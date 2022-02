2022 NBA All-Star Game: Ja Morant fa vergognare la gara di Dunk con due ridicoli tornei del primo tempo

USATSI



Ci vuole una razza speciale di atleti per distinguersi tra i migliori atleti del mondo, ma è esattamente quello che succede Memphis Grizzly punto di guardia Ja Morante Lo ha fatto nella prima metà dell’NBA All-Star Game di domenica sera. Nel suo debutto con l’All-Star, Morant ha lanciato due schiacciate pazze che hanno dimostrato il salto verticale e la creatività dell’emergente stella 6-3.

Il primo è venuto sul lubrificante da Atlanta Hawks punto di guardia Tra Young. Morant è arrivato volando lungo il corridoio, girando il corpo in aria per lanciare un inceppamento alla fine con la testa praticamente sul bordo.

La partita successiva è arrivata alla fine del secondo quarto, quando Young ha trovato ancora una volta Morant, questa volta da metà campo. Prendere la palla e infilarla di nuovo in casa non era abbastanza per Morant, quindi decise di completare un 360 a mezz’aria in uno dei momenti più strabilianti della notte.

L’immersione è stata particolarmente degna di nota dopo la disastrosa competizione Slam Dunk della sera prima, poiché i concorrenti si sono uniti per sparare al 28 percento (da 7 a 25) nei loro tentativi di immersione. Al primo turno. È stata la prima competizione di schiacciate NBA dal 2001 Nessuna schiacciata ha ottenuto un punteggio perfettoed è stato presto soprannominato “il peggior concorso di schiacciate di sempre” da molti su Twitter, con un hashtag simile che ha fatto il giro.

Inutile dire che Morant ci ha fatto dimenticare rapidamente di lui Sabato sera delusione Con le sue due leggere schiacciate nel primo tempo. Sfortunatamente per lui, la sua squadra Durant non è riuscita a vincere domenica sera, Ha perso 163-160 contro LeBron. A metà della sua stagione di successo, Morant ha segnato una media di 26,8 punti, 6,9 assist e 4,5 rimbalzi a partita, guidando i Grizzlies a sorpresa a un record di 41-19 e si è classificato n. 3 nella Western Conference.