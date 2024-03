L'allenatore dei vigili del fuoco dei Devils Lindy Ruff nel mezzo di una stagione 30-27-4. Travis Green subentra ad interim

Scritto da Greg Rosenstein, Sheena Goldman e Peter Pugh

I New Jersey Devils hanno annunciato lunedì che Lindy Ruff è stato sollevato dal suo incarico di allenatore. Il vice allenatore Travis Green ricoprirà il ruolo di capo allenatore per il resto della stagione.

I Devils (30-27-4) sono sesti nella Capital Division.

“Ritengo la nostra intera organizzazione ai massimi livelli di responsabilità per concentrarsi sull'essere una squadra competitiva che si aspetta di essere un contendente costante nei playoff”, ha dichiarato in una nota il presidente e direttore generale del New Jersey Tom Fitzgerald. “Purtroppo al momento non siamo a quel livello e dovevo prendere quella decisione.

“Questa è stata una conversazione molto difficile da avere con Lindy in base al rapporto che ho con lui. È stato l'allenatore giusto per far crescere i nostri giovani giocatori sul ghiaccio e, soprattutto, è una grande persona.

Ruff, 64 anni, è stato allenatore della NHL per 24 stagioni, le prime 15 con i Buffalo Sabres. Ha poi trascorso quattro anni con i Dallas Stars and Devils. Ruff ha portato il New Jersey al secondo turno della postseason lo scorso anno prima di perdere contro i Carolina Hurricanes in cinque partite.

Green, 53 anni, è allenatore associato da giugno 2023. È stato l'allenatore capo dei Vancouver Canucks per parti di cinque stagioni dal 2017-18 al 2021-22 con un record di 133-147-34. Prima della NHL, Green è stato l'allenatore capo degli Utica Comets nella AHL dal 2013 al 2017.

“Travis ha esperienza nella gestione di panchine a livello junior, AHL e NHL e sa che non ci sono scorciatoie per il successo”, ha detto Fitzgerald. “È una persona molto esigente, ben informato sul gruppo e desideroso di lavorare per riportarci in carreggiata”.

Qual è la difficoltà più grande della squadra quest'anno?

I Devils sono arrivati ​​prima del previsto con l'impressionante stagione dell'anno scorso e i playoff. Ma la squadra non è vicina a farcela, poiché le sue possibilità di playoff diminuiscono di giorno in giorno, scendendo al 15% in vista delle partite di lunedì sera.

Il portiere è stato il punto debole più evidente della squadra per tutta la stagione. Secondo Evolving Hockey, i Devils hanno concesso più di 13 gol sopra il previsto in tutte le situazioni, il terzo peggiore del campionato. Ruff non ha costruito questo portiere, quindi i problemi dei Devils non ricadono direttamente su di lui. Ma c'erano alcuni problemi contro la vernice blu, e questi problemi sono emersi nella sconfitta per 5-1 di domenica contro i Kings.

Il New Jersey si è trovato a giocare costantemente da dietro in questa stagione, concedendo il primo gol in 44 delle 61 partite finora in questa stagione. È stata anche un'estensione della corsa ai playoff della scorsa primavera. È qualcosa che gli è costato partite e opportunità nell'ultimo anno, e lo staff tecnico non aveva le risposte su come gestirlo. — Shaina Goldman era una scrittrice americana

Uno scambio di formazione potrebbe cambiare le cose?

Anche le decisioni discutibili sulla formazione e sull'utilizzo hanno bruciato Ruff e hanno portato ad alcune prestazioni deludenti quest'anno. Il New Jersey non ha massimizzato Timo Mayer in questa stagione né a livello di forza né nei giochi di potere. Dawson Mercer ha vacillato in questa stagione dopo essersi fatto avanti anche nel 2022-23. La forma di John Marino è peggiorata e anche Jonas Siegenthaler non ha sfruttato il suo forte potenziale difensivo quando era in buona salute. Inoltre ci sono stati alcuni problemi con lo schieramento di Alexander Holtz in questa stagione. Tutto ciò ha contribuito alla stagione deludente dei Devils, insieme ai loro problemi e infortuni in porta.

La grande domanda è se un cambio di allenatore sarà sufficiente per cambiare le cose nel New Jersey, dopo che i Devils hanno perso così tanto terreno. Rafe non è stato in grado di farlo, anche se la salute della squadra è migliorata nell'ultimo mese. In caso contrario, questa potrebbe essere una situazione simile a quella accaduta con i Canucks l'anno scorso. La squadra ha apportato un cambio di allenatore nel gennaio 2023 per iniziare a gettare le basi per la prossima stagione. — Goldmann

Permangono condizioni difficili

Sebbene Raf non sia riuscito a sfruttare al massimo il suo kit in questa stagione, ha dovuto affrontare una serie di circostanze difficili. I difensori veterani Ryan Graves e Damon Severson se ne sono andati in libera agenzia, e Dougie Hamilton ha subito uno strappo al muscolo pettorale a novembre e da allora non ha più giocato. Ciò rappresenta un enorme onere per i debuttanti Luke Hughes e Simon Nemec. Entrambi sono giovani giocatori promettenti, ma probabilmente porteranno un carico eccessivo per una squadra con aspirazioni ai playoff. Anche il fuoriclasse Jack Hughes ha perso tempo a causa di un infortunio e Roofe ha recentemente affermato che non sta giocando al 100%.

Il New Jersey non è mai stato in grado di mettere insieme lunghe serie di vittorie consecutive nell'hockey e non è riuscito a capitalizzare vittorie che avrebbero potuto creare slancio. Dopo aver battuto il Filadelfia in trasferta a febbraio, ad esempio, hanno perso due partite di fila. Tutto ciò ha portato a un record mediocre per una squadra di talento, che sentiva che la strada migliore da seguire era quella di abbandonare Ruff. — Peter Pugh, scrittore nazionale di hockey

(Foto: Isaiah J. Downing/USA Today)