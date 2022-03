Volkswagen interrompe la produzione di automobili in Russia e interrompe le spedizioni

Shalanda Young, direttrice ad interim dell’Office of Management and Budget, parla durante un’audizione di conferma per la commissione per la sicurezza interna e gli affari governativi del Senato a Washington, DC, il 1 febbraio (Al Drago/Bloomberg/Getty Images)

La Casa Bianca ha chiesto ai legislatori Approvazione di 10 miliardi di dollari in aiuti mortali e umanitari all’Ucraina come parte di una richiesta di finanziamento di emergenza di 32,5 miliardi di dollari inviata a Capitol Hill mentre la Russia continua la sua avanzata verso l’Ucraina.

La richiesta arriva dopo settimane di discussioni tra i funzionari della Casa Bianca e il legislatore su come sarebbe stata qualsiasi potenziale richiesta di emergenza, che avrebbe dovuto concentrarsi fortemente sulle esigenze di Covid-19. Ma l’escalation dell’invasione russa ha aumentato significativamente la domanda per l’Ucraina in particolare.

I legislatori stanno negoziando un accordo di finanziamento a lungo termine e devono affrontare la scadenza dell’11 marzo per raggiungere un accordo.

I fondi ucraini dovrebbero essere vincolati a qualsiasi accordo finale, ma il processo rimane liquido.

“Questa richiesta identifica l’urgente necessità di $ 10,0 miliardi di ulteriore assistenza umanitaria, di sicurezza ed economica all’Ucraina e ai partner dell’Europa centrale a causa dell’invasione russa non provocata e non provocata”, una richiesta ufficiale inviata mercoledì dal direttore ad interim dell’Office of Management and Budget Shalanda Young to Congress Leadership dice.

Young ha suggerito che la richiesta iniziale di 10 miliardi di dollari per l’Ucraina avrebbe soddisfatto i “bisogni immediati” e potrebbero essere necessari ulteriori finanziamenti.

“Data la situazione in rapida evoluzione in Ucraina, prevedo che nel tempo sorgeranno ulteriori necessità. Questa richiesta di finanziamento si basa sulle migliori informazioni della direzione sui requisiti di risorse in questo momento e rimarremo in contatto con il Congresso nelle prossime settimane e mesi come valutiamo i requisiti di risorse in eccesso rispetto a questi bisogni urgenti.

Maggiori informazioni sulla richiesta di finanziamento: La richiesta dettagliata fornisce 4,8 miliardi di dollari per il Dipartimento della Difesa, inclusi 1,8 miliardi di dollari per il supporto nella regione in cui le unità militari statunitensi supportano il Comando europeo degli Stati Uniti e la Forza di risposta della NATO, 1,3 miliardi di dollari per la sicurezza informatica e altri sistemi di supporto alla difesa e 1,8 miliardi di dollari per rinnovare il Dipartimento della Difesa. I negozi. Chiede inoltre 5 miliardi di dollari per il Dipartimento di Stato e l’Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti (USAID), inclusi 2,8 miliardi di dollari in assistenza umanitaria come cibo e altri aiuti, 500 milioni di dollari in assistenza militare attraverso il programma di finanziamento militare straniero e 1,8 miliardi di dollari in aiuti economici. Assistenza per aiutare a “sostenere la continuità del governo e la resilienza del popolo ucraino, nonché i bisogni emergenti nella regione”.

La richiesta prevede anche 21 milioni di dollari per il Dipartimento del Commercio per rafforzare i controlli sulle esportazioni, 30 milioni di dollari per il Dipartimento dell’Energia per fornire “assistenza tecnica per l’integrazione della rete elettrica”, 59 milioni di dollari per il Dipartimento di Giustizia per supportare la Task Force KleptoCapture recentemente annunciata su Russia Sanzioni e altri finanziamenti per la task force multinazionale e 91 milioni di dollari per il Tesoro per sostenere sanzioni e indagini penali presso l’IRS, tra le altre spese.