Meta inserisce il suo chatbot nei tuoi messaggi diretti su Instagram

Venerdì le persone sono ovunque su Internet ho notato Una nuova aggiunta a Instagram: Meta AI, un chatbot multiuso basato sull'intelligenza artificiale in grado di rispondere a domande, scrivere poesie e creare foto con un semplice messaggio di testo. Questa mossa non è sorprendente. Meta ha presentato Meta AI nel settembre 2023 e ha trascorso gli ultimi mesi ad aggiungere il chatbot a prodotti come Facebook Messenger e WhatsApp, quindi aggiungerlo a Instagram sembra un gioco da ragazzi.

“Le nostre esperienze generate dall'intelligenza artificiale sono in fase di sviluppo in varie fasi e ne stiamo testando pubblicamente alcune con capacità limitata”, ha detto a Engadget un portavoce di Meta, suggerendo che non tutti hanno ancora la funzionalità disponibile. TechCrunchQualunque Notato per la prima volta News ha affermato che Meta AI veniva visualizzato nella barra di ricerca di Instagram. Ma per alcuni di noi di Engadget, la funzione è già apparsa nella barra di ricerca della casella di posta dei messaggi diretti di Instagram.

Cliccandoci sopra posso avviare una conversazione con Meta AI proprio come invierei un messaggio diretto a un amico su Instagram. Ho potuto chiedere al chatbot definizioni di parole, suggerire titoli per alcune storie a cui sto lavorando e creare immagini di cani sullo skateboard. Ho anche potuto chiedere a Meta AI di consigliarmi Reels che contenevano gatti, cosa che ho potuto fare con facilità.

Ma quando il mio collega Aaron Sobouris ha chiesto alla Meta AI di WhatsApp di consigliare Reels, gli sono stati mostrati alcuni Reels anche nell'app, suggerendo che il bot di Instagram non sta facendo nulla di specifico per Instagram. Invece, Meta inserisce semplicemente lo stesso chatbot in ogni app che possiedi.

Se fai clic sul menu dell'hamburger all'interno del bot, Meta AI ti mostrerà anche un lungo elenco di potenziali azioni da chiedere al bot di intraprendere.

Aaron Soboris

Perché vorresti un chatbot? Instagram Per suggerire suggerimenti su come gestire un addebito su una carta di credito, o discutere di cardio e pesi, o suggerire trucchi per viaggiare con i punti, non lo so. Ma il punto è che se vuoi, puoi.