Il Nothing Phone 2a è progettato con cura e ha un prezzo elevato

I telefoni economici tendono ad essere in gran parte dimenticati, ma il Nothing Phone 2A non è un telefono economico di fascia media: è ovvio solo guardandolo.

Il 2A è il terzo telefono di Nothing e il suo primo tentativo di realizzare un dispositivo veramente economico. Infatti molto Conveniente: il Phone 2A è in vendita oggi a partire da £ 319 (€ 329) per un modello con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. La versione da 12 GB/256 GB costerà £ 349 (€ 379). I preordini aprono oggi e il telefono verrà spedito il 12 marzo. La versione da 256 GB sarà venduta negli Stati Uniti per $ 349, ma c'è un problema: è disponibile solo tramite Programma per sviluppatori Il telefono funzionerà solo su T-Mobile. Questa è la nostra perdita, perché non è stato creato un dispositivo che si distingua davvero tra gli altri.

L'estetica semplice porta il trattamento della schermata iniziale.

Abbiamo intravisto qualche assaggio del 2A nelle ultime settimane, quindi le sue specifiche non sono una sorpresa totale, ma ecco il riepilogo: viene fornito con un display OLED da 6,7 ​​pollici, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz con Gorilla Glass 5, e una risoluzione 1080p. Risoluzione: beh, 1084 x 2412, per l'esattezza. C'è un'enorme batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica cablata da 45 W, anche se qui non è disponibile la ricarica wireless. Il 2A utilizza il chipset MediaTek Dimensity 7200 Pro, che già conosciamo, e viene fornito con un grado di protezione IP54, cosa che non avevamo.

Il design è inconfondibile, dal pannello posteriore trasparente all'elegante interfaccia utente monocromatica. Il modulo fotocamera centrale include una fotocamera principale da 50 megapixel con obiettivo f/1.8 e stabilizzatore ottico, cosa piuttosto rara nei telefoni sotto i 500 dollari. C'è una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP f/2.2 e una fotocamera frontale da 32 MP. Tre strisce di luce attorno alle fotocamere posteriori formano la parte anteriore dell'avatar del Telefono 2A, portando funzionalità familiari del Telefono 2 come “capovolgi nel glifo” per silenziare rapidamente il telefono ed essere invece avvisato tramite luci lampeggianti. READ Possibile immagine di Metroid Prime 4 analizzata da fan disperati

Le luci lampeggianti sono assolutamente fantastiche, ma questo display sempre attivo è dove si trova.

Considerando tutto quanto sopra, $ 349 è un prezzo molto ragionevole. Certo, la cornice e il pannello posteriore sono fatti di plastica e sono solo resistenti agli schizzi, e l'interfaccia dei glifi è ancora per lo più intrigante, ma Sono solo $ 349. È più facile capire perché non ha alcune funzionalità, come una classificazione IP più solida, rispetto al Phone 2 da $ 599.

Questo prezzo rende anche facile apprezzare cosa è cosa Lui è Ecco: l'interfaccia dei glifi sembra una sorpresa in più e il display informativo sempre attivo è uno dei miei preferiti su qualsiasi telefono. C'è l'NFC per i pagamenti contactless, che non è sempre il caso sui telefoni economici, e se non sei sicuro di dove toccare il dispositivo, puoi semplicemente guardare: è sul retro del telefono. Allo stesso modo, l'interfaccia utente minimalista quasi nulla sembra un lusso in questa categoria, dove a volte troverai il peggior tipo di bloatware.

È troppo bello per essere vero e, se vivi negli Stati Uniti, in un certo senso lo è. Il 2A è disponibile solo tramite il programma per sviluppatori di Nothing, aperto a chiunque, ma il dispositivo funziona solo sulla rete T-Mobile. Supporta la banda n41 dell'operatore, che in realtà è la spina dorsale della sua rete 5G, ma le reti 5G di Verizon e AT&T non sono supportate. Anche se utilizzi T-Mobile, sembra un po' difficile fare affidamento sul Phone 2A come driver quotidiano senza il pieno supporto per LTE e 5G a banda bassa. Deludente, ma ehi, i migliori telefoni stanno saltando negli Stati Uniti? Questa non è una novità. READ La nuova tecnologia vedrà i telefoni cellulari impiegare solo nove minuti per caricarsi completamente