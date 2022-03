Gli atleti russi e bielorussi vietati dalla partecipazione alle Paralimpiadi invernali

Il Comitato Paralimpico Internazionale ha dichiarato giovedì a Pechino che, in uno straordinario capovolgimento, gli atleti russi e bielorussi sono stati banditi dalle Paralimpiadi invernali per il ruolo del loro paese nella guerra in Ucraina.

Il cambiamento arriva meno di 24 ore dopo che l’IPC ha annunciato mercoledì che consentirà agli atleti russi e bielorussi di competere quando i giochi si apriranno venerdì, ma solo come atleti neutrali con colori, bandiere e altri simboli nazionali rimossi.

L’IPC ha ricevuto critiche immediate per la sua decisione iniziale. È stato bollato come un tradimento che ha inviato il messaggio sbagliato alla leadership russa. Il Comitato internazionale della Bielorussia ha anche affermato che era chiaro che molti atleti si sarebbero rifiutati di competere contro russi o bielorussi, creando caos alle Paralimpiadi e danneggiando la reputazione.

Annunciando le azioni iniziali mercoledì in una conferenza stampa a Pechino, il presidente dell’IPC Andrew Parsons ha espresso apertamente simpatia per il popolo ucraino, ma ha affermato che le sue azioni sono state limitate dalle regole della sua organizzazione e dal timore di azioni legali.

Parsons ha detto quasi il contrario nell’annunciare la sua inversione di tendenza, notando che i suoi elettori si erano tirati indietro.

“Nelle ultime 12 ore, un numero significativo di membri è stato in contatto con noi”, ha affermato Parsons in una nota. “Ci dicono che se non riconsideriamo la nostra decisione, ora è probabile che abbia gravi conseguenze”.

“Quello che è chiaro è che la situazione in rapida escalation ora ci ha messo in una posizione unica e impossibile molto vicino all’inizio dei Giochi”, ha aggiunto Parsons.

L’IPC ora si unisce a sport come calcio, atletica leggera, basket, hockey e altri che hanno imposto un divieto totale a russi e bielorussi.

Lunedì, il Comitato Olimpico Internazionale ha spinto gli organismi sportivi a escludere gli atleti russi e bielorussi dagli eventi internazionali, ma ha lasciato la decisione finale ai singoli organi di governo.

Il CIO è stato lento nel reprimere la Russia, consentendo ai suoi atleti di competere nelle ultime quattro Olimpiadi sulla scia dello scandalo del doping sponsorizzato dallo stato e della copertura delle Olimpiadi invernali del 2014.

Ci si aspettava che la Russia avesse 71 atleti in competizione a Pechino. Non è stato immediatamente chiaro quanti atleti bielorussi. L’Ucraina ha detto che ne avrebbe 20.

I Giochi Paralimpici Invernali si aprono venerdì e terminano il 13 marzo.

Parsons si è rivolto anche agli atleti russi e bielorussi.

“Agli atleti con disabilità dei paesi colpiti, siamo profondamente dispiaciuti che siate stati colpiti dalle decisioni prese dai vostri governi la scorsa settimana nel violare la tregua olimpica. Siete le vittime delle azioni dei vostri governi”.