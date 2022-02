Aggiornamenti in tempo reale: la Russia invade l’Ucraina

Il consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky parla ai media durante una visita in Bielorussia il 28 febbraio (Sergei Kholodilin/BELTA/AFP/Getty Images)

Un assistente presidenziale russo ha affermato che i colloqui tra Russia e Ucraina vicino al confine tra Ucraina e Bielorussia dovrebbero iniziare lunedì a mezzogiorno, ora di Mosca (4:00 ET), ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale russa TASS.

L’aiutante presidenziale russo Vladimir Medinsky, che guida la delegazione del Cremlino, ha detto che la sua squadra è “pronta per i negoziati non appena (la parte ucraina) arriverà”.

Nel frattempo, l’agenzia di stampa statale russa RIA-Novosti ha citato Medinsky dicendo che la logistica della delegazione ucraina era “molto difficile” con la data del suo arrivo posticipata più volte.

Maggiori informazioni sull’incontro: Le due delegazioni si incontreranno vicino al fiume Pripyat al confine. L’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha chiamato Zelensky domenica e ha offerto garanzie di sicurezza, affermando che Lukashenko “ha la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, gli elicotteri e i missili di stanza sul suolo bielorusso rimangano a terra mentre la delegazione ucraina è in viaggio. incontro e ritorno”.

L’incontro previsto per lunedì arriva dopo una serie di dichiarazioni del Cremlino, che in precedenza sostenevano che la parte ucraina si fosse opposta alla proposta della Russia di incontrarsi in Bielorussia con la proposta di incontrarsi a Varsavia e quindi di interrompere i contatti. L’ufficio di Zelensky ha negato le accuse secondo cui Kiev si era rifiutata di negoziare.

Per saperne di più su cosa aspettarsi dai colloqui: