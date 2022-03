Spazzatura spaziale: il razzo rimanente colpirà il lato opposto della luna

CAPE CANAVERAL, Florida – La luna sta per crollare con tre tonnellate di spazzatura spaziale, un pugno che creerà un cratere che può contenere diversi semirimorchi per trattori.

Il razzo rimanente si schianterà nella parte più lontana della luna a 5.800 mph (9.300 km/h) venerdì, fuori dagli occhi indiscreti dei telescopi. Possono essere necessarie settimane, anche mesi, per confermare l’effetto con le immagini satellitari.

Gli esperti ritengono che stia rotolando casualmente nello spazio, da quando la Cina l’ha lanciato quasi un decennio fa. Ma i funzionari cinesi dubitano che sia loro.

Indipendentemente da chi sia, gli scienziati prevedono che l’oggetto scaverà una buca da 33 piedi a 66 piedi (da 10 a 20 metri) e invierà polvere lunare a volare per centinaia di miglia (chilometri) attraverso la superficie sterile e piena di vesciche.

È relativamente facile tenere traccia della spazzatura spaziale a bassa orbita. È improbabile che gli oggetti che esplodono in profondità nello spazio entrino in collisione con qualcosa, e questi pezzi distanti vengono solitamente dimenticati, ad eccezione di alcuni osservatori a cui piace interpretare il detective celeste sul lato.

SpaceX originariamente ha preso un colpo per l’imminente cucciolata lunare dopo che il tracker di asteroidi Bill Gray ha stabilito la sua rotta di collisione a gennaio. Si è corretto un mese dopo, dicendo che l’oggetto “misterioso” non era un razzo SpaceX Falcon nella fase superiore del lancio del Deep Space Climate Observatory della NASA nel 2015.

Gray ha detto che era probabilmente il terzo stadio di un razzo cinese che ha inviato una capsula campione di prova sulla luna e indietro nel 2014. Ma i funzionari del ministero cinese hanno affermato che lo stadio superiore è rientrato nell’atmosfera terrestre e si è bruciato.

Ma ci sono state due missioni cinesi con nomi simili – il volo di prova e la missione di ritorno sulla luna nel 2020 – e gli osservatori statunitensi ritengono che le due si stiano confondendo.

Il comando spaziale degli Stati Uniti, che tiene traccia della spazzatura spaziale a bassa quota, ha confermato martedì che lo stadio superiore della missione lunare del 2014 della Cina non è mai stato deorbitato, come descritto in precedenza nel suo database. Ma non poteva confermare il paese di origine della cosa che stava per colpire la luna.

“Siamo concentrati sulle cose più vicine alla Terra”, ha affermato un portavoce dell’azienda in una nota.

Gray, il matematico e fisico, ha detto che ora era fiducioso che fosse il missile cinese.

“Sono diventato un po’ più cauto in tali questioni”, ha detto. “Ma non vedo proprio come potrebbe essere qualcos’altro.”

Jonathan McDowell dell’Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics sostiene la valutazione rivista di Gray, ma osserva: “L’effetto sarà lo stesso. Lascerà un altro piccolo cratere sulla Luna”.

La luna contiene già innumerevoli crateri, raggiungendo 1.600 miglia (2.500 km). Con poca o nessuna atmosfera reale, la Luna è indifesa contro una raffica costante di meteore e asteroidi e l’occasionale astronave in arrivo, inclusi alcuni deliberatamente schiantati per il bene della scienza. Senza tempo, non c’è usura e quindi i pozzi di impatto durano per sempre.

La Cina ha un lander lunare sul lato opposto della luna, ma sarà troppo lontano dal rilevare l’impatto di venerdì a nord dell’equatore. Anche il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA sarà fuori portata. È improbabile che anche l’India in orbita attorno alla luna Chandrayaan-2 passi in quel momento.

“Speravo che qualcosa di (significativo) avrebbe colpito la luna per molto tempo”, ha detto Gray. “Idealmente, avrebbe colpito il lato più vicino della luna a un certo punto in cui possiamo effettivamente vederlo”.

Fissando il prossimo successo su SpaceX di Elon Musk, Gray ha dato un’altra occhiata dopo che un ingegnere del Jet Propulsion Laboratory della NASA ha messo in dubbio la sua affermazione. Ora, è “pienamente convinto” che si tratti di una parte di un razzo cinese, basato non solo sul tracciamento orbitale per il suo lancio nel 2014, ma anche sui dati ricevuti dall’esperimento Ham Radio di breve durata.

Il JPL Center for Near-Earth Object Studies supporta la rivalutazione di Gray. Un team dell’Università dell’Arizona ha recentemente identificato un segmento di un razzo cinese Long March dalla luce riflessa dal suo rivestimento, durante le osservazioni del telescopio del cilindro deflettore.

Sono lunghi circa 40 piedi (12 m) e 10 piedi (3 m) di diametro e fanno capriole ogni due o tre minuti.

Gray ha detto che SpaceX non lo ha mai contattato per contestare la sua affermazione originale. Né lo sono i cinesi.

“Non è un problema di SpaceX, né è un problema della Cina”, ha detto Gray. “Nessuno è particolarmente entusiasta di quello che fanno con la spazzatura in questo tipo di orbita”.

Secondo McDowell, rintracciare i resti di una missione nello spazio profondo come questa è complicato. La gravità della luna può cambiare la traiettoria di un oggetto durante il volo, creando incertezza. McDowell ha notato che non esiste un database prontamente disponibile, ad eccezione di quelli “raggruppati insieme” da lui stesso, Gray e un paio di altri.

“Ora siamo in un’era in cui molti stati e società private stanno mettendo le cose nello spazio profondo, quindi è tempo di iniziare a seguirle”, ha detto McDowell. “Al momento non c’è nessuno, solo pochi fan nel tempo libero”.

La produttrice di video dell’Associated Press Olivia Zhang e il giornalista video con sede a Pechino Sam McNeill hanno contribuito a questo rapporto.

