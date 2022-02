Pokémon Diamante e Perla Remake è stato aggiornato alla versione 1.2.0, ecco le note complete sulla patch

Pokemon Diamante Brillante e Perla Lucente Su Nintendo Switch ora è stato aggiornato alla versione 1.2.0.

Questo è forse il più grande aggiornamento mai visto: con le funzioni della Camera della Federazione ora ampliate, la funzione Colosseum Battle aggiunta, correzioni di bug e altro ancora. Ecco i dettagli completi per la pagina di supporto Nintendo:

– Il numero massimo di giocatori con cui puoi giocare in locale o online in Union Rooms è stato aumentato a otto. Inoltre, selezionando le decorazioni di benvenuto o capsule, puoi mostrare le carte dell’allenatore o le decorazioni delle capsule l’un l’altro.

– Entra nel Colosseo al secondo piano del Centro Pokémon per combattere con altri giocatori usando regole personalizzate.

– Nel Colosseo puoi impostare le regole, come il numero di Pokemon da inviare in battaglia e i loro livelli, e giocare a battaglie singole, doppie o multiplayer in locale o online.