7 note dalla perdita dei Trail Blazers ai Phoenix Suns

Il Blazer da pista Portland Hanno continuato la loro serie di sconfitte consecutive contro squadre NBA stasera, scendendo a Soli Fenice 120-90. La formazione offensiva giovane e povera di Portland non è riuscita a tenere il passo con Phoenix, anche senza preoccuparsi delle star guard Chris Paul e Devin Booker.

Se ti sei perso l’evento e vuoi avere un’idea di come sta andando il gioco, puoi dare un’occhiata Riassunto trimestre per trimestre qui. Quando hai finito, ecco altri appunti della serata.

mescola e prega

Portland girare a questo punto è come essere in una vecchia pista di pattinaggio e sentire la loro chiamata, “All Skate… All Skate…” I Portlanders hanno giocato 10 giocatori da soli nel primo periodo e quasi tutti hanno avuto una possibilità prima che la partita fosse finita . L’allenatore Chauncey Billups considera il tempo di gioco abbastanza neutrale. Se il tuo nome non è Anfernee Simons, sei nella libreria Who Plays Well.

Uno dei forti sviluppi di questa stagione è stata la libertà che ha consentito a Billups a causa di una completa mancanza di aspettative esterne e di fuoriclasse. (La squadra ha ancora aspettative interne su come giocare, ovviamente) Non c’è nessuno nel roster che non possa rinunciare. Nessuno garantisce il tempo di gioco. Niente va in giro in questi giochi. Può passare al basket puro, allo stile e allo sforzo mentre i Blazers ei loro giocatori esplorano il potenziale di crescita di questi giocatori.

trasformazioni

Il triplo indicatore rimane il miglior indicatore di successo di Portland. Hanno difficoltà a rimanere a galla quando le triple non stanno cadendo. Ma le trasformazioni sono diventate una potente seconda ancora di salvezza. Questo attacco prende vita quando l’avversario cede la palla e Portland può correre. Quando sei bloccato a Halfcourt, pfffffttttt.

Questa non è una ricetta sostenibile per il successo. Tuttavia, alcuni principi – vigilanza e attività, che trasformano istantaneamente la difesa in attacco – potrebbero un giorno adattarsi bene a un attacco più equilibrato… Lo spero?

Muoviti e… e poi?

A parte la loro tendenza a compiacersi durante i lunghi round di difesa a zona, i Blazers sono più attivi sul lato difensivo ora di quanto non lo siano stati con le loro superstar veterane. Sono veloci a stare in piedi contro la penetrazione e aiutano quasi sempre quando la palla si dirige verso il secchio. Queste caratteristiche erano assenti fino al punto di assenteismo due mesi prima.

Restano due grandi problemi.

In primo luogo, aiutarli verso il bordo non è eguagliato dalla gentilezza nel chiudere l’arco di tre punti. Come i loro predecessori, questa formazione sembra essere in grado di fare un cambio difensivo, ma non due. Questo li lascia aperti alla vecchia strada in collina e ai piatti in movimento. Phoenix ha sparato a un bersaglio a distanza per tutta la sera,

Anche quando riescono a suonare – cosa che spesso fanno all’interno di un arco – non sono in grado di fare molto lì a parte forzare il TO sopra menzionato, cosa che non accade molto spesso. Non è grande, alto o intimidatorio sulla difensiva. Hanno giocatori che potrebbero qualificarsi per una di queste qualità, ma nessuno è ancora tutti e tre. Questo porta a un sacco di “in teoria andava bene, ma in pratica… beh”.

Tratto Watford

Ringraziamo il collega Danny Marang per questo.

I Blazers permettono a Trendon Watford di allungarsi un po’, non solo programmandogli di finire il gioco, ma permettendogli di recuperare oltre la linea di tiro libero e iniziare a dribblare.

Ora, se potesse sviluppare un balzo per andare in giro da lì…

Simmons contro il mondo

L’abbiamo già detto, ma vale la pena ripeterlo. Ogni colpo colpito da Anfernee Simons deve essere accompagnato da una stella d’oro. Gli avversari lo mettono all’angolo come un matto e forzano la palla ovunque, purché non sia nelle sue mani. Questa è una pratica eccellente quando un giorno diventa la prima scelta in una formazione migliore.

Tuttavia, questa non è stata la notte migliore per Simmons. Ha segnato solo 11 punti in un tiro di 4-10, anche se 3-4 dall’arco. Non riusciva a ottenere un aspetto pulito – o qualsiasi aspetto, davvero – sotto quel tipo di pressione.

L’altra faccia della medaglia

A proposito di formazioni…

La scorsa settimana non abbiamo fatto altro che rendere omaggio ai giocatori del supplemento di Portland. Per la maggior parte, colpivano e giocavano in modo intelligente. Giocano ancora in modo intelligente, ma quei colpi non cadono. La differenza è piuttosto grande.

Questa è una parte integrante della transizione della squadra. Sembreranno una squadra promettente alcune sere, piuttosto disadattate alcune sere. Chiunque pensi che la squadra abbia abbastanza infrastruttura al momento, o addirittura chiusa, dovrebbe aspettare dieci minuti. Questa impressione cambierà.

Il prossimo grande Brandon

Il portiere Brandon Williams stava tirando una superba notte d’attacco 5-8 per 14 punti in 15 minuti. Era uno dei pochi Blazer che eccelleva in questo reparto. Lasciare il gioco con l’indicatore dell’anca sinistra, il che è un peccato viste le circostanze.

statistiche

Ecco alcune statistiche importanti stasera:

9 giocatori su 11 di Blazers hanno segnato un segno meno più meno. Tutta la formazione titolare ha chiuso in doppia cifra negativa, “guidata” da Simmons con -31 e CJ Elibe con -33. Questo è molto.

Portland ha tirato il 38,5% dal campo. Phoenix ha raggiunto il 50,0%.

Portland ha forzato 16 turni. Sìì! Hanno commesso 19. Boo.

prossimo

Sentiti libero di aggiungere il tuo feedback nei commenti qui sotto! Con questo livello di squadra, è comunque libero per tutti. Unisciti e divertiti!

Risultato quadrato

I Blazers iniziano una serie di due partite contro Timberwolf del Minnesota a. Il sabato. La partita inizia alle 17:00 ora del Pacifico.