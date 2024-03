Google I/O è previsto per il 14 e 15 maggio

Crediti immagine: Google

Il sole fa capolino da dietro le nuvole e gli uccelli cantano. Questo può significare solo una cosa: la stagione degli sviluppatori sta volgendo al termine. Mentre il resto di noi è là fuori a toccare il terreno reale e ideale, gli sviluppatori di tutto il mondo si precipitano nelle sale conferenze per vedere cosa riserva il prossimo anno per l'intelligenza artificiale e i sistemi operativi. Le cose inizieranno la prossima settimana con il GTC di Nvidia e nei prossimi mesi arriveranno Microsoft Build, il WWDC di Apple e ovviamente Google I/O.

Sono appena caduti gli inviti per quest'ultimo evento, che si terrà il 14 e 15 maggio allo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, in California, che è la sede abituale. Mentre scrivo questo, sono fuori, un aereo con uno striscione sta volando sopra di me e un uccello ha svuotato su di me il contenuto del suo cappotto (vorrei scherzare), quindi mi sento molto preparato per il grande evento. Abbiamo ancora un paio di mesi per prenotare il viaggio, ma saremo lì (potrei mettere in valigia il cappello questa volta).

Sebbene lo spettacolo sia specificamente rivolto agli sviluppatori dei vari sistemi operativi di Google, le cose di solito iniziano con un keynote condotto da Sundar. Aspettatevi aggiornamenti per Android, Wear OS, Gmail e altro, insieme ad alcuni hardware consumer (Pixel 8a, qualcuno?) ecc. Molte novità su Gemini e altre offerte di intelligenza artificiale. Il paracadutismo è facoltativo. Cacca di uccelli, sfortunatamente, non così tanto. Immagino che questi siano i rischi del lavoro.