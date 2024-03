Vincitori e vinti della bolla March Madness: Villanova, St. John's, Colorado

Un inizio terribile Villanova In deficit di 24 punti nel primo tempo contro Creighton. Ma i Wildcats avevano le spalle al muro.

Sono rimasti vicini per la maggior parte del secondo tempo, ma una grande corsa nel finale ha pareggiato la partita – che l'allenatore del Villanova Kyle Neptune ha definito “il nostro Super Bowl” – a 67 con 25 secondi rimasti.

Ma sperando di diventare i Kansas City Chiefs, Villanova finì invece per diventare i San Francisco 49ers quando Trey Alexander di Creighton colpì un tiro sbiadito a meno di un secondo dalla fine. Spezzare il cuore dei Wildcats.

La sconfitta ha coronato una settimana deludente per il Villanova.

I Wildcats sono entrati nella settimana come vincitori di cinque delle ultime sei partite e si sono posizionati tra le ultime quattro squadre del torneo NCAA, secondo le ultime proiezioni di USA TODAY Sports Bracketology. Ma la prestazione di Villanoa è stata deludente mercoledì alla Seton Hall e, unita all'impressionante prestazione di sabato, non dovrebbe essere sorpreso se è fuori in attesa di un campionato del Big East. Questa settimana ha perso due possibilità di Quad 1 ed è scesa a 4-9 contro gli avversari Quad 1. Un record complessivo di 17-14 con un record di 10-10 in conferenza non è l'aspetto di una squadra da campionato.

Non è stato deciso ufficialmente, ma con la sconfitta, Villanova probabilmente giocherà mercoledì nel primo turno del Big East Tournament, dando alla squadra una dura battaglia per assicurarsi un posto nel torneo NCAA. Se vuole l'offerta automatica, dovrà vincere quattro partite in quattro giorni. Ciò probabilmente includerebbe una partita contro Connecticut, Marquette o Creighton. Più facile a dirsi che a farsi.

Lascia che la sconfitta di Villanova nell'ultimo fine settimana della stagione regolare ti ricordi quanto piccolo sia il margine di errore nel torneo NCAA. Ecco perché i Wildcats guidano i primi vincitori e perdenti di sabato nella bolla:

Vincitori

Florida Atlantica

I Gufi hanno evitato di cadere tra gli ultimi quattro e non devono preoccuparsi di ciò in vista del torneo della conferenza con una vittoria su Memphis in casa.

Meno di due settimane fa, Florida Atlantica è andato a Menfi Non è riuscito a continuare nel secondo tempo. Questa volta, Memphis era in fiamme dalla linea dei 3 punti, ma gli Owls hanno dominato il campo in una rauca Eleanor R. Baldwin Arena. Vincere 92-84. Vladislav Guldin, un membro chiave della squadra delle Final Four della scorsa stagione, ha fatto sentire la sua presenza con 21 punti e 12 rimbalzi, eguagliando il suo massimo stagionale. Memphis è rimasta vicina per tutto il pomeriggio, ma Florida Atlantic non ha mai lasciato che i Tigers prendessero il controllo mentre dominavano il tabellone con 16 rimbalzi offensivi per 20 punti di seconda possibilità.

La Florida Atlantic si recherà all'American Athletic Conference Tournament come testa di serie numero 2. Non è quello che mi aspettavo all'inizio della stagione, ma gli Owls potrebbero giocare comodamente a Fort Worth, in Texas, la prossima settimana. Non è necessario per il titolo di campionato della conference, ma aumenterà il loro seeding quella particolare domenica.

San Giovanni

Rick Pitino sarà il primo a dirti che la sua squadra non è eccezionale. L'ha letteralmente detto prima. San Giovanni Non sembrava una grande squadra, ma sono riusciti a resistere George Town, 86-76, Concludere la stagione regolare con cinque vittorie consecutive.

I Johnnies e gli Hoyas sono stati vicini per la maggior parte della partita, soprattutto con Georgetown che ha avuto una grande giornata tirando oltre l'arco, ma St. John's ha risposto dominando all'interno della linea dei 3 punti con 42 punti nell'area. La natura fisica dell'attacco ha portato anche St. John's a tirare ben 32 tiri liberi rispetto ai 12 di Georgetown. Arrivare sulla linea del tiro libero a fine partita ha aiutato il Red Storm a staccarsi.

Non c'è niente di impressionante nel ottenere una vittoria di quattro partite a questa fine stagione, ma questa avrebbe potuto facilmente essere una partita che ha ucciso lo slancio di St. John come squadra bolla. La sconfitta è stata disastrosa per le sue speranze di torneo, ma ora il St. John's probabilmente ha bisogno di una sola vittoria nel Big East Tournament per conquistare un posto nel torneo NCAA, un aspetto molto migliore che dover apparire nella partita per il titolo.

Colorado

Le azioni di poche squadre stanno aumentando altrettanto Colorado Ora. Bufalo Hanno vinto la sesta vittoria consecutiva Sabato dopo la comunione Oregon Nella finale della stagione regolare. Le loro 22 vittorie sono il massimo ottenuto da una squadra in una stagione regolare.

Il Colorado ha mantenuto l'Oregon State a soli 57 punti con il 37,5% di tiri mentre tutti i suoi titolari hanno segnato in doppia cifra. L'unità titolare ha rappresentato 69 dei 73 punti della squadra, guidata da Eddie Lampkin Jr. che ha segnato 17 punti.

La fine della stagione regolare non avrebbe potuto essere migliore per il Colorado, che ora entrerà nel torneo Pac-12 Conference come testa di serie numero 3. Se il Colorado riesce a mantenere il suo slancio a Las Vegas, potrebbe non essere solo una bolla squadra, ma una squadra che non deve necessariamente giocare tra le prime quattro partite.

Squadre della bolla ACC

Sabato è stata una buona giornata per le scuole ACC nella bolla Virginia, Scia della foresta E Pittsburgh Tutti raccolgono vittorie.

Una delle ultime quattro squadre della Virginia affronta la Georgia Tech In una vittoria di 15 puntiWake Forest ha ottenuto Quadrupla 1 vittoria su Clemson Per scattare una sbandata di tre partite e Pittsburgh Stato NC interrotto Per conquistare la quarta testa di serie nel torneo ACC.

Le tre squadre vincitrici nella foto in bolla dovrebbero essere ancora dirette al torneo della conferenza nella capitale della nazione, e dovranno tutte raggiungere almeno le semifinali per avere maggiori possibilità di guadagnare un posto nel torneo NCAA. Ciò significa una vittoria per Virginia e Pittsburgh e due vittorie per Wake Forest.

Veduta della Valle del Missouri in generale

La Missouri Valley Conference ha la possibilità di avere due squadre nel prossimo torneo NCAA Stato dell'Indiana E Drake Sono passati alla finale del torneo della conferenza. L'Indiana non ha problemi Ci ha pensato l'Iowa settentrionale con una vittoria per 94-72E Drake è stato in grado di farlo Stai lontano da Bradley In ritardo nella partita di semifinale per impostare la partita di campionato di domenica.

Sfortunatamente per la conferenza, solo una squadra parteciperà automaticamente al torneo NCAA mentre l'altra squadra dovrà sperare in un aiuto entro la selezione domenica. Se non altro, è probabile che l'Indiana guadagni un posto nella classifica generale con i Sycamores che hanno un punteggio netto di 29 e i Bulldogs che si classificano a 46 nel sistema metrico. Indipendentemente da ciò, entrambe le squadre cercheranno di sostenere una causa convincente quando si affronteranno nel finale di Arch Madness dopo aver diviso la serie della stagione regolare.

Perdenti

Stato del Mississippi

Stato del Mississippi Sono diventati l’ultima squadra a uscire comodamente dalla bolla.

Due settimane fa, i Bulldogs hanno vinto la quinta partita consecutiva ed erano sulla buona strada per guadagnare almeno un seme n. 8 nel torneo NCAA. Ma da allora, lo Stato del Mississippi ha perso quattro partite consecutive, coronando il tutto Perdita di straordinari A Carolina del Sud di sabato.

Josh Hubbard ha fatto il suo solito lavoro per i Bulldogs con 28 punti, e ha anche ottenuto un assist con altri tre giocatori che hanno segnato in doppia cifra. Ma i Bulldogs hanno mancato tutti e tre i tentativi da tre punti (due di Hubbard) ai tempi supplementari nella sconfitta da quattro punti

Terminare la stagione regolare con un record di 8-10 in conferenza mostra quanta delusione siano stati i Bulldogs nelle ultime settimane. Hanno terminato la stagione regolare con un record di 7-11 contro avversari Quad 1 e 2. Lo stato del Mississippi dovrebbe rimanere nel campo del campionato previsto, ma non può ancora permettersi una meta uno contro uno nel torneo SEC.

Utah

Un titolo di torneo Pac-12 potrebbe essere l'unico modo Utah Potremmo partecipare al torneo NCAA dopo un weekend disastroso al Beaver State.

Dopo una confusa sconfitta per Quadrupla 3 giovedì in Oregon State, gli Utes hanno avuto la possibilità di riscattarsi con una vittoria Quadrupla 1 in Oregon di sabato. Dopo essere rimasto indietro all'inizio, Branden Carlson ha portato la sua squadra in vantaggio, ma il fuoriclasse è caduto per un infortunio al gomito all'inizio del secondo tempo. L'Oregon ne ha approfittato e ha preso il comando negli ultimi secondi, ma lo Utah ha avuto la possibilità di portare via il vincitore nell'ultimo secondo. Non è caduto, e Gli Utes hanno perso 66-65.

Due sconfitte consecutive erano qualcosa che lo Utah non poteva permettersi essendo una delle prime squadre a saltare il torneo, e dimostra semplicemente quanto sia stata brutta la seconda metà della stagione dopo aver iniziato la stagione 11-2. Senza il bye al Torneo Pac-12 dopo un 9-11 nella conferenza debole, ci vorrà un'uscita miracolosa – e probabilmente il ritorno di Karlsson – per entrare nel torneo.

Cura di Dio

Niente potrebbe rilanciare il campionato sabato più di una vittoria ConnecticutE Cura di Dio Sembrava che stesse andando via mentre gli Huskies andavano su un parziale di 15-2 nei primi quattro minuti di gioco.

Il Connecticut ha poi ricordato al paese perché era favorito per essere una squadra nazionale consecutiva. Alla fine del primo tempo, gli Huskies avevano superato i Friars di 18 punti e la Providence non era riuscita a recuperare da un vantaggio di 18 punti. Sconfitta 74-60.

Essendo una delle prime quattro squadre uscite, la Providence avrebbe potuto garantirsi un posto previsto nel torneo ottenendo una sesta vittoria nel Quad 1, ma la sconfitta mostra invece come i Friars non siano stati in grado di ottenere una spinta in grado di potenziare il curriculum alla fine della stagione. Stagione regolare, perdendo tre delle ultime quattro. Ora, come Villanova, i Friars dovranno giocare una partita del primo turno nel torneo Big East, e potrebbe essere necessario arrivare in semifinale per saltare nel girone.

Nuovo Messico

Nuovo Messico Dopodiché dovrai continuare a vivere nella bolla Non è stato sufficiente Contro il campione della stagione regolare Mountain West Utah 87-85.

È stata una vicenda avanti e indietro per tutta la partita, con il New Mexico in vantaggio di ben sei a 11 minuti dalla fine. In parità nei minuti finali, Darius Brown II dello Utah State ha segnato un vincitore da 3 punti con cinque secondi rimasti per dare agli Aggies il titolo della conferenza.

È stata una fine deludente per la stagione regolare per i Lobos, che si è conclusa con sconfitte in tre delle ultime quattro partite, inclusa una scioccante sconfitta per Quad 4 contro l'Air Force. Di tutte le scuole di Mountain West in competizione, il New Mexico ha il minor numero di vittorie nel Quad 1 con solo due, e sarà il seme n. 7 nel torneo di Mountain West, probabilmente avrà bisogno di ottenere almeno una vittoria per rimanere in vita. due.