus ottenga un cenno per una migliore uscita HDR e un fattore di forma più snello: dopotutto, è sempre bello nascondere il tuo dispositivo di streaming dietro la TV.



Roku Streaming Stick 4K Plus (2021) Il Roku Streaming Stick 4K Plus supporta tutti i principali servizi di streaming, oltre a HDR10 Plus e Dolby Vision. Viene fornito anche con Voice Remote Pro, che ha un jack per cuffie da 3,5 mm per l’ascolto privato tramite cuffie o auricolari cablati.



Roku Express 4K Plus (2021) Roku Express 4K Plus sostituisce Roku Premiere come lettore Roku 4K entry-level. Ha un processore più veloce e il supporto HDR10 Plus.

Ieri abbiamo evidenziato un ottimo affare su un bundle che include una webcam Logitech e un microfono Blue Yeti, che da allora è scaduto. Se hai ancora bisogno di una webcam, sei fortunato: la webcam Logitech C920S Pro In vendita da Newegg per $ 59,99 ($ 10 di sconto). Se non sei prevenuto nei confronti di Newegg, è perché Storie dell’orrore moderne del servizio clienti O per qualche altro motivo, anche la webcam è in vendita Miglior acquisto per $ 59,99.

Indipendentemente da dove la acquisti, Logitech C920S Pro è un’ottima scelta per una webcam e ottiene il massimo dei voti come La migliore webcam per la maggior parte delle persone. Ha una buona qualità dell’immagine una volta estratto dalla scatola senza alcuna modifica e registra una risoluzione di 1080p a 30 fps. Offre inoltre una messa a fuoco automatica relativamente veloce e un gradito campo visivo di 78 gradi.



Logitech C920S Pro Webcam Uno dei migliori dispositivi che puoi acquistare, Logitech C920S Pro offre videochiamate HD 1080p e registrazione a 30 fps.

Secondo Apple, e il nostro test, l’Apple Watch Series 7 può caricare il 33% più velocemente rispetto al modello precedente, ma è necessario il cavo e l’alimentatore giusti per sfruttare le velocità di ricarica migliorate. Fortunatamente, questo cavo è in vendita se hai bisogno di parti di ricambio o desideri sostituire un cavo più vecchio.

Ora puoi ottenere il cavo di ricarica rapido magnetico USB-C di Apple Watch su Amazon E il Walmart per $ 23,99 invece di $ 29, che è il miglior prezzo finora. Il cavo da 1 metro è compatibile anche con i precedenti modelli di Apple Watch, ma se lo abbini a un alimentatore da 18 W o a una presa di corrente superiore, vedrai velocità di ricarica più elevate solo sulla serie 7. Apple ha una velocità di ricarica maggiore. Elenco degli adattatori di alimentazione compatibiliInoltre, se vuoi garantire la compatibilità.



Cavo di ricarica rapido magnetico USB-C per Apple Watch Il cavo di ricarica rapido magnetico Apple con USB-C supporta la ricarica più rapida dell’Apple Watch Series 7, almeno se utilizzato con un alimentatore compatibile. Apple afferma che si carica da zero all’80 percento in circa 45 minuti.

Se hai bisogno di spazio di archiviazione aggiuntivo per la tua Xbox Series X/S, la scheda di espansione di archiviazione da 512 GB di Seagate è ora disponibile. In vendita a $ 109,99 da B&H Photo. La speciale scheda di espansione corrisponde alla velocità dell’SSD interno presente nelle console Microsoft di nuova generazione, garantendo prestazioni veloci in grado di stare al passo con i giochi più recenti. È probabilmente un acquisto essenziale anche per i possessori di Xbox Series S, poiché la console ha solo 364 GB di spazio di archiviazione utilizzabile.

Se non ne hai mai utilizzato uno prima, una scheda di espansione si collega semplicemente allo slot aperto sul retro della console, raddoppiando la capacità di archiviazione della serie S o aggiungendo il 50% in più di spazio di archiviazione alla tua Xbox Series X. Tieni presente che A $ 29,01 il coupon viene applicato automaticamente al momento del pagamento, portando l’SSD a uno dei suoi migliori prezzi finora.



Scheda di espansione di archiviazione Seagate (512 GB) Microsoft ha collaborato con Seagate per creare SSD proprietari che possono essere inseriti nel retro di Xbox Series X/S. alla stessa velocità come spazio di archiviazione all’interno della tua nuova console.

Sabato qualche offerta speciale