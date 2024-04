L'arresto di un funzionario della difesa con l'accusa di corruzione indica un calo dell'influenza di Shoigu al Cremlino

Nel suo ruolo di supervisione della costruzione, degli alloggi e della gestione delle proprietà per le forze armate, ha visitato spesso il territorio ucraino occupato dai russi durante l'intera invasione.

Ivanov chi era detenuto È stato arrestato nel suo ufficio martedì sera con l'accusa di aver ricevuto una tangente di almeno 1 milione di rubli (circa 10.500 dollari) e mercoledì è stato deferito in tribunale a Mosca. È considerato uno stretto alleato di Shoigu.

“Prima di tutto, si tratta di ridistribuzione del mercato”, ha detto al Mosca Times un alto funzionario governativo. Ma anche il colpo pubblico inferto al campo di Shoigu è molto serio. Ivanov supervisionò non solo i lavori di costruzione, ma anche i contratti militari, essendo questo il più grande e il più delizioso.

Fonti hanno riferito al Mosca Times che l'arresto di alto profilo del suo vice Timur Ivanov – la cui vasta ricchezza e il suo stile di vita sontuoso non erano un segreto – riflette la lotta per le risorse e l'influenza all'interno dell'élite russa all'inizio del nuovo mandato presidenziale di Putin.

Tutti hanno parlato in condizione di anonimato data la delicatezza dell'argomento.

In un'intervista con il canale televisivo Zvezda gestito dal Ministero della Difesa, ha detto Ivanov spendere una fortuna Per la sua capacità di costruire rapidamente alloggi, strutture sociali e militari. Il segreto principale, ha detto, è la capacità di motivare i costruttori.

Inoltre, Ivanov ha supervisionato la costruzione di A Conduttura dell'acqua Dal fiume Don al canale Seversky Donets-Donbass, che la Russia utilizzava per fornire acqua a Donetsk e Lugansk occupate. Ha inoltre supervisionato la costruzione del 90% delle difese sulla linea di contatto tra gli eserciti ucraino e russo.

Entrambi Colpa Distruggere i “neo-nazisti”, un termine che i funzionari russi usano spesso per riferirsi ai funzionari e ai militari ucraini.

“Ci sono state molte violazioni reali riguardo alla gestione delle proprietà dell’esercito. “Ma sarebbe valsa la pena il suo arresto anni fa”, ha detto al Mosca Times una fonte vicina al ministero della Difesa.

La fonte ha aggiunto che l'arresto avviene prima dell'insediamento di Putin per il quinto mandato presidenziale e della successiva formazione di un nuovo governo “parla più di ragioni politiche e della posizione debole di Sergei Shoigu” che dello stesso Ivanov.

Fonti del Moscow Times concordano sul fatto che l'arresto di Ivanov non influenzerà la capacità dell'esercito russo di continuare l'invasione dell'Ucraina, perché “non ha nulla a che fare con gli affari militari”.

“Con ogni probabilità, ciò non impedirà a Sergei Shoigu di mantenere la sua posizione anche nel nuovo governo”, ha detto il funzionario russo. “Ma la sua posizione si indebolirà in modo significativo.”

In generale, quello che è successo è anche nell'interesse di Putin. Non permette mai che nessun gruppo diventi troppo potente. “Questa sarà presentata al pubblico come una guerra contro la corruzione”, ha detto un altro funzionario russo.

Il Servizio di Sicurezza Federale (FSB) probabilmente utilizzerà l'arresto del vice ministro per raccogliere informazioni compromettenti sull'intero Ministero della Difesa, compreso il suo comandante, ha detto al Mosca Times l'esperto Andrei Soldatov.

“Ivanov ora testimonierà contro tutti”, ha detto Soldatov. “Di solito si tratta di una forma di controllo, non di repressione. È così che il regime del Cremlino risolve il compito di mantenere la capacità di gestione – come la intendono loro”.