Putin ordina truppe nelle regioni separatiste e riconosce la loro indipendenza

video Gli Stati Uniti ei loro alleati hanno denunciato il riconoscimento da parte del governo russo di due regioni separatiste nell’Ucraina orientale e il suo ordine di schierare forze russe lì. credito credito… Carlo Allegri/Reuters

Lunedì gli Stati Uniti e i loro alleati hanno cercato di isolare la Russia in una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi ucraina, descrivendo il riconoscimento da parte di Mosca di due regioni separatiste e il dispiegamento di forze russe al loro interno come una palese sfida al diritto internazionale che minaccia la guerra.

L’Ucraina ha richiesto una riunione straordinaria del consiglio in tarda serata dopo che il presidente Vladimir Putin ha ordinato alle truppe di entrare nelle cosiddette Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, intensificando un conflitto che i funzionari occidentali hanno avvertito potrebbe sfociare in uno dei più grandi scontri armati d’Europa. Dalla seconda guerra mondiale. L’incontro delle Nazioni Unite si è presto trasformato in un rimprovero diplomatico delle azioni della Russia, fortemente condannata come violazione della Carta delle Nazioni Unite e dell’inviolabilità dei confini nazionali.

“L’apparente attacco della Russia alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina è ingiustificato”, ha detto ai suoi colleghi diplomatici Linda Thomas Greenfield, ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. Prendendo in giro l’affermazione del signor Putin secondo cui le truppe russe sono state dispiegate come forze di pace, ha detto: “Non ha senso. Sappiamo cosa sono veramente”.

La signora Thomas Greenfield ha detto che Putin stava “mettendo alla prova il nostro ordine internazionale, sta mettendo alla prova la nostra determinazione e vedendo fino a che punto può spingerci tutti”, definendo il suo tentativo di ricreare l’impero russo un antiquato ritorno al passato.

Putin vuole che il mondo viaggi indietro nel tempo. al tempo prima delle Nazioni Unite. In un’epoca in cui gli imperi governavano il mondo “, ha detto. Ma il resto del mondo è andato avanti. Non è il 1919. È il 2022. “

Rappresentanti di Francia e Gran Bretagna hanno emesso condanne simili. “La Russia sta scegliendo la via del confronto”, ha affermato l’ambasciatore francese Nicolas de Riviere. L’ambasciatrice britannica Barbara Woodward ha dichiarato: “La Russia ci ha portato sull’orlo del baratro. Esortiamo la Russia a fare un passo indietro”.

Lunedì scorso, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ha affermato di ritenere che la crisi si sarebbe risolta senza la forza militare, ha fortemente criticato le azioni della Russia.

“Il Segretario Generale considera la decisione della Federazione Russa una violazione dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina e contraria ai principi della Carta delle Nazioni Unite”, ha affermato Guterres in una nota.

Anche la Cina, che spesso si schiera con la Russia nelle controversie in seno al Consiglio di sicurezza, ha fatto un commento insolitamente conciso indicando una certa preoccupazione per le azioni russe sull’Ucraina. “Tutte le parti interessate dovrebbero esercitare moderazione ed evitare qualsiasi azione che possa alimentare le tensioni”, ha affermato l’ambasciatore Zhang Jun.

L’ambasciatore russo Vasily Nebenzia, che presiede il consiglio per febbraio ed era obbligato a fissare la data dell’incontro, ha respinto categoricamente qualsiasi critica, suggerendo che la diplomazia sulla crisi non è andata da nessuna parte.

Ha inquadrato le azioni del suo paese come un aiuto di beneficenza alla popolazione di lingua russa delle regioni di Donetsk e Luhansk, nota come Donbass, che è stata coinvolta in una guerra di basso livello con l’Ucraina dal 2014. Il signor Nebenzia le ha descritte come vittime di attacchi ucraini e stratagemmi che violano gli accordi di Minsk volti a fermare questo conflitto.

“Rimaniamo aperti alla diplomazia”, ​​ha detto il signor Nebenzia. “Tuttavia, consentire un nuovo bagno di sangue nel Donbass è qualcosa che non siamo pronti a fare”.

Ha detto che gli Stati Uniti ei loro alleati, “invece di costringere Kiev ad adempiere ai propri obblighi, stavano incitando l’Ucraina a farlo” e “fomentando un panico infondato sulla presunta imminente invasione dell’Ucraina”.

L’ambasciatore ucraino Sergey Kiselitsya, che è stato invitato a parlare all’incontro anche se il suo Paese non è membro, si è detto riluttante a togliersi la maschera – non a causa del Covid-19, “ma a causa del virus che non lo fa hanno ancora un vaccino – il virus che sta diffondendo il Cremlino. ” “.

Kisletsya ha esortato i funzionari russi a “rileggere ancora e ancora” la dichiarazione del Segretario generale che descrive le azioni del Cremlino come una violazione della Carta delle Nazioni Unite.

La sessione è stata aggiornata dopo 90 minuti senza intraprendere alcuna azione. Ma la signora Thomas Greenfield ha poi affermato che i membri del consiglio “hanno inviato un messaggio unito che la Russia non dovrebbe iniziare una guerra”.

E il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha annunciato la richiesta dell’incontro ore fa. L’Ucraina non è membro del Consiglio.

La richiesta è arrivata quando il presidente russo Putin ha riconosciuto le due enclavi separatiste nell’Ucraina orientale, Luhansk e Donetsk, che potrebbero aiutare a spianare la strada alle forze militari russe per entrare nel territorio ucraino.

“Ho chiesto formalmente agli Stati membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di tenere consultazioni immediate ai sensi dell’articolo 6 del Memorandum di Budapest per discutere misure urgenti volte alla riduzione dell’escalation, nonché misure pratiche per garantire la sicurezza dell’Ucraina”, ha affermato Kuleba ha scritto in una lettera. Condividi su Twitter.

Il Memorandum di Budapest si riferisce all’accordo del 1994 in base al quale Ucraina, Bielorussia e Kazakistan, ex repubbliche dell’Unione Sovietica al collasso, rinunciarono alle loro scorte di armi nucleari russe dell’era della Guerra Fredda e aderirono al Trattato di non proliferazione nucleare in cambio di garanzie di sicurezza. Tuttavia, l’efficacia dell’accordo è stata a lungo messa in discussione. L’Ucraina e i paesi occidentali hanno affermato che la Russia ha violato in modo flagrante l’accordo nel 2014 sequestrando la penisola ucraina della Crimea.

Il portavoce di Guterres, Stephane Dujarric, ha detto ai giornalisti lunedì che le Nazioni Unite stavano consentendo il “trasferimento temporaneo” di alcuni membri del personale non essenziale e delle persone a carico in Ucraina, dove l’organizzazione ha circa 1.500 dipendenti, per lo più di nazionalità ucraina, e circa 1.200 dipendenti. Tra i dipendenti, ha detto, sono quasi 100 nelle due regioni separatiste orientali.