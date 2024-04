Argomentazioni della Corte Suprema sull'aborto al pronto soccorso

12:36 ET, 24 aprile 2024

I giudici della Corte Suprema si dividono sull’aborto, con Roberts e Barrett che emergono come voti chiave



Da Tierney Sneed della CNN



Nell'udienza di oggi alla Corte Suprema in cui l'amministrazione Biden contesta alcuni aspetti del severo divieto di aborto dell'Idaho, il procuratore generale degli Stati Uniti Elizabeth Preloger ha argomentato per fare appello ai giudici conservatori che hanno stabilito due anni fa che gli stati dovrebbero avere la capacità di vietare la pratica.

Nel 2022 Roe v. La controversia, derivante dalla risposta del Dipartimento di Giustizia all'annullamento del caso Wade da parte della Corte Suprema, verte sulla questione se i mandati federali per le cure del pronto soccorso ospedaliero violino le restrizioni sull'aborto. Non c'è ancora pericolo per la vita.

Preloger sosteneva che esistesse un vero conflitto tra la legge dell'Idaho e una legge federale chiamata Emergency Medical Care and Labour Act, ma lo descrisse come un conflitto ristretto. In questo caso, ha insistito, l'amministrazione non sta cercando di interferire con la capacità dell'Idaho di criminalizzare gli aborti al di fuori delle emergenze mediche specificate dall'EMTALA.