Il presidente Joe Biden metterà in guardia la Cina dalla sua attività sempre più aggressiva nel Mar Cinese Meridionale questa settimana durante due vertici con il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr.

Due alti funzionari statunitensi hanno affermato che Biden esprimerà grave preoccupazione per la situazione attorno a Second Thomas Shoal, una barriera corallina sommersa nelle Isole Spratly dove la Guardia costiera cinese ha utilizzato cannoni ad acqua per impedire alle Filippine di rifornire i marines sulla Sierra Madre, una nave arrugginita. Che è stato posizionato sulla barriera corallina per 25 anni.

Biden sottolineerà che il Trattato di mutua difesa tra Stati Uniti e Filippine si applica a… Sierra MadreLo hanno riferito i funzionari, aggiungendo di aver espresso “profonda preoccupazione” quando ha parlato lunedì con il presidente Xi Jinping.

“La Cina sta minimizzando la possibilità di un'escalation. Abbiamo cercato di chiarire in una serie di colloqui… che il nostro trattato di mutua difesa copre i marinai e le navi filippini e quindi… la Sierra Madre”, ha detto uno dei funzionari al Financial Times.

“La Cina deve esaminare le sue tattiche o rischiare gravi contraccolpi”.

L'ammiraglio John Aquilino, capo del Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti, ha recentemente lanciato un avvertimento simile a una delegazione di ufficiali militari cinesi in pensione e a Cui Tiankai, ex ambasciatore cinese negli Stati Uniti, secondo persone a conoscenza della situazione. IndoPacom non ha commentato. L’amministrazione Biden ha anche reclutato altri funzionari statunitensi in pensione per consegnare messaggi speciali simili a Pechino.

I funzionari hanno affermato che gli Stati Uniti sono cauti nel fissare una “linea rossa” con Pechino. “Se dai ai cinesi una linea rossa, andranno al di sotto di quella linea e faranno di tutto”, ha detto un funzionario.

Il secondo funzionario ha affermato che la Cina potrebbe ritenere che le sue azioni scendano al di sotto della soglia degli obblighi statunitensi ai sensi del Trattato di mutua difesa.

“La realtà delle loro regole di ingaggio e il modo in cui si evolve la responsabilità potrebbero significare che alla fine non hanno il controllo completo su quella realtà”, ha detto il funzionario. “Non vogliamo creare artificialmente una netta distinzione quando loro stessi non sono pienamente in grado di controllare le proprie azioni.”

“Il rischio maggiore di uno scontro militare diretto tra Stati Uniti e Cina oggi è al Secondo Thomas Schull”, ha detto Bonnie Glaser, un’esperta cinese presso il German Marshall Fund.

Ha aggiunto: “Se Pechino attacca direttamente le navi o le forze armate delle Filippine, Washington sarà costretta a rispondere”. Una grave crisi politica tra Stati Uniti e Cina comporterebbe, nel peggiore dei casi, un conflitto militare più ampio.

Jose Manuel Romualdez, ambasciatore delle Filippine negli Stati Uniti, ha detto che i due alleati sperano che il trattato non venga mai invocato, ma ha avvertito: “Non esiteremo a farlo” se necessario.

Il Secondo Thomas Shoal è una delle numerose località contese nelle Isole Spratly nel Mar Cinese Meridionale. Le Filippine hanno installato la Sierra Madre sulla barriera corallina nel 1999 come parte dei loro sforzi per rafforzare la loro pretesa su questa struttura. L'esercito filippino ha schierato a bordo della nave dei marines che necessitano di essere riforniti periodicamente.

La Cina afferma che Manila sta portando materiali da costruzione sulla secca per rinforzare la nave arrugginita della Seconda Guerra Mondiale, che è in pericolo di disintegrazione. Accusa inoltre Manila di rinnegare la promessa fatta anni fa di rimuovere la nave, accusa che le Filippine hanno respinto.

Dennis Wilder, ex analista senior della CIA Cina, ha detto che Pechino sta cercando di testare la risposta degli Stati Uniti se la Cina tentasse di rimuovere i marines filippini dalla Sierra Madre e di distruggere la nave. Ha detto che potrebbe voler costruire un avamposto militare sulla barriera corallina come ha fatto altrove nel Mar Cinese Meridionale.

“Una base più vicina alle Filippine garantirebbe le rivendicazioni della Cina nella regione e fornirebbe una posizione avanzata per le operazioni di combattimento contro le forze statunitensi che operano dal territorio filippino nel conflitto dello Stretto di Taiwan”, ha affermato Wilder.

Jeff Smith, un esperto di Asia presso la Heritage Foundation, ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero adottare una posizione più dura. “Gli Stati Uniti dovrebbero impegnarsi in missioni di rifornimento congiunte con le forze filippine ed esplorare le opzioni per sostituire la nave filippina deteriorata”, ha affermato.

“Gli Stati Uniti non possono ripetere gli stessi errori commessi nel 2012, quando la Cina creò un terribile precedente usando la coercizione militare per impossessarsi dello Scarborough Shoal dalle Filippine”.

Evidenziando le crescenti preoccupazioni per Thomas Sholl II, gli Stati Uniti, il Giappone, le Filippine e l'Australia hanno annunciato che terranno le loro prime esercitazioni militari congiunte nella zona economica esclusiva delle Filippine.

In dichiarazione congiunta, I ministri della difesa dei quattro paesi hanno chiarito di sostenere l’esito del caso arbitrale del 2016 all’Aia che ha respinto le rivendicazioni della Cina sui diritti storici sulla maggior parte del Mar Cinese Meridionale all’interno di una demarcazione chiamata “linea dei nove trattini”.

L’ambasciata cinese a Washington ha affermato che Xi ha confermato nella sua chiamata a Biden che Pechino ha la sovranità sulle Isole Spratly, comprese le seconde Isole Thomas Shoal. Ha detto che la “causa principale” della controversia è che Manila “ha ripetutamente ritrattato le sue dichiarazioni e ha tentato di costruire avamposti permanenti su barriere coralline disabitate”.

Liu Bingyu, rappresentante dell’ambasciata, ha dichiarato: “Gli Stati Uniti non sono parte nella questione del Mar Cinese Meridionale, eppure continuano a interferire nella questione, seminando discordia sulle questioni marittime tra Cina e Filippine e accusando falsamente Cina, causando instabilità nella regione”. relatore ufficiale.