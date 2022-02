Guerra Russia-Ucraina: Live News – The New York Times

Il Metropolitan Opera House ha dichiarato domenica che non si impegnerà più con artisti o altre organizzazioni che hanno espresso sostegno al presidente. Vladimir V. Mettere in Come l’ultima organizzazione culturale in Russia, Mr. da alcuni artisti russi Invasione dell’Ucraina.

Peter Kelp, direttore generale del Met, che da tempo ha ingaggiato russi come grandi cantanti, ha una partnership di produzione con il Teatro Bolshoi di Mosca, che ha il dovere di mostrare sostegno al popolo ucraino.

“Crediamo fermamente nell’amicizia amorevole di lunga data e nello scambio culturale tra artisti e istituzioni artistiche in Russia e negli Stati Uniti”, ha affermato. Kelp ha dichiarato in una dichiarazione video: “Non possiamo più impegnarci con artisti o aziende. Sostieni Putin o sostienilo.

“Fino a quando l’invasione e le uccisioni non saranno fermate e l’ordine non sarà ripristinato, la politica rimarrà in vigore”, ha affermato. Kelp ha aggiunto.

La decisione di Metin potrebbe influenzare artisti come la superstar Soprano Anna Netrepko, ha detto. Ha avuto contatti con Putin. Foto Ha tenuto la bandiera usata da alcuni gruppi separatisti filo-russi in Ucraina. La signora Netrebko apparirà sul metal in “Durandot” di Buchini a partire dal 30 aprile.

La signora Netrebko ha cercato di dissuadersi dall’invasione, pubblicando una dichiarazione su Instagram sabato dicendo “Mi oppongo a questa guerra”. “Non è giusto costringere artisti o qualsiasi personaggio pubblico a esprimere pubblicamente le loro opinioni politiche e condannare la loro patria”, ha aggiunto.

Al momento non si sa cosa farà dopo aver lasciato il posto.

La decisione dell’azienda segnerà anche la fine della sua collaborazione con il Bolshoi, in cui la nuova produzione di “Lohengrin” di Wagner è prevista per la prossima stagione. Med ha fatto affidamento sul Bolshoi per le scenografie e i costumi, ma ora deve cambiare rotta.

In un’intervista di domenica sera, il sig. Kelp dice: “Abbiamo battuto, ma penso che non abbiamo altra scelta che creare fisicamente i nostri set e abiti.

Ha detto che si rammarica che la partnership con il Bolshoi, iniziata cinque anni fa, possa finire, almeno per il momento.

“Le relazioni artistiche, almeno temporaneamente, sono terribilmente dannose per la cooperazione delle azioni di Putin”, ha affermato.

Sig. La decisione del Med è stata presa da società che gestiscono mostre d’arte mentre continuano a non essere all’altezza dell’invasione di Putin. Negli ultimi giorni, artisti russi da tempo onnipresenti nella musica tradizionale, Mr. Sono stati sottoposti a pressioni per condannare le azioni di Putin o affrontare la possibilità di un impegno annullato.

Carnegie Hall e la Filarmonica di Vienna Caduto la scorsa settimana Due artisti russi, il direttore d’orchestra Valery Kerkiev e il pianista Denis Matsuev, Mr. Sig. Gergiev È in pericolo Ha perso diverse posizioni importanti, tra cui il direttore principale della Filarmonica di Monaco e il direttore onorario della Rotterdam Philharmonic Orchestra.

Domenica il sig. Il manager di Kerky ha annunciato che avrebbe interrotto la sua relazione con il suo cliente.

“Per noi è impossibile e chiaramente indesiderabile difendere gli interessi del maestro Kerkie, uno dei più grandi direttori d’orchestra di tutti i tempi, il visionario amato e ammirato da molti di noi. Non finirà mai in pubblico. Ha detto.

La Royal Opera House di Londra ha annunciato venerdì che avrebbe cancellato la residenza del Bolshoi Ballet prevista per questa estate.