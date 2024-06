Heidi Klum condivide le foto della celebrazione del suo 51esimo compleanno

Heidi Klum offre ai suoi fan uno sguardo alla celebrazione del suo 51esimo compleanno circondata dai suoi cari.

Sabato 1 giugno la modella ed ex Fuga dal progetto L’host ha condiviso diverse foto sul suo account Instagram, tra cui Una foto di se stessa mentre partorisce Con sua madre Erna Klum. Impostata su “Is not She Lovely” di Stevie Wonder, l’immagine nostalgica mostra Erna, vestita di rosa acceso con lunghi capelli biondi che le cadono davanti al viso, mentre allatta la piccola Heidi.

Heidi ha commentato il post dicendo: “51 anni fa ❤️”.

In Un altro articoloHa condiviso una foto in bianco e nero di se stessa e del marito Tom Kaulitz sdraiati a letto con la modella che gli baciava la guancia.

“Mi sono svegliata con questo bellissimo regalo 🥰❤️”, ha scritto nella didascalia, aggiungendo: “Mi sento così fortunata e benedetta 🥹.”

Heidi e Kaulitz, 34 anni, hanno iniziato a frequentarsi nel 2018 e si sono sposati segretamente nel febbraio 2019.

In altre due foto, Heidi ha mostrato il suo pranzo di compleanno. Uno di loro mostra lei e il marito musicista che si baciano con una mimosa in mano e palloncini rosa brillante con scritto “51” dietro. Heidi indossa un maglione rosa con stelle per abbinarlo al tema rosa, mentre suo marito da cinque anni indossa una camicia ampia abbottonata.

Ha scritto nella didascalia: “51 🤪❤️.”

La sua foto finale mostrava la sua famiglia, inclusi i figli Henry, 18 e Johan, 17, e le figlie Lou, 14 e Lenny, 20, nonché il fidanzato di Lenny, Aris Rashevsky. Il gruppo si è goduto alcune patatine fritte mentre si sedevano al tavolo ben apparecchiato, decorato con rose rosa e altri palloncini rosa.

“Tutto ciò che desidero 🥰❤️”, ha scritto Heidi della sua festa di compleanno.

Proprio la settimana scorsa, Heidi ha trascorso un po’ di tempo con la famiglia quando lei e Lenny sono usciti per il gala amfAR di Cannes 2024, che raccoglie fondi per la ricerca sull’AIDS.

L’elegante coppia madre-figlia ha posato insieme sul tappeto rosso, anche se indossavano look completamente diversi. Heidi era incantevole con un abito Lever Couture in tulle rosa con volant e uno strascico asimmetrico, insieme a scarpe abbinate e orecchini pendenti argento e verdi.

Sua figlia di 20 anni ha messo in contrasto il suo look colorato con un abito trasparente in maglia nera con dettagli floreali 3D attorno al busto e ai fianchi. Ha completato l’insieme con un’acconciatura mezza raccolta e una collana di pietre preziose.

Sempre il mese scorso, Heidi ha raccontato ai suoi follower di Instagram come ha festeggiato il ventesimo compleanno di Leni, condividendo foto del suo gruppo di amici che trascorrono del tempo insieme a New York, preparandosi per quello che sembrava essere un servizio fotografico e persino un dolce video. del bambino. Leni e sua madre insieme.

“Buon 20esimo compleanno Lenny Olumi”, ha scritto nella didascalia di uno degli auguri di compleanno. “Il tempo vola. Sembra che fosse solo ieri. Ti amo con tutto il cuore. Continua a far brillare la tua bellissima luce.”