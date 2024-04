Si formano lunghe code e la frustrazione cresce man mano che Cuba resta senza contanti

L'AVANA – Alejandro Fonseca è rimasto in fila per diverse ore davanti a una banca dell'Avana sperando di prelevare pesos cubani da un bancomat, ma quando si è avvicinato il suo turno, i soldi sono finiti. Saltò con rabbia sul suo triciclo elettrico e percorse diversi chilometri fino ad un'altra filiale dove finalmente riuscì a ritirare dei soldi dopo aver sprecato l'intera mattinata.

“I soldi che guadagni con il lavoro non dovrebbero essere così difficili da ottenere”, ha detto il 23enne all'Associated Press in una recente intervista.

Fonseca fa parte di un numero crescente di cubani frustrati che devono affrontare un altro ostacolo nel destreggiarsi nel già complesso sistema monetario dell'isola: la carenza di contanti.

Lunghe code fuori dalle banche e dagli sportelli bancomat della capitale, L'Avana, e oltre iniziano a formarsi nelle prime ore della giornata mentre le persone cercano contanti per transazioni di routine come l'acquisto di cibo e altre necessità.

Gli esperti affermano che ci sono diverse ragioni dietro questa carenza, tutte legate in un modo o nell'altro alla profonda crisi economica di Cuba, una delle peggiori degli ultimi decenni.

Omar Everlini Pérez, economista e professore universitario cubano, afferma che le ragioni principali sono il crescente deficit fiscale del governo, la mancanza di banconote che valgano più di 1.000 pesos cubani (circa 3 dollari sul mercato parallelo), l'inflazione persistentemente elevata e la mancanza di restituzione contanti alle banche.

“Sì, i soldi ci sono, ma non nelle banche”, ha detto Perez, aggiungendo che la maggior parte del denaro non è detenuto dai lavoratori dipendenti, ma dagli imprenditori e dai proprietari di piccole e medie imprese che hanno maggiori probabilità di raccogliere fondi. . contanti dalle transazioni commerciali ma sono riluttanti a restituire il denaro alle banche.

Perez dice che ciò è dovuto al fatto che non si fidano delle banche locali o semplicemente perché hanno bisogno dei pesos cubani per convertirli in valuta estera.

La maggior parte degli imprenditori e dei proprietari di piccole imprese a Cuba devono importare quasi tutto ciò che vendono o pagare in valuta estera per le forniture necessarie a gestire le proprie attività. Di conseguenza, molti finiscono per accumulare pesos cubani per poi convertirli in valuta estera sul mercato informale.

Convertire i pesos cubani in altre valute è un’altra sfida, poiché sull’isola ci sono molti tassi di cambio altamente volatili.

Ad esempio, il tasso ufficiale utilizzato dalle industrie e dalle agenzie governative è di 24 pesos per un dollaro USA, mentre per i privati ​​il ​​tasso è di 120 pesos per un dollaro. Tuttavia, nel mercato informale, un dollaro può costare fino a 350 pesos cubani.

Perez sottolinea che nel 2018 il 50% del denaro in circolazione era nelle mani del popolo cubano e l’altra metà nelle banche cubane. Ma nel 2022, l’anno più recente per il quale sono disponibili informazioni, il 70% del contante era nei portafogli delle persone.

Le autorità monetarie cubane non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento inviata via e-mail dall'AP.

La carenza di liquidità si verifica quando i cubani si trovano ad affrontare un sistema monetario complesso in cui circolano diverse valute, inclusa la valuta virtuale, MLC, creata nel 2019.

Poi, nel 2023, il governo ha annunciato diverse misure volte a promuovere una “società senza contanti”, rendendo obbligatorio l’uso delle carte di credito per pagare alcune transazioni – compreso l’acquisto di cibo, carburante e altri beni essenziali – ma molte aziende semplicemente si rifiutano di farlo. accettarli. .

A peggiorare le cose c’è l’inflazione persistentemente elevata, il che significa che sono necessarie sempre più fatture fisiche per acquistare prodotti.

Secondo i dati ufficiali, l’inflazione ha raggiunto il 77% nel 2021, per poi scendere al 31% nel 2023. Ma per il cittadino cubano medio, i dati ufficiali difficilmente riflettono la realtà della sua vita, perché l’inflazione di mercato può raggiungere tre cifre nel settore informale. mercato. Ad esempio, un cartone di uova venduto per 300 pesos cubani nel 2019, oggi viene venduto per circa 3.100 pesos.

Tutto questo mentre lo stipendio mensile dei dipendenti statali cubani oscilla tra i 5.000 e i 7.000 pesos cubani (tra i 14 e i 20 dollari nel mercato parallelo).

“Vivere in un’economia che, oltre ad avere molte valute, ha molti tassi di cambio e un tasso di inflazione a tre cifre, è molto complicato”, ha affermato Pavel Vidal, esperto di Cuba e professore all’Università Javeriana di Cali, in Colombia.

