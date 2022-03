Video di emulazione del Nintendo Steam Deck estratti da YouTube

Valve ha appena rilasciato Steam Deck, un nuovo laptop da gioco. È in grado di eseguire tutti i tipi di giochi (nuovi e vecchi) e Gli emulatori possono persino funzionare Consentigli di ospitare una vasta libreria di vecchi sistemi e giochi.

L’emulazione Nintendo è stata trattata in vista del rilascio del dispositivo e ora che Steam Deck è nelle mani dei consumatori, tutti i tipi di video di emulazione stanno spuntando su YouTube.

Alcuni video sembrano concentrarsi sulle simulazioni di Yuzu (Switch) e Dolphin (GameCube e Wii). Diventi bersagli per le rimozioni. Anche se al momento non è del tutto chiaro chi stia prendendo di mira questi video, l’ipotesi ovvia qui è Nintendo, e anche molti all’interno della community di Steam Deck lo credono.

Un video, in particolare, che è stato rimosso è stato caricato da Canale YouTube The Phawx (Carrie Golomb su Twitter). Il creatore di questo canale con oltre 55.000 iscritti ha caricato un video tutorial su come giocare a Yuzu (un emulatore Nintendo Switch open source) su Steam Deck. Si presume anche che il suo altro video sull’emulazione Dolphin su Steam Deck fosse un obiettivo.

Switch Videos offriva una vasta gamma di giochi in esecuzione sul sistema come Super Mario OdisseaE il Il mondo di Super Mario 3D Anche braccia. Lo stesso creatore ha anche condiviso uno screenshot di Metroid Prime Funziona anche sul dispositivo.

Ma comunque. Ho l’immunità diplomatica. pic.twitter.com/znNUcQ9wft Cary Golomb (@carygolomb) 2 marzo 2022

In quei video, non ha detto nemmeno una volta di condonare la pirateria. Non spiegava come scaricare la ROM da un altro sito. Ha semplicemente mostrato come emulare i giochi sul dispositivo. Questo è legale al 100%. Ma Nintendo ha abusato del sistema DMCA. Questo è semplicemente sbagliato. – Allie-RX 1⃣5⃣ (AllieRX) 2 marzo 2022

Se questo avesse qualcosa a che fare con Nintendo, non sarebbe del tutto sorprendente dopo la recente rimozione di un popolare canale musicale per videogiochi con migliaia di brani Nintendo. Questo è stato dopo Confermato da un account YouTube ufficiale tramite social mediadopo le accuse che esso non è stato fare nintendo.

Nintendo non ha mostrato molto amore per la conservazione dei suoi vecchi giochi ultimamente e la scorsa settimana ha annunciato che lo sarà Le porte dell’eShop di Wii U e 3DS sono chiuse. Anche è fatto I titoli dei giornali incarcerati per tre anni.



Se sentiamo aggiornamenti su questa ultima storia, ci assicureremo di fartelo sapere.