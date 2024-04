Biden e Trump si stanno avvicinando alla fase del dibattito

CNN

—



Dopo la stampa a tutta corte da parte della campagna presidenziale di Donald Trump e dei suoi alleati, lui e Joe Biden potrebbero essere un passo avanti verso l'incontro sul podio dove gli elettori decideranno chi ricoprirà lo Studio Ovale l'anno prossimo.

Biden ha assunto il suo più fermo impegno nei dibattiti sulle elezioni generali venerdì, dicendo a Howard Stern che sarebbe stato “felice” di discutere di Trump in un’ampia intervista.

“Sono… da qualche parte. Non so quando, ma sarei felice di parlarne”, ha detto il presidente.

In risposta, su Truth Social, Trump ha ribattuto: “Tutti sanno che non lo pensava davvero, ma se lo facesse, direi, ovunque, in qualsiasi momento, ovunque, questa è una vecchia espressione usata dai militanti”.

Il avanti e indietro arriva dopo settimane in cui i repubblicani hanno intensificato le loro richieste affinché i dibattiti avessero luogo.

Le chiamate sono arrivate in comunicati stampa, promemoria elettorali, punti di discussione con surrogati repubblicani e interviste con gli alleati. L’argomento principale è semplice: Trump vuole discutere, e Biden ha il dovere nei confronti del popolo americano di salire presto sul palco con lui.

“Joe Biden dibatterebbe? Questa è una questione irrisolta. Ogni volta che Donald Trump è sul palco, chiarisce che discuterà di Joe Biden sempre, ovunque, ovunque”, si legge in una riga di un promemoria pubblico diffuso giovedì dalla co-campagna di Trump. manager Susie Wiles e Chris Lacivita.

Il giorno prima, Kellyanne Conway, responsabile della campagna di Trump nel 2016, aveva affermato che il vicepresidente Kamala Harris dovrebbe assolutamente discutere chi Trump sceglierà come suo compagno di corsa una volta fatto l'annuncio.

Nei punti di discussione ottenuti dalla CNN all'inizio di questo mese, il Comitato nazionale repubblicano ha incoraggiato i sostenitori, affermando che “il presidente Trump è pronto a discutere sempre, ovunque, ovunque” e che “gli americani meritano una piena opportunità di vedere entrambi i candidati”. Sulla stessa piattaforma prima di iniziare a votare. All’inizio di questo mese, la campagna di Trump ha inviato una lettera alla Commissione sui dibattiti presidenziali sostenendo che i dibattiti dovrebbero svolgersi prima. La campagna deve ancora ricevere una risposta. Una dozzina di organi di informazione, inclusa la CNN, hanno pubblicato una lettera pubblica all’inizio di questo mese esortando Trump e Biden a partecipare ai dibattiti televisivi.

La Commissione imparziale sui dibattiti presidenziali ha annunciato lo scorso anno che gli eventi avrebbero dovuto iniziare a metà settembre. Ma il ciclo della campagna non è arrivato fino a quanto stimato dalla commissione Dove votano i candidati e cosa C'è una votazione per decidere chi può salire sul palco.

Mentre i repubblicani vogliono martellare il presidente sull’immigrazione e sull’economia, anche se l’ex presidente trascorre la maggior parte dei suoi giorni in tribunale, Trump e il suo team ritengono che sia un argomento maturo invocare un dibattito a questo punto.

La squadra di Trump è ansiosa di mettere presto l’ex presidente sul palco del dibattito per una serie di ragioni, ha detto alla CNN una fonte vicina alle discussioni. All'inizio di questo mese, la campagna ha chiesto alla Commissione sui dibattiti presidenziali di tenere i dibattiti sulle elezioni generali di quest'anno “molto prima”. La fonte ha affermato che i dibattiti dovrebbero svolgersi dopo l’inizio delle votazioni anticipate in alcune aree e vogliono che Trump si rivolga agli elettori prima di prendere una decisione.

Parte della strategia è costringere la squadra di Biden a prendere decisioni tempestive sui dibattiti. La squadra di Trump non vede alcun lato negativo.

“[Biden’s campaign] “O ci sarà un dibattito e non crediamo che riuscirà a tenere il passo con Trump, oppure non sarà in grado di spiegare al popolo americano perché si nasconde da Donald Trump”, ha detto la fonte.

La squadra di Trump è fiduciosa che l'ex presidente possa ottenere buoni risultati sulla scena del dibattito.

“Potrebbero aver rinchiuso Donald Trump in aula, ma non possono zittirlo sul palco del dibattito”, ha detto Chris Lacivita, co-responsabile della campagna di Trump.

Il record di Trump per quanto riguarda la partecipazione ai dibattiti è stato contrastante. Ha partecipato con entusiasmo a quasi tutti i dibattiti delle primarie repubblicane e a tutti i dibattiti sulle elezioni generali del 2016. Nel 2020, l’ex presidente ha evitato un secondo dibattito sulle elezioni generali dopo che la Commissione sui dibattiti presidenziali aveva affermato che sarebbe stato virtuale nel contesto della pandemia di Covid-19. L’ex presidente ha saltato tutti i dibattiti delle primarie repubblicane in questo ciclo. Ma ora la campagna di Trump sta respingendo l’idea che Biden non dovrà presentarsi in autunno perché Trump non si è presentato ai dibattiti delle primarie.

“È come paragonare le mele alle arance”, ha detto un consulente senior.

Indire dibattiti anticipati potrebbe aiutare a eliminare candidati di terze parti che potrebbero causare problemi sia a Trump che a Biden. I candidati devono soddisfare determinate condizioni relative all'accesso alle urne, al voto e all'ammissibilità costituzionale per poter partecipare ai dibattiti sulle elezioni generali. Trump e Biden si qualificheranno sicuramente per i dibattiti sulle elezioni generali, ma i candidati di terze parti come Cornel West o Robert F. Non è chiaro se Kennedy Jr. soddisferà i requisiti per qualificarsi. La Commissione sui dibattiti presidenziali non determinerà chi ha diritto a partecipare ai dibattiti dopo il Labor Day.

La fonte ha insistito sul fatto che Trump avrebbe discusso con o senza un candidato di terze parti sul palco.

La campagna di Biden non ha fretta di impegnarsi su una data o un formato specifico per i dibattiti sulle elezioni generali, secondo una fonte che conosce il loro pensiero.

Il team di Biden ha visto con un certo scetticismo la recente propensione di Trump al dibattito.

Circa due anni fa, il Comitato Nazionale Repubblicano votò all’unanimità per ritirarsi dalla Commissione Apartitica sui Dibattiti Presidenziali, l’organismo che governa i dibattiti presidenziali sulle elezioni generali, a causa di pregiudizi. Il ritiro è seguito a mesi di pressioni da parte dell’allora presidente Rona McDaniel sulla commissione affinché modificasse varie procedure per conto di Trump. Ad un certo punto, McDaniel ha minacciato di “vietare ai futuri candidati repubblicani di partecipare ai dibattiti sostenuti dal CPD”. (È stato licenziato all’inizio di quest’anno.)

Ma poiché sia ​​Biden che Trump hanno ottenuto abbastanza delegati per ottenere le nomination dei rispettivi partiti, Trump ha rinnovato gli inviti a dibattiti, prima il giorno prima del discorso di Biden sullo stato dell’Unione e poi all’inizio di questo mese. Non è chiaro cosa sia successo alla campagna di Biden da quando i repubblicani hanno lasciato la commissione.

Una campagna non vede i dibattiti come un fattore determinante nelle elezioni, ma solo come parte del suo lavoro generale di portare il suo messaggio agli elettori, oltre a costruire la propria organizzazione, aprire uffici e pagare i media. , ha detto la fonte. La campagna di Biden ha mantenuto una strategia a schermo diviso nelle ultime settimane, cercando di mostrare che il presidente sta governando e conducendo una campagna in stati campo di battaglia mentre Trump ha trascorso la maggior parte del suo tempo in aula di tribunale.

Biden ha già avuto colloqui condizionali con il suo predecessore, dicendo ai giornalisti il ​​mese scorso che “dipende dal suo comportamento”, ma ha rifiutato di approfondire.

“Se fossi in lui vorrei discutere anch’io. Non ha nient’altro da fare”, ha detto a febbraio.

La campagna di Biden vede l’esperienza del dibattito del 2020 con Trump come in definitiva positiva per il candidato Biden.

Strateghi e attivisti che hanno fornito consulenza ai candidati presidenziali e a livello statale sui dibattiti affermano che i dibattiti sono ancora importanti, anche se il pubblico per tali dibattiti ha oscillato nel corso degli anni. Tuttavia, il valore di tali dibattiti va oltre la possibilità che gli elettori si sintonizzino per vedere i candidati fianco a fianco in tempo reale.

“Penso che siano importanti in queste elezioni perché tutti hanno fiducia in ciò che farà Donald Trump, in ciò che ha fatto come presidente, ma hanno bisogno di sentirlo sul palco e avere l'opportunità di confrontarlo con il record di Joe Biden. Quelli le cose saranno sottosopra”, ha detto il repubblicano. ha detto Brett O'Donnell, allenatore senior del dibattito del partito, che ha preparato il senatore Mitt Romney e il governatore della Florida Ron DeSantis per i dibattiti presidenziali.

Ma questa volta Biden e Trump hanno un incentivo a non impegnarsi nel dibattito, ha affermato Marie Will, un’altra coach repubblicana di lunga data.

“Se dovessi consigliare uno di loro, 'Perché?' Direi… 'Perché discutere?' Voglio dire, so che è positivo per il Paese coinvolgere gli elettori, ma penso che siano già piuttosto impegnati”, ha detto Will. “Penso che la maggior parte delle persone abbia già preso una decisione. C’è solo un gruppo ristretto che può essere convinto. La maggior parte di loro si sta già appoggiando e tornerà a casa prima delle elezioni. Quindi resta solo il pericolo.”

Il pericolo, ha continuato Will, è che un candidato commetta qualche errore o si comporti male, promuovendo una percezione fondamentalmente negativa e quella percezione che domina il ciclo dei media per un periodo di tempo.

“Per la maggior parte, dal mio punto di vista, non si tratta di ciò che la gente vede; si tratta della narrazione mediatica che avviene due o tre giorni dopo. E poi a volte puoi fare pubblicità”, ha detto Will “Dico ai candidati che per lo più si tratta la storia. Porti qualcosa di cui i giornalisti non possono fare a meno di scrivere.

Ma saltare tutti i dibattiti romperebbe con la tradizione decennale dei candidati alle elezioni generali che tengono dibattiti pre-elettorali. Il primo dibattito televisivo sulle elezioni generali ebbe luogo nel 1960. Una pausa durò fino al 1976, da allora candidati di due partiti opposti e occasionalmente un candidato di un terzo partito hanno partecipato ai dibattiti sulle elezioni generali.