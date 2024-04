Hamas pubblica un video che mostra l'americano Keith Siegel rapito

Notizie dagli Stati Uniti

rotto

Hamas ha pubblicato un nuovo video disgustoso che mostra il primo filmato che dimostra la vita dell'ostaggio americano Keith Seagal.

Siegel appare emaciato nella clip di tre minuti, ad un certo punto scoppia in lacrime, piega la testa e piange.

Siegel e il suo compagno di ostaggio Omri Miran – che appare anche nel video – dicono in ebraico che stanno pregando per un accordo sugli ostaggi che porterà loro e altri prigionieri a tornare a casa. Lo riferisce il quotidiano Times of Israel.

Il primo filmato che dimostra la vita dell'ostaggio americano Keith Seagal. L'ala militare di Hamas sui social

Hamas ha anche pubblicato la prima prova di vita in un video di propaganda che mostra Omri Miran rapito. L'ala militare di Hamas sui social

Il video non ha data, ma Siegel, 64 anni, parla delle vacanze di Pasqua, e Miran, 46 anni, dice di essere stato detenuto per 202 giorni.

Siegel è stato preso in ostaggio insieme alla moglie Aviva Siegel, 62 anni, nella loro casa nel Kibbutz Kfar Azza durante gli attacchi mortali di Hamas in Israele il 7 ottobre, che hanno ucciso 1.200 persone.

Aviva era tra le decine di ostaggi rilasciati a novembre come parte di un accordo di cessate il fuoco temporaneo tra Hamas e Israele.