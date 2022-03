Biden considera sanzioni contro l’India per le scorte militari russe

L’amministrazione Biden sta valutando se imporre sanzioni all’India per le sue scorte e la dipendenza dall’equipaggiamento militare russo come parte delle conseguenze di vasta portata che l’Occidente sta cercando di imporre a Mosca per l’invasione dell’Ucraina.

Donald Law, l’assistente segretario di stato per gli affari dell’Asia meridionale, ha detto ai legislatori giovedì in un’audizione che l’amministrazione sta valutando quanto le relazioni militari storicamente strette tra India e Russia minaccino la sicurezza degli Stati Uniti.

“È una questione che stiamo esaminando da vicino, poiché l’amministrazione esamina la questione più ampia se applicare sanzioni ai sensi della legge antiterrorismo o rinunciare a tali sanzioni”, ha affermato Lu.

Il Countering American Adversaries Through Sanctions Act, approvato nel 2017 sulla scia dell’interferenza del Cremlino nelle elezioni americane, include il potere di penalizzare le transazioni con i settori della difesa o dell’intelligence russa.

La legge include la rinuncia all’autorità del presidente che è stata utilizzata alla Turchia, alleata della NATO, fino a dicembre 2020, quando l’amministrazione Trump ha imposto sanzioni ai sensi della legge per l’acquisto da parte di Ankara del sistema di difesa missilistico russo S400.

Nel 2016, l’India è stata nominata “Major Defense Partner” con gli Stati Uniti, una designazione unica che alza il livello del commercio e della tecnologia della difesa. Si dice che i contratti di difesa tra Stati Uniti e India abbiano raggiunto i 20 miliardi di dollari dal 2008.

L’India è anche membro del Quadrilateral Security Dialogue con Stati Uniti, Giappone e Australia, un gruppo incentrato sulla lotta alle ambizioni della Cina nella regione indo-pacifica.

Presidente BidenJoe Biden saluta il voto delle Nazioni Unite: “L’isolamento di Putin” espone “Difesa notturna, sicurezza nazionale” – Gli Stati Uniti cercano di rifiutare il contatto con la Russia Il dottor John Hopkins afferma che i bambini devono essere vaccinati contro il COVID-19 Altro Giovedì ha tenuto una videochiamata con i leader del Quartetto, secondo la Casa Bianca, “per discutere della guerra contro l’Ucraina e delle sue implicazioni per la regione indo-pacifica”.

La legge ha detto ai legislatori che l’amministrazione sta “cercando di capire se la tecnologia di difesa che condividiamo con l’India oggi può essere adeguatamente protetta, date le relazioni storiche dell’India con la Russia e le sue vendite di difesa”.

“È fondamentale che gli Stati Uniti, con qualsiasi partner, siano in grado di rassicurarsi sul fatto che qualsiasi tecnologia di difesa che condividiamo sia adeguatamente protetta”, ha affermato.

Lu ha detto che l’amministrazione era stata bloccata in una “feroce battaglia” con i funzionari indiani negli ultimi due mesi prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Presidente Biden Segretario di Stato Anthony Blinken Anthony Blinken afferma che equipaggiamenti “critici e difensivi” arrivano in Ucraina Blinken si recherà in Europa per incontrare gli alleati della NATO Hill Report 12:30 – Immagini e suoni dallo stato dell’Unione di Biden Altro Altri alti funzionari del ministero degli Esteri hanno esortato Nuova Delhi a “prendere una posizione più chiara, che è contraria all’azione della Russia”.

Il ministro ha affermato che l’astensione dell’India alle Nazioni Unite e il suo impegno a fornire aiuti umanitari all’Ucraina rappresentano passi promettenti in un cambiamento nella sua posizione pubblica e che si aspetta un cambiamento ancora maggiore sulla scia dell’indignazione per la morte di uno studente indiano ucciso a Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, dai bombardamenti russi nei giorni Last.

“Ho avuto diverse conversazioni con funzionari indiani nelle ultime 24 ore”, ha detto Lu. “Quello che possiamo vedere, in effetti, molto rapidamente è che il lavoro ha iniziato a rivoltare l’opinione pubblica in India contro un paese che era visto come un partner, che senza dubbio ha ucciso un giovane che era una vittima innocente in Ucraina”.