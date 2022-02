Capcom Fighting Collection annunciata per PS4, Xbox One, Switch e PC; Include 10 titoli con un’icona di annullamento netto

Capcom annunciare Gruppo di combattimento Capcom di PlayStation 4E il Xbox UnoE il InterruttoreE il PC (vapore). Includerà 10 classici picchiaduro Capcom, tutti con un token netto da annullare online. Verrà lanciato sia fisicamente che digitalmente il 24 giugno in tutto il mondo per $ 39,99.

L’elenco dei titoli inseriti è il seguente:

Ecco una panoramica completa della collezione, tramite Capcom:

I fan dei combattimenti possono celebrare 35 anni di giochi di combattimento Capcom Gruppo di combattimento Capcomun’antologia di 10 titoli classici, incluso il titolo completo Cacciatori oscuri Series Together per la prima volta in assoluto al di fuori del Giappone – uscirà il 24 giugno 2022. Ognuno dei dieci titoli della raccolta è stato attivato tramite Internet multigiocatoreFunzionalità migliorate e aggiornamenti sulla qualità della vita.

Gruppo di combattimento Capcom unisce tutti e cinque Cacciatori oscuri giochi compresi Darkstalkers: I guerrieri della notteE il Night Warriors: Darkstalkers ‘RevengeE il Salvatore dei vampiri: Maestro dei vampiriE prima solo in Giappone Vampire Hunter 2: Darkstalkers ‘Revenge E il Vampire Savior 2: Vampiro Master. L’antologia presenta anche la prima edizione di terra rossa Fuori dalle corsie e raggiunto dal tuo fan preferito Hyper Street Fighter 2: Edizione AnniversarioE il Super Puzzle Fighter II TurboE il Mini mix di combattenti super palestraE il Cyberbot: Full Metal Madness. Questo classico si colloca tra i giochi di combattimento arcade più popolari e introduce nel mondo molti personaggi famosi e amati da Chun-Li a Morrigan Aensland.

digitale Pacchetto di combattimento Capcom Compreso Gruppo di combattimento Capcom E il Collezione per il 30° anniversario di Street Fighter Sarà anche disponibile al lancio su PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam e Xbox One per $ 59,99.