La navicella spaziale Boeing Starliner è stata lanciata pochi minuti prima del decollo

Il primo tentativo della Boeing di far volare la sua navicella spaziale Starliner con gli astronauti a bordo è stato annullato sabato meno di quattro minuti prima del decollo. Il ritardo viene segnalato da un sistema informatico automatizzato, che riprende la sequenza del volo negli ultimi minuti del conto alla rovescia. La NASA ha detto sabato pomeriggio che rinvierà il lancio alla prossima settimana, possibilmente mercoledì o giovedì, per avere più tempo per valutare il problema con il computer. In precedenza aveva detto che avrebbe potuto provare a lanciare il missile domenica.

Sabato, in una conferenza stampa poco dopo l’abbandono della missione, Torey Bruno, CEO dell’ULA, ha affermato che uno dei tre sistemi informatici che orchestra la sequenza di lancio negli ultimi minuti del conto alla rovescia, ad esempio rilasciando i morsetti che tengono in posizione il razzo, L’accesso a Internet era lento. Di conseguenza, il sistema automatizzato ha interrotto il conto alla rovescia. ULA è una joint venture tra Boeing e Lockheed Martin.

La Boeing era ansiosa di lanciare la missione. Manderà gli astronauti della NASA Sunita Williams e Butch Wilmore sulla Stazione Spaziale Internazionale per circa una settimana per testare come funziona la navicella spaziale con gli esseri umani a bordo.

“So che è un po’ deludente”, ha detto Steve Stich, che dirige il Commercial Crew Program della NASA, del ritardo. “Eravamo tutti emozionati, e Butch e Sonny erano entusiasti di volare. È così che funziona il volo spaziale… Ogni volta che vai sulla cabina di pilotaggio con equipaggio o su qualsiasi volo, hai la possibilità di fare pulizia. READ Come un’eclissi potrebbe aiutare a unire un’America fratturata

Ha aggiunto: “Oggi puoi vedere quanto siamo vicini. Siamo molto vicini ad avere questa capacità pronta per l’uso. “Eravamo a tre minuti e 50 secondi di distanza e la navicella spaziale Starliner era pronta per il lancio.”

Dato che la navicella spaziale non ha mai volato con persone a bordo, i team della NASA e della Boeing hanno ripetutamente affermato che procederanno con cautela e non tenteranno di effettuare la missione finché non sentiranno di poterlo fare in sicurezza.

La prova di volo con equipaggio a bordo era inizialmente prevista per il 6 maggio. Ma il volo venne ritardato a causa di una valvola difettosa nel secondo stadio del razzo. Da allora la valvola è stata sostituita e i funzionari hanno detto che funzionava bene sabato.

Il lancio fa parte del Commercial Crew Program della NASA, che ha esternalizzato il trasporto verso la stazione spaziale a Boeing e SpaceX.

SpaceX è diventato il produttore dominante di razzi commerciali e veicoli spaziali; Ha volato per primo con gli astronauti, completando la sua prima missione di prova con equipaggio nel maggio 2020. Quel volo è stato un grande colpo per la NASA perché le ha dato la possibilità di trasportare gli equipaggi nello spazio. Nel 2011, lo Space Shuttle è stato ritirato, costringendo la NASA a fare affidamento sulla Russia per trasportare le persone sulla stazione fino a quando SpaceX non avesse potuto iniziare a volare.

Il Boeing Starliner ha dovuto affrontare battute d’arresto e ritardi. Ha dovuto effettuare due voli di prova senza equipaggio a bordo, invece di un volo come previsto. Il primo, alla fine del 2019, è stato interrotto perché il computer di bordo del razzo è rimasto spento per 11 ore e la navicella non ha mai raggiunto la stazione. Raggiunse la stazione spaziale nel tentativo successivo, nel 2022. Ma la compagnia scoprì poi che il nastro utilizzato per coprire i cavi elettrici della capsula era infiammabile e che i suoi paracadute dovevano essere aggiornati. READ I fisici catturano uno sfuggente fantasma 4D nell'acceleratore di particelle del CERN