La “Ruota della fortuna” è persa a causa dell'”umiliazione” per raggiungere un “sogno per tutta la vita”

Il concorrente di “Wheel of Fortune” Christopher Coleman è stanco che il suo nome venga trascinato nel fango.

Coleman mezzogiorno martedì sera “ruota della fortuna” Un episodio in cui lui e i suoi compagni giocatori, Thomas Lipscombe e Laura Machado, provocano un alterco quando non è successo nulla. Indovina la risposta corretta all’enigma: “Un’altra piuma nel tuo cappello”.

Giovedì Coleman ha parlato del suo senso di sarcasmo, TMZ dice Sulla diffusa ostilità che ha provato dopo la messa in onda dell’episodio.

Il concorrente di “Wheel of Fortune” Christopher Coleman ha parlato della sua esperienza con il game show di lunga data. Ruota della fortuna / ABC

“Questa espressione [‘Another feather in your cap,’] È qualcosa che ho imparato quando avevo 6 o 7 anni. Ma non lo sentivo da oltre 30 anni e quindi è passato molto tempo per me”, ha esordito.

“Si riceve anche molta attenzione e pressione quando si è in produzione”, ha detto Coleman di essere sul set di Fortune. “Molte persone sono sedute a casa riposate sul divano, urlando e urlando alla TV, quando noi [the contestants] Sono le persone in tempo reale e in tempo reale, che stanno cercando di indovinare e capire qual è questo enigma”.

L’enigma corretto che ha confuso i concorrenti era “Un’altra piuma nel tuo cappello”. ruota della fortuna

“La parte triste è che la gente dice noi [the contestants] Non erano intelligenti e stavano cercando di sminuire i nostri titoli di studio.

Poi Coleman ha scritto alcune parole sui “troll” che gli sono arrivati ​​sui social media. “Quello che direi ai troll è: ‘Alzati. La metà di voi non ha nemmeno capacità di parlare in pubblico. Vai sulla Ruota della fortuna e vai dove eravamo noi. E poi sarà tutta un’altra conversazione quando usciranno e faranno gli asini loro stessi”.

Ha spiegato che questo momento è stato un “incidente isolato” e voleva che le persone “più simpatia, più grazia e comprensione”.

“Sii calmo con me e gli altri concorrenti perché siamo persone molto istruite e non vogliamo essere messi in una situazione in cui siamo pubblicamente oppressi e umiliati in uno spettacolo che è stato il sogno di una vita”, Coleman disse.

Ha concluso dicendo che, sebbene non abbia “molti rimpianti” nella vita, se “avesse saputo allora quello che so ora”, avrebbe risolto il puzzle correttamente piuttosto che girare la ruota al secondo tentativo.

“Questo è dove ho sbagliato, e mi assumo la piena responsabilità”, ha detto.

Christopher Coleman, Thomas Lipscombe e Laura Machado sono apparsi nello show di martedì sera. ruota della fortuna

Il presentatore Pat Sajak è saltato in piedi per difendere i concorrenti nel suo show ieri e ha pubblicato un lungo thread su Twitter dicendo agli spettatori “Hai un cuore piccolo.”

“Mi fa sempre male quando persone simpatiche entrano nel nostro programma per giocare, fare soldi e magari realizzare un sogno per tutta la vita, e poi vengono derise online quando fanno qualcosa di sbagliato o qualcosa va storto”, ha scritto Sajak, 75 anni . .

Il conduttore del game show ha aggiunto in parte: “Questi sono bravi ragazzi in una brutta situazione sotto il tipo di tensione che non puoi iniziare ad apprezzare quando sei sul divano. Le belle risate sono una cosa. Diamine, hanno riso di se stessi . Ma ehi, allentali un po’. A meno che tu non sia lì, non hai idea di quanto sia diverso lo studio.”