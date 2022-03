Il governo ucraino ha invitato le società sportive a tagliare fuori la Russia durante l’invasione [Updated]

Aggiornamento (3 marzo): Il CD polacco Project Red Annunciato questa mattina Ha “deciso di sospendere tutte le vendite dei nostri giochi a Russia e Bielorussia”. Ciò include le distribuzioni fisiche dei giochi rilasciati da CDPR e tutte le vendite digitali sul suo popolare sistema operativo GOG. La società ha chiarito che i precedenti acquisti di giocatori in Russia e Bielorussia saranno più accessibili Un tweet successivo.

“L’intero team del progetto CD è fermo con il popolo ucraino”, scrive l’azienda. “Sebbene non siamo un’organizzazione politica in grado di influenzare direttamente gli affari dello stato, crediamo che la comunità imprenditoriale abbia il potere di promuovere un cambiamento globale nei cuori e nelle menti delle persone comuni, anche se non vogliono stare insieme. Sappiamo che lo faranno, ma vogliamo motivare ulteriormente la comunità mondiale attraverso questa azione. L’Europa”.

Nel Una nota per gli investitori CDPR riferisce che i clienti russi e bielorussi hanno rappresentato rispettivamente il 5,4% e il 3,7% delle vendite della società negli ultimi 12 mesi.

Storia originale:

Mikhail Fedorov, vice primo ministro e ministro della trasformazione digitale dell’Ucraina, ha pubblicamente chiesto una “sospensione temporanea di tutti gli account russi e bielorussi” in risposta a “tutte le società di sviluppo sportivo”. La continua occupazione russa dell’Ucraina.

Nel Un tweet dal suo account verificatoFedorov ha anche invitato i siti sportivi a sospendere la partecipazione di squadre e giocatori russi e bielorussi a tutti gli eventi sportivi internazionali e ad annullare tutti gli eventi internazionali. [sic] In Russia e Bielorussia”.

Fedorov suggerisce che queste mosse “incoraggiano i cittadini russi a fermare in anticipo la famigerata occupazione militare”. “Entro il 2022, la tecnologia moderna sarà la migliore risposta a carri armati, lanciarazzi multipli e missili”.

@Xbox Stazione di gioco Sai per certo cosa sta succedendo in Ucraina ora. La Russia dichiara guerra non all’Ucraina, ma all’intero mondo civile. Se sostieni i valori umani, dovresti vivere nel mercato russo! pic.twitter.com/tnQr13BsSv – Mykhailo Fedorov (ed Fedorov Mykhailo) 2 marzo 2022

In una nota aggiuntiva inviata agli account Twitter di Xbox e PlayStation, Fedorov ha scritto: “Se sostieni i valori umani, tu [leave] mercato russo!” Un tweet successivo, Fedorov ha anche invitato Riot Games, EA, Ubisoft, Gameloft e Wargaming a unirsi all’Ucraina per “chiudere il tuo ufficio in Russia”. “Allora è semplicemente venuto alla nostra attenzione [an] Occupare sulla mappa tecnologica globale!”

I rappresentanti di Sony, Microsoft, Nintendo e Valve non erano immediatamente disponibili per un commento. Aggiorneremo questo articolo se avete domande sulle aziende incluse nelle Richieste di Fedoro.

Il supporto porterà all’azione?

I governi e le società di tutto il mondo stanno facendo un chiaro appello al settore sportivo in risposta all’invasione adottando misure significative per consentire alla Russia e paralizzare la sua economia. Ci sono molti governi occidentali Vietata l’esportazione della maggior parte dei prodotti tecnologici in Russia Ha anche in gran parte tagliato fuori le banche russe dall’Organizzazione mondiale della finanza. La mela lo è La Russia ha smesso di vendere i suoi prodotti Ed è Disconnetti le banche russe consentite Dal suo servizio Apple Pay. Ce l’ha anche Fedoro ha chiesto la mela La società non ha ancora preso provvedimenti per impedire ai russi di accedere all’App Store iOS.

C’è l’Associazione Internazionale degli Sviluppatori Sportivi Condannò pubblicamente un’invasione La definisce una “grave violazione del diritto internazionale” e invita i suoi membri a “condannare gli atti di violenza contro l’Ucraina”. Più di 400 società sportive hanno uffici ucraini, che rappresentano 30.000 dipendenti ucraini Rapporto di Stato IGDA del Dipartimento sportivo ucraino Da gennaio.

Comprese le società di videogiochi Funky, Progetto CD rosso, 11 Bit Studios (Questa mia guerra), Mondo sportivo GSC (Seguace), E Estremi digitali (Warframe) Hanno pubblicamente promesso di donare una parte dei loro profitti ai soccorsi in Ucraina. Anche Brandon Sheffield di Necrosoft Games Organizzare la galleria dei giochi indie di Itch.io Per raccogliere fondi per enti di beneficenza internazionali che operano in Ucraina.

Ma alcune società di videogiochi hanno adottato le misure drastiche consigliate da Fedorov per bloccare completamente i clienti russi. Il mercato NFT di gioco con sede in Ucraina è Dmarket L’eccezione primariaHa interrotto i legami con gli utenti russi e bielorussi durante il fine settimana.

Gioco Ostacoli

Nel mondo degli sport tradizionali esistono già organizzazioni tra cui il Comitato Olimpico Internazionale e la FIFA Banditi i russi dalle competizioni internazionali E gli eventi programmati nel paese sono stati cancellati.

Nello sport, il campionato danese ha la prima BLAST Le squadre russe sono state bandite dalla partecipazione In caso di “futuro prevedibile”, ha annullato il prossimo turno di qualificazione, che ha ritenuto “irrilevante in questo momento”. Ci sono anche giochi di rivolta Rinviato a Valoroso Evento Champions Tour Nel EMEA La regione afferma che “la sua prima priorità è sostenere i giocatori, gli attori, lo staff e i tifosi colpiti dalla crescente crisi in Ucraina”.

Intel nel frattempo Decisi di tenere Il suo principale evento Extreme Masters Katowice è “monitorare da vicino la situazione in Ucraina” come pianificato nella vicina Polonia. ucraino Contrattacco Pro Alexander “s1mple” Gostilev Utilizzato un’intervista all’evento Per sottolineare “Esport”[s] È fuori dalla politica[s]. Le decisioni del governo non hanno nulla a che fare con te.

Ha aggiunto: “Vogliamo tutti la pace in Ucraina [the] Tutto il mondo. Noi siamo tutti [are] Impaurito. Tutti vogliamo mostrare [an] Questa partita è un esempio [the] Tutto il mondo. Prima di tutto dobbiamo essere tutti umani”.

Dopo Kostilev Annunciato su Instagram Ha donato 1.000.000 di grivna ucraine (circa $ 33.000) all’esercito ucraino.