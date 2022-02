Antonio Brown scarica Tom Brady e Bruce Ariane sui social

I sentimenti di Antonio Brown per Tom Brady continuano a passare da un estremo all’altro, ma il suo odio per l’allenatore dei Buccaneers Bruce Aryan rimane lo stesso.

Tre settimane dopo la pubblicazione del video promozionale Per festeggiare il pensionamento di un ex collegaBrown è tornato a tormentare Brady mentre si riferiva alla controversa fine della sua permanenza a Tampa Bay in questa stagione.

In un post di Stories su Instagram lunedì, L’eccentrico ricevitore ha accusato l’hacker di aver cercato di “ferirmi intenzionalmente” e ha affermato di “avermi mandato lì sapendo che ero ancora ferito”, ha scritto in cima a una radiografia della sua caviglia. Ha continuato scrivendo che Brady gli “mentì” quando entrava nel gioco.

“Tom ha detto che l’avrebbe inserito se fossi venuto a giocare dolorante, sono venuto”, ha detto Brown della vittoria della squadra nella settimana 17 sui Jets. “Non l’ha buttato via, immagina di essere ferito, di dover affrontare questo e mentire. [to]. “

Il 33enne si riferiva alla sua ultima partita con i Buccaneers. finito con Si toglie la maglia e le pastiglie e corre fuori dal campo Dopo aver rifiutato di tornare in gioco quando gli è stato chiesto da Ariosion. Brown sostiene che la sua caviglia era così gravemente ferita da non poter continuare a giocare al MetLife Stadium quel giorno. È stato tagliato da Tampa Bay poco dopo.

Antonio Brown ha inseguito Tom Brady e Bruce Aryan in un sito di social network. Getty Images (2), AP

“L’allenatore ha detto che se non posso correre in quel modo, vattene da qui”, ha scritto Brown. “F-k a tutti voi MF”

Brown ha già ribaltato i suoi sentimenti per Brady una volta. Poco dopo la sua partenza dai Bucs, ha detto che il futuro Hall of Famer, che era stato determinante nel portarlo a Tampa Bay, non era altro che un suo amico. Perché conosco il calcio. Dopo due settimane ritirarsi Su quei commenti, chiamare Brady “il mio uomo” e non travisare le sue prime parole.