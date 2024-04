Boeing annuncia una perdita di 355 milioni di dollari a causa della crisi dell’esplosione delle porte

Boeing ha perso 355 milioni di dollari nel primo trimestre a causa delle conseguenze dell'esplosione di un 737 Max 9 porte a gennaio. Secondo i risultati trimestrali Pubblicare Mercoledì, i ricavi del gigante della compagnia aerea sono diminuiti dell'8% su base annua a 16,6 miliardi di dollari. In realtà si è trattato di un risultato migliore di quanto si aspettassero gli analisti, che si aspettavano una perdita maggiore e ricavi pari a 16,2 miliardi di dollari, secondo la CNBC. Poco dopo l'inizio delle negoziazioni le azioni Boeing sono aumentate del 3,5%.

I dirigenti hanno affermato che le perdite finanziarie riflettono un più ampio rallentamento della produzione poiché la società sta cambiando il modo in cui costruisce gli aerei.

“Nel breve termine, sì, ci troviamo in un momento difficile”, ha detto il CEO di Boeing Dave Calhoun in un’intervista al giornale. lettera Per i dipendenti. “La riduzione delle consegne può essere difficile per i nostri clienti e per le nostre finanze, ma la sicurezza e la qualità devono e verranno prima di tutto.

È la settima perdita trimestrale consecutiva per l'assediato produttore di aerei.

L'esplosione del 5 gennaio di un aereo dell'Alaska Airlines ha portato a una resa dei conti più ampia per Boeing, che solo cinque anni fa si trovò a dover far restare a terra in tutto il mondo il suo iconico jet 737 MAX a causa di problemi al controllo di volo legati a due incidenti aerei mortali.

Negli ultimi mesi, la FAA ha ripetutamente scoperto lacune nella qualità della produzione della Boeing. Il presidente della compagnia aerea commerciale Boeing, Stan Diehl, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico. Calhoun prevede di partire entro la fine dell'anno. READ Punti chiave della testimonianza del presidente della Fed Powell a Capitol Hill

Le autorità di regolamentazione federali hanno impedito alla società di aumentare la produzione e hanno rallentato la produzione del 737 MAX per lavorare sul controllo di qualità. Di conseguenza, Boeing ha consegnato meno aerei completati: 83 nel primo trimestre, in calo del 36% su base annua.

Calhoun ha avvertito i dipendenti che la produzione avrebbe rallentato ulteriormente poiché l'azienda avrebbe lavorato sul controllo di qualità.

“Stiamo sfruttando questo periodo, per quanto difficile possa essere, per rallentare intenzionalmente il sistema, stabilizzare la catena di fornitura, rafforzare le operazioni dei nostri impianti e posizionare Boeing in modo da fornire la prevedibilità e la qualità che i nostri clienti a lungo termine richiedono”, ha affermato Calhoun in una conferenza stampa. dichiarazione. il messaggio.

Boeing prevede che la produzione ritorni alla “normalità” nella seconda metà dell’anno, ha detto mercoledì Calhoun alla CNBC. In definitiva, Boeing prevede ancora di raggiungere gli obiettivi di flusso di cassa a lungo termine che aveva prima dell’attuale ondata di problemi, ha affermato.