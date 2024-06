Aggiornamenti dei punteggi della lega regionale di baseball NCAA di Tennessee vs Indiana

Il baseball del Tennessee può fare un altro passo verso la quarta apparizione regionale consecutiva sabato.

I Vols I (51-11) affronteranno la testa di serie n. 3 dell’Indiana (33-24-1) sabato (18:00 ET, ESPNU) al Lindsey Nelson Stadium nella regione NCAA di Knoxville. Il Tennessee ha vinto 10 partite consecutive nelle partite regionali e ha vinto tre partite regionali consecutive.

Il Tennessee ha aperto venerdì con una vittoria contro la testa di serie n. 4 del Northern Kentucky (35-23). Gli Hoosiers hanno battuto la Southern Miss, seconda testa di serie, 10–4 nella prima partita.

I Vols hanno vinto un titolo regionale in ciascuna delle ultime tre stagioni e hanno raggiunto la finale regionale in ogni apparizione post-stagionale sotto la guida dell’allenatore Tony Vitello.

Aggiornamenti dei risultati in tempo reale per il baseball Tennessee vs Indiana nella regione di Knoxville

Aaron Combs ne permette a due di giocare ma li interrompe con due strike per chiudere la partita. I Vols sono nella finale regionale di Knoxville.

Entrambe le squadre hanno lasciato troppi corridori in base (13 LOB per UT, 12 per IU), ma l’imboscata iniziale dei Vols porta a termine il lavoro.

La vincitrice di Miss Indiana-Southern affronterà il Tennessee domenica alle 18:00.

Andrew Behnke lancia 3,1 inning senza reti e lascia il posto a Marcus Phillips, che concede una corsa e ne elimina solo uno. Dylan Lowe concede successi consecutivi mentre IU ne segna un altro e Aaron Combs funziona. Le cartelle necessitano ancora di cinque uscite. Due su, uno eliminato per il battitore numero 3 dell’IU Nick Mitchell.

Mitchell colpisce e Combs produce un groundout per uscire dall’ottavo.

Il doppio singolo di Kavares Tears si aggiunge al vantaggio dei Vols nel quinto posto.

La giornata di Drew Beam era finita dopo aver concesso quattro punti in 3,2 inning. Andrew Behnke entra per la finale nel quarto inning e taglia le basi caricate.

Cale Stark si aggiunge al vantaggio dei Vols con un fuoricampo solitario sull’esterno sinistro. L’offesa del Tennessee sembra destinata alle 20 di sabato.

Gli Hoosiers sono sul tabellone con un fuoricampo di 3 punti del battitore principale degli Hoosiers Devin Taylor. Drew Beam è rimasto molto seduto nei primi 90 minuti di questa partita e ha avuto problemi nel terzo periodo.

Billy Amick ha colpito il muro sinistro del campo per un grande slam e un vantaggio di 9-0 per il Tennessee. È il 21esimo fuoricampo della stagione di Amick e il 12esimo Grande Slam dell’anno per il Tennessee.

Christian Moore ha segnato un fuoricampo di due punti a destra e i Vols si sono portati in vantaggio per 4-0. Questi sono due dirigenti delle risorse umane che hanno avuto un grande successo in questa corsa.

Questo HR è il 29esimo della stagione di Moore.

Il Tennessee carica le basi con due eliminati, ma Connor Foley dell’Indiana alla fine ottiene la terza eliminata dall’inning. All’inizio era instabile.

Hunter Ensley fa una passeggiata nel secondo, e Dean Curley porta a casa con un imponente fuoricampo sull’esterno sinistro. Il Tennessee conduce 2-0.

Tennessee 0, Indiana 0 dopo un inning

Il Tennessee ottiene una camminata di due punti ma nient’altro nella parte superiore del primo inning. Drew Beam sembrava tagliente nel fondo pulito del primo. I Vols sono la squadra stradale designata oggi.

Quale canale trasmette oggi la partita di baseball Tennessee vs Indiana?

televisione: ESPNO

Ora di inizio di Tennessee Baseball vs Indiana

Pronostico sul baseball Tennessee vs Indiana

Tennessee 13, Indiana 6: L’attacco dell’Indiana può andare avanti ma gli Hoosiers non hanno la capacità di limitare i Vols, soprattutto al Lindsey Nelson Stadium. Il Tennessee si porta a una vittoria per il suo quarto posto regionale consecutivo.

Sito web di baseball Tennessee vs Indiana

Knoxville, Tennessee

Stadio Lindsey Nelson

Biglietti per il baseball Tennessee vs Indiana

Programma di baseball del Tennessee

Programma di baseball dell’Indiana

Elenco dei giocatori di baseball del Tennessee

Elenco di baseball dell’Indiana

Programma regionale di Knoxville

Le partite del sabato

Gioco 3: Southern Miss (41-19) contro Northern Kentucky (35-23), mezzogiorno; TV da definire

Gioco 4: Indiana (33-24-1) vs Tennessee (51-11), 18:00; TV da definire

Staffa regionale di Knoxville

Le partite del venerdì

Gioco 1: Indiana 10, Miss Sud 4

Gioco 2: Tennessee 9, Kentucky settentrionale 3

Le partite del sabato

Gioco 3: Southern Miss (41-19) contro Northern Kentucky (35-23), mezzogiorno; TV da definire in seguito

Gioco 4: Indiana (33-24-1) vs Tennessee (51-11), 18:00; TV da definire

Le partite della domenica

Gioco 5: Perdente di Gara 4 contro Vincitore di Gara 3, a mezzogiorno; TV da definire

Gioco 6: Vincitore di Gara 4 contro Vincitore di Gara 5, 18:00; TV da definire

Partita del lunedì (se necessario)

Gioco 7: Vincitore di Gara 6 contro perdente di Gara 6, da definire

Prospettive regionali di Knoxville

Secondo BetMGM

Tennessee-1600

Miss meridionale +1500

Indiana +1600

Kentucky settentrionale +4000

Girone delle College World Series 2024

