Il clamoroso addio di Duke all’allenatore K, anche in caso di sconfitta

Ma un’ora dopo, il giorno successivo, una sera quando dozzine di ex giocatori di Krzyzewski (e Jerry Seinfeld) sono scesi a Durham, lui e i suoi fratelli per lo più vestiti di blu stavano tuonando in un modo degno di una dinastia sportiva universitaria.

Per celebrare ogni campionato nazionale citato nel video pre-partita. Per schernire il tallone di catrame. A dichiarare la propria fedeltà a Krzyzewski, che chiuderà la sua carriera con 572 vittorie in casa Cameron. fare un putiferio.

La direzione sul foglio delle cheerleader degli studenti, dopo tutto, era: “Sii più rumoroso che mai oggi”.

Anche il seggio del duca non era calmo. L’uomo abitualmente chiamato Coach K, quasi solo lì a non indossarlo in onore della sua carriera, lo era spesso.