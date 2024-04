La Final Four femminile e la Total Eclipse si incontrano a Cleveland nello stesso momento

CLEVELAND – VISTA: Erano le 00:02 di giovedì all'aeroporto internazionale Hopkins di Cleveland. L'ultimo volo in programma, diretto da Baltimora, si svuotava nell'atrio, lasciando una fila approssimativa di gente con gli occhi annebbiati. L'altoparlante crepitò. Un uomo ha parlato qui, elencando i tre eventi che si sono scontrati nell'arco di cinque giorni.

Final Four del torneo di basket femminile NCAA. Eclissi solare totale. Editoriale della casa del Cleveland Guardian.

“La tua avventura inizia adesso”, disse l'uomo, posizionandolo come il trailer di un film. Poi qualcuno ha ruttato.

In fondo alla scala mobile, vicino al ritiro bagagli, l'help desk era coperto da quella che sembrava una carta da parati a tema Final Four. Accanto c’era una postazione per i selfie con lo sfondo di un’eclissi solare. In tutta la città, in tutti i fine settimana, sui lampioni e sulle vetrine dei bar, questa dualità coesisteva fianco a fianco. Ci sarà una Final Four che si concluderà con South Carolina vs Iowa La giocata del titolo è domenica alle 15:00, e poi ci sarà la possibilità di vederlo Eclissi solare totale lunedì pomeriggio.

Per un momento, Cleveland è il centro dello sport e del mondo celeste.

“La prossima volta che Cleveland si troverà sul percorso della totalità sarà nel 2444”, ha affermato Emily Lauer, vicepresidente delle comunicazioni per il gruppo turistico Destination Cleveland. “Quindi per Clevelander, per chiunque gli sia vicino, questo è davvero un evento irripetibile abbinato alle Final Four. So che non ho intenzione di essere qui quando si verificherà di nuovo l'eclissi totale.”

Quando Destination Cleveland vinse la gara per ospitare le Final Four nel 2018, sapeva che Cleveland sarebbe stata sulla buona strada per un'eclissi solare totale l'8 aprile 2024. Ma quello che non sapeva era come sarebbe fiorito il calcio femminile. Popolarità, guidata dall'esplosione di Caitlin Clark in Iowa.

Lunedì sera, una media di 12,3 milioni di persone hanno guardato l'Iowa State battere l'LSU nell'Elite Eight, la partita di basket universitaria femminile più seguita di tutti i tempi, fino a quando Iowa e Connecticut hanno raggiunto una media di 14,2 milioni di spettatori nelle Final Four di venerdì. Ore prima del calcio d'inizio alla Rocket Mortgage FieldHouse, il giallo e il nero erano i colori più popolari nell'arena. Molte delle maglie avevano il nome di Clark e il numero 22 sul retro. Nella vittoria per 71-69 sul Connecticut, ha chiuso con 21 punti, nove rimbalzi e sette assist.

Nel corso di quattro giorni, Destination Cleveland stima che dalle 20.000 alle 30.000 persone visiteranno le Final Four. Per quanto riguarda l'eclissi, sono attesi 200.000 visitatori giorno e notte, anche se si tratta di un numero molto approssimativo. È molto più semplice prevedere la folla agli eventi con biglietto. Anche il tempo sarà un fattore importante, soprattutto nel determinare quanti locali si dirigeranno in centro.

Tuttavia per sei mesi gli alberghi sono rimasti al completo, anche quelli fuori città. I prezzi delle camere e dei voli sono aumentati notevolmente nelle ultime settimane. Alcuni residenti di Cleveland ne hanno approfittato pubblicando le loro case su Airbnb. L'editoriale del lunedì dei Guardiani è stato posticipato di un'ora (per evitare ritardi causati dalla scomparsa del sole dietro la luna). Anche la scuola nella contea di Cuyahoga è stata cancellata (per impedire ai bambini di guardare l'eclissi senza gli occhiali adeguati).

"Sarà pazzesco", ha detto un cameriere al Cordelia's, un ristorante vicino al campo da basket. "Ho sentito che ci sarà un gruppo di Sette Eclipse. Sette!"

“Nashville era sul punto di completare il collasso nel 2017, quindi abbiamo chiamato i funzionari della città e abbiamo chiesto loro: come sono andate le cose?” ha affermato Scott Vollmer, vicepresidente per l'istruzione e le mostre presso il Great Lakes Science Center di Cleveland. “Direbbero: 'Oh mio Dio, la nostra popolazione è raddoppiata, come fa la maggior parte delle città'”, quando stava per essere completato. Questa è stata una buona metrica da pianificare per noi: cosa succede quando raddoppia il numero di persone a cui sei abituato?

Venerdì, mentre Vollmer discuteva dell'eclissi, un telefono squillò nell'atrio del centro scientifico. Vollmer gli afferrò la tasca prima di rendersi conto che non era sua. Su uno schermo appeso al soffitto, veniva effettuato il conto alla rovescia fino a quando Cleveland sarebbe stato sul percorso della totalità (verso le 15:10 di lunedì). Tutto è iniziato un anno fa, durante la cerimonia di apertura del centro, e venerdì ha dimostrato che mancavano 72 ore.

Ma l'ora di Fulmer era fissata per sabato, quando i tre giorni di festival del centro scientifico sarebbero iniziati sul prato davanti alla casa. Quando i funzionari di Cleveland iniziarono a fare piani per l'eclissi, Fulmer e i suoi compagni di squadra alzarono la mano, dicendo che avrebbero gestito l'evento principale. Condividono il loro spazio con il Glenn Visitor Center della NASA, l'unico centro di ricerca della NASA su questo percorso totale. Anche se lunedì è un po' nuvoloso, il cielo è solitamente più sereno da North Shore Harbour sul lago Erie, dove si trova il centro scientifico.

Vollmer si è unito al centro scientifico pochi mesi dopo l'eclissi parziale del 2017. Ciò che ha sentito – da Destination Cleveland e dai suoi nuovi amici in ufficio – è stato che la città era tristemente impreparata. Ha ridotto il numero dei visitatori. Non c'erano abbastanza occhiali per l'eclissi.

Ora? L'allestimento di venerdì prevedeva decine di persone, l'allestimento di tavoli, tende e tre diversi palchi. Il palco principale, al centro del prato del Science Center, sarà il luogo principale per le trasmissioni globali della NASA.

“Dovevamo unirci, soprattutto quando ti sei aggiunto alle Final Four”, ha detto Fulmer. “Quello che ho capito è che le persone vengono da molto lontano. Voglio dire, ho sentito parlare dell'Australia.

Per Iowa e Carolina del Sud, l’eclissi non è un vantaggio aggiuntivo per raggiungere questa fase. Entrambe le squadre torneranno a casa prima che ciò accada. Quando è stato chiesto chi potrebbe essere turbato da ciò, la giovane guardia dell'Iowa State Kayleigh Feuerbach ha immediatamente indicato Addison O'Grady a pochi armadietti di distanza. Attaccante junior, O'Grady si sta specializzando in ingegneria chimica. Quando seppe che Feuerbach l'aveva offerta volontaria, O'Grady annuì con calma, accettando il fatto che fosse un po' ossessionata.

Per quanto riguarda il motivo per cui Feuerbach pensa che O'Grady potrebbe essere intrappolato nell'eclissi, Feuerbach ha detto: "Sai, è intelligente. Roba per persone intelligenti". Molti giocatori delle Final Four non ne erano consapevoli, almeno fino a quando ESPN non ha incluso l'eclissi in alcune coperture promozionali. O'Grady ha già pensato a un buon compromesso.