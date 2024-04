La vittoria degli Spurs mette Thunder, Wolves e Nuggets in un pareggio a tre in testa all'Ovest

SAN ANTONIO — Venerdì sera il West è diventato un po’ più selvaggio.

Con la sconfitta dei Denver Nuggets per 121-120 contro i San Antonio Spurs, insieme alle vittorie di Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves, c'è ora un pareggio a tre in testa alla Western Conference in vista dell'ultima giornata della stagione regolare NBA.

Mercoledì, i Nuggets hanno battuto i Timberwolves e hanno preso un vantaggio di una partita su Minnesota e Oklahoma City. Ha reso i campioni della NBA i favoriti per la testa di serie nei playoff della Western Conference.

Ma dopo che il corridore di 5 piedi della guardia degli Spurs Devonte Graham in corsia ha battuto la guardia dei Nuggets Jamal Murray con 0,9 punti rimanenti, tutto è cambiato. Gli Spurs hanno costretto un conteggio di 5 secondi nel successivo gioco in entrata per suggellare la vittoria.

“È deludente. Voglio dire davvero deludente”, ha detto l'allenatore dei Nuggets Michael Malone. “Abbiamo preso il controllo del nostro destino e ciò che abbiamo realizzato mercoledì sera, ce lo siamo semplicemente ripreso, capisci cosa intendo?”

Domenica i Nuggets giocheranno contro i Grizzlies a Memphis, mentre i Thunder ospiteranno i Dallas Mavericks e i Timberwolves ospiteranno i Phoenix Suns.

Per Denver, l'unico modo per riconquistare la testa di serie è se sia Oklahoma City che Minnesota perdono domenica.

“È facile alzarsi dal Minnesota”, ha detto Malone. “Voglio dire, i nostri ragazzi erano concentrati, concentrati, seri. E non credo che abbiamo avuto lo stesso approccio durante la partita di stasera. Hai avuto la possibilità di ottenere il seme n. 1 e ora ovviamente siamo probabilmente sarà la testa di serie numero 3 alla fine della giornata, indipendentemente dal nostro seeding”, ha detto. Sappiamo di cosa siamo capaci e abbiamo un'altra partita. Proviamo a finirla a Memphis e prepariamoci per la primo round.

Questa è la prima volta nella storia della NBA che tre squadre – in 81 partite – hanno lo stesso record e la possibilità di conquistare la testa di serie nelle rispettive conference.

Denver guidava San Antonio di 23 punti prima che gli Spurs rimbalzassero. Non solo è stata la più grande rimonta per San Antonio in questa stagione, ma è stato anche il più grande crollo dei Nuggets nella stagione 2023-2024. Si lega anche al secondo vantaggio più grande di Denver nelle ultime 25 stagioni.

A Oklahoma City, l'allenatore dei Thunder Mark Daigneault venne a conoscenza della sconfitta dei Nuggets mentre lasciava il Baycom Center dopo la vittoria della sua squadra sui Milwaukee Bucks 125-107. Matt Templeson, vicepresidente delle comunicazioni del basket dei Thunder, ha informato Daigneault del turbamento e ha emesso un avvertimento.

3- La squadra crolla al tie-break Poiché Thunder, Timberwolves e Nuggets sono nella stessa divisione, il tie-break utilizzato tra 3 squadre è uno contro l'altro. Ecco la ripartizione: • tuono: 2-2 contro i Timberwolves, 3-1 contro i Nuggets (5-3) • Lupi di legname: 2-2 contro i Thunder, 2-2 contro i Nuggets (4-4) • Frammenti: 2-2 contro Timberwolves, 1-3 contro Thunder (3-5) Ciò dà a Oklahoma City il vantaggio di testa di serie numero 1, il Minnesota diventa numero 2 e Denver scivola al numero 3.

Ha detto: Questo è tutto [the media] “Vorrà parlarne”, ha detto Daigneault impassibile, “e voi ragazzi siete davvero all'altezza di questo.” “Non ho molti feedback. Dobbiamo arrivare al traguardo.”

Il centro esordiente dei Thunder Chet Holmgren ha insistito con la faccia seria sul fatto che si stava preparando mentalmente per l'allenamento di sabato e non stava pensando al seeding dei playoff.

“Tutto ciò che accade è fuori dal nostro controllo”, ha detto Holmgren. “Ci concentreremo su ciò che possiamo controllare”.

Altrove in Occidente, poco è stato deciso dopo le partite di venerdì. L'unico incontro nel set è quello dei Los Angeles Clippers che ospitano i Mavericks in una partita 4-5: una serie resa più interessante perché il vincitore potrebbe evitare i campioni in carica nel secondo turno.

Con la vittoria per 114-109 di New Orleans sui Golden State Warriors in trasferta, i Pelicans si sono messi al posto di guida per guadagnare un seme n. 6 ed evitare un posto nei playoff nel torneo. Zion Williamson ha segnato 26 punti e sei palle recuperate, il massimo della carriera, aiutando New Orleans a ottenere la sua quarta vittoria consecutiva.

“Zion è stato fantastico”, ha detto l'allenatore dei Pelicans Willie Green. “È stato incredibile da guardare. Non invecchia mai.”

CJ McCollum ha continuato il suo allungamento con 28 punti mentre ha segnato 8 su 13 da 3 punti. McCollum ha totalizzato 29 su 47 dalla lunga distanza nelle ultime tre partite, diventando solo il quinto giocatore nella storia della NBA a realizzare così tanti 3 in un arco di quattro partite.

Domenica i Pelicans ospiteranno i Los Angeles Lakers con la possibilità di raggiungere le 50 vittorie solo per la seconda volta nella storia della franchigia. La vittoria regala ai Pelicans il sesto posto.

New Orleans aveva la possibilità di assicurarsi la sesta testa di serie venerdì sera, ma i Suns sono riusciti a battere i Sacramento Kings 108-107 mantenendo vive le loro speranze di evitare i playoff.

Il meglio dell'Occidente Ecco gli scenari se due squadre vincono domenica e l'altra perde: 1. Se Vincono Oklahoma City e Minnesota E Denver perde: N. 1 Coyote, N. 2 Tuono, N. 3 Nuggets 2. Se Vince Oklahoma City e Denver E Il Minnesota perde: Tuono #1, Nuggets #2, Lupi #3 3. Se Hanno vinto Denver e Minnesota E Oklahoma City perde: Lupi n. 1, Nuggets n. 2, Tuono n. 3 READ I Seattle Seahawks firmeranno il linebacker Jerome Baker, dicono gli agenti

Phoenix è una partita dietro New Orleans in classifica ma possiede il tie-break. I Suns finirebbero sesti – se vincono e i Pelicans perdono – o settimi se i Pelicans vincono o se entrambe le squadre perdono domenica.

Venerdì i Lakers si sono trovati ad affrontare una prova difficile contro i Grizzlies afflitti da infortuni, e non hanno ottenuto una vittoria per 123-120 fino all'ultimo minuto. LeBron James e Anthony Davis hanno giocato più di 40 minuti ciascuno.

I Lakers possono cambiare la loro posizione nella corsa ai playoff della Western Conference con una vittoria sui Pelicans. Alla domanda sul suo carico di lavoro, James ha semplicemente detto: “Sarò pronto per domenica”.

L'allenatore dei Lakers Darvin Hamm ha detto che la squadra dovrebbe considerare la fine della stagione regolare come se non ci fosse un domani.

“Comprendiamo tutti qual è la posta in gioco”, ha detto Hamm. “Dobbiamo spingere oltre e non possiamo preoccuparci di ciò che accadrà [next]. …Tutti sanno che ore sono. È quel periodo dell'anno, amico. Qualunque cosa di cui abbiamo bisogno e per quanto tempo avremo bisogno di spingere i giocatori, deve accadere. Lo capiscono tutti.”

Sul 46-35, i Lakers sono attualmente all'ottavo posto nella classifica occidentale, mentre i Kings e i Warriors sono 45-36. I Kings costringono i Warriors al tie-break.

Se i Lakers battessero i Pelicans domenica, sarebbero comunque all'ottavo posto e avrebbero due possibilità di avanzare ai playoff attraverso il torneo play-in.

Sacramento ha concluso la stagione ospitando i Portland Trail Blazers, mentre Golden State ha ospitato gli Utah Jazz. I Kings e i Warriors si dividono la serie stagionale ma poiché sono nella stessa divisione, il successivo tie-break va al record della divisione, dove i Kings hanno il vantaggio (10-7 a 7-9).

Tutte le partite della Western Conference inizieranno domenica alle 15:30 ET.