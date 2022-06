40 La migliore toppe personalizzate del 2022 – Non acquistare una toppe personalizzate finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore toppe personalizzate? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi toppe personalizzate venduti nel 2022 in Italia.

Toppa personalizzata per targhetta identificativa con numero di nome del bambino dell'asilo con supporto a gancio 8,30 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo prodotto deve essere personalizzato prima di aggiungere al carrello. (fare clic su Personalizza ora)

Quantità: 2 pezzi. Dimensioni: circa 10,2 x 2,5 cm (lunghezza x larghezza)

Stile di supporto: ferro sul retro e gancio e retro. Il logo del testo e del design sono dello stesso colore

Sono disponibili più di 40 tipi di disegni di ricamo, colori vivaci, materiali di alta qualità e superba lavorazione artigianale. Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di tessuto: borse, magliette, gonne o camicie, cappelli, borse a tracolla per animali domestici, ecc.

Il tempo di gestione ha bisogno di 1- 2 giorni, il tempo di consegna effettivo può richiedere 8 ~ 20 giorni

Brillianne Toppe con Nome Bandiera Ricamate Personalizzate, Toppa Personalizzata con Nome da Motociclista Militare per Giubbotti Uniformi o Giubbotti, targhette con Nome - Patch Klett / 10x2,5cm 8,91 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1.Personalizza il tuo testo e bandiera unici, qualsiasi altra informazione tu voglia.

2.Quantità: lo stesso nome patch 2 pezzi

3.Dimensione: 10x2,54 cm, tessuto di alta qualità e squisito testo ricamato

4. 4 opzioni di bandiera: bandiera di Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania, utilizzabile per zaini, cappelli, giacche di jeans, gilet, pantaloni e altre occasioni.

5. COME PERSONALIZZATO: Fai clic su "PERSONALIZZATO ORA" Personalizza le tue informazioni, ad esempio: colore di sfondo, colore del carattere, stile di supporto e testo

Patch con nome militare personalizzato, toppa con bandiera italiana da 7,6cm con il tuo testo ricamato personalizzato accessorio militare e tattico per abbigliamento, cappelli, giacche, zaini 8,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1. Personalizza il tuo testo. Stile di supporto: ferro su / velcro.

2. Dimensioni e quantità: 3 pollici (7,62 cm), ogni ordine include le stesse toppe da 2 pezzi.

3. L'utilità della patch? La toppa può essere utilizzata come toppa per giacca, bandiera per toppe tattiche per cappelli, bandiera per toppe per zaino tattico, bandiera per toppe per abbigliamento esterno.

4. Di solito spediremo entro 24 ore dopo aver effettuato l'ordine, spedizione standard in circa 7-21 giorni.

5.COME ORDINARE - Per ottenere queste patch, scegli il tuo testo, supportando lo stile tramite "Personalizza ora". Al termine, fai clic su Aggiungi al carrello.

Brillianne Toppa con Etichetta Personalizzata Ricamata sul Ferro - Personalizzata con Il Tuo Nome/Colori Disponibili per Il Testo - Stira o aggancia (2 Patch) 8,91 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1.La dimensione è di 10 * 2,5 cm

2.2 pezzi di testo personalizzato personalizzato e colore del testo

3.Fornisci una varietà di colori di carattere che desideri

4.Tessuto di alta qualità impermeabile e resistente al colore

Toppa con Nome del Motociclista Ricamata su Misura, 2 Pezzi identificativi numerici Personalizzati, aggancio / 10X2,54 cm per Abbigliamento Giacca Giubbotto 8,91 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1.Personalizzato il tuo nome nastro con velcro / ferro sul retro.

2.8 colore del bordo che puoi scegliere (nero, bianco, blu, viola, verde e così via).

3.Quantità: gli stessi 2 pezzi

4.Dimensione: 4X1 POLLICI (10,16 * 2,54 CM)

5. COME ORDINARE - Per ottenere queste patch, scegliere il testo, lo stile di supporto tramite "Personalizza ora" Al termine, fare clic su Aggiungi al carrello.

MAREL Patch Nome CM 12 x 3 Toppa con Nastro a Strappo Ricamo Personalizzata Esercito Softair Airsoft 2,75 € disponibile 2 new from 2,75€

Controlla Su Amazon Amazon.it

Brillianne Patch Nome Militare Ricamo Personalizzato, Gancio Bandiera Italia su Toppe, Nome Motociclista per Giacche o Gilet Uniformi, targhette identificative - Patch Klett / 10 x 2,5 cm 8,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1.Personalizza il tuo testo e la tua bandiera unici, ogni altra informazione che desideri.

2.Quantità: patch omonima 2 pezzi

3.Dimensione: 10x2,54 cm, tessuto di alta qualità e squisito testo ricamato

4. Utilizzabile per zaini, cappelli, giacche di jeans, gilet, pantaloni e altre occasioni.

5. COME PERSONALIZZATO: Fai clic su "PERSONALIZZATO ORA" Personalizza le tue informazioni, ad esempio: colore di sfondo, colore del carattere, stile di supporto e testo READ Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al produttore russo di gasdotti Nordstream 2

Emporium Embroidery Toppa Ricamata Personalizzata da Cucire Toppa Termoadesive Personalizzabile Con Nome Ricamato Su Corduroy [Multicolore, Medio] 6,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni: Medio - 30 mm (1.18 inch) x 100 mm (3.93 inch);

Toppa personalizzata da cucire - Toppa di riparazione ideali per giacche, zaini, jeans, t-shirt, abbigliamento, progetti di decorazione, ecc.

Esprimi la tua personalità: colorate patch decorative fai-da-te di diverse dimensioni possono rendere i tuoi vestiti e altri accessori attraenti e speciali.

Patch con Nome per Ricamo Personalizzato 3.5"L x 2" H, 2 Pezzi Etichetta Numero Militare Personalizzata per Motociclista Borse Multiple per Abbigliamento Distintivo Gilet/Ferro sul Retro 8,91 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni: 9 cm x 5 cm

Quantità e stile di supporto: 2 pezzi di toppe + 1 pezzo di loop (aggancio) O ferro sul supporto.

Opzioni del filo per ricamo: Nero, Bianco, Rosso, Verde, Giallo, Blu, Viola, Rosa rossa, Rosa, Arancione, Blu cielo, Verde oliva

Design diversificato: siamo in grado di fornire qualsiasi dimensione desideriate, non esitate a contattarci!

PER ORDINARE FAI CLIC PERSONALIZZA ORA e inserisci: (1) Stile supporto, (2) Colore lettera, (3) Stile carattere (4) Inserisci il testo. Quindi aggiungi alla scheda.

Toppe tattiche personalizzate 3,5 "L x 2" H, 2 pezzi Etichetta numero militare personalizzata Toppa bandiera Italia per più borse di abbigliamento Gilet Giacche Camicie da lavoro 8,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Quantità: 2 pezzi di toppe + 1 pezzo di fibbia (se si sceglie il supporto in velcro)

Dimensioni: 9 cm di larghezza x 5 cm di altezza, STILE DI SUPPORTO: supporto a strappo, ferro da stiro.

Di solito spediremo entro 24 ore dopo aver effettuato l'ordine, spedizione standard in circa 7-21 giorni

Filo da ricamo: nero, bianco, rosso, verde, giallo, blu, viola, rosa rossa, rosa, arancione, azzurro, verde oliva

COME PERSONALIZZARE: Fai clic su "PERSONALIZZA ORA" Personalizza le tue informazioni, ad esempio: colore di sfondo, colore del carattere, stile del supporto e testo

DIY Toppa Per Giubbotto Pelle Natura,Toppa Personalizzata Bambini,Toppa Ricamata,Toppa Per Giubbotto,Toppa Jeanstoppa ,Per Rammendare Decorare Oggetti Come Jeans, Piumini, Vestiti, Zaini Ecc. 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Pacchetto di toppe di riparazione】: riceverai 1 toppa di riparazione in pelle nera da 152 cm x 7,6 cm. Il cerotto riparato è autoadesivo, basta staccare e incollare, non sono richieste abilità di cucito o stiratura, è molto comodo e facile da usare e più lungo è il tempo, più forte è l'adesione.

【Materiale di alta qualità】: realizzato in materiale in pelle di alta qualità, può essere utilizzato a lungo, l'adesivo è ecologico, inodore e facile da usare. Rinnova i tuoi vestiti e mobili.

【Funzionamento facile】: il cerotto è abbastanza morbido, puoi usare le forbici per tagliarlo alla dimensione desiderata e tagliare questo cerotto nella forma che desideri per creare un cerotto. Rimuovere la pellicola protettiva - premere - fatto! La patch può essere eseguita in pochi secondi.

【Ampia gamma di applicazioni】: la toppa di riparazione può coprire rapidamente crepe, buchi, ustioni, graffi e altri difetti su pelle come divani, scarpe in pelle e cuscini dei sedili dell'auto. È adatto anche per progetti decorativi e artigianato.

【Buon servizio】: se non sei soddisfatto dopo aver ricevuto il prodotto e non soddisfa le tue aspettative, puoi contattarci in qualsiasi momento via e-mail, lo risolveremo per te il prima possibile, la soddisfazione del cliente è la nostra massima priorità .

Misscase Toppa con Nome Tattico Militare Personalizzato, Toppe con Ricamo Personalizzata, Toppa con Nome Bandiera su / Gancio e Anello per Giacche Zaino per Abbigliamento Multiplo 8,96 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Generally,Patch will be finished within 24 hours. standard ship about 7-15 days. fast ship about 3-5 days

★ Size:7.5cm x 8.3cm

★ Maximum of Characters- English characters only 1-12;

★ The Patch Made: High-Quality Fabric and Embroidered.

★ Mounting Type:You choose Velcro,Iron on,Sew on.

Toppa con nome bandiera personalizzata, toppa con nome tattico militare personalizzato, etichetta con testo bandiera ricamo per giacche zaino abbigliamento multiplo e all'aperto… (Black Edge) 9,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Generalmente, la patch sarà completata entro 24 ore. nave standard circa 7-15 giorni. nave veloce circa 3-5 giorni

Design: toppa personalizzata per il nome del badge. 8,3 * 7 cm

Massimo di caratteri: aggiungi i tuoi personaggi lungo la dimensione della patch personalizzata. 1-11 Lettere

La toppa realizzata: tessuto di alta qualità e toppe personalizzate personalizzate ricamate.

Supporto: puoi scegliere il velcro, stirare (cucire).

Toppa Personalizzata con Nome Ovale, 2 Pezzi di targhetta Personalizzata con Nome Ricamata da Cucire/Stirare per Abbigliamento, Borsa da Scuola, Camicia da Lavoro Uniforme 8,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Quantità: 2 pezzi. STILE POSTERIORE: STIRARE SU, CUCIRE con bordo MERROW. Si prega di conoscere il colore del bordo uguale al colore del testo!

Dimensioni patch: 7,5 x 3,8 cm (3 x 1,45 pollici), Lettering massimo: 10 lettere. Il testo sulla patch è centrato.

4 tipi di stile carattere e 6 tipi di filo da ricamo: nero, bianco, rosa, blu, rosso, arancione.

Tutti gli articoli realizzati su ordini da Brillianne SHOP & Ships in 1-2 giorni lavorativi con numero di tracciamento. Il tempo di spedizione è solitamente di 7-21 giorni.

COME PERSONALIZZARE: Fai clic su "PERSONALIZZA ORA", quindi scegli il colore del filo preferito, - Stile carattere, - Tipo di supporto - e inserisci il tuo carrello.

Toppa con nome tattico personalizzato, etichetta con numero di ricamo personalizzato, toppe con gancio e anello con bandiera italiana per borse di abbigliamento gilet giacche camicie 8,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni: 7x6cm. Stile del supporto: ferro da stiro e velcro.

Quantità: le stesse toppe da 2 pezzi.

Il tempo di elaborazione dovrebbe essere di 2 giorni, il tempo di consegna effettivo potrebbe richiedere 9-21 giorni.

Opzione filo da ricamo: nero, bianco, rosso, verde, giallo, blu, viola, rosa rossa, rosa, arancione, azzurro, verde oliva.

COME ORDINARE - Per ottenere queste correzioni, scegli il testo, lo stile multimediale tramite il pulsante "personalizza ora". Al termine, fai clic su aggiungi al carrello.

Toppa Tattica Militare Personalizzata con Nome, Etichetta Personalizzata con Ricamo, Toppa con Nome Bandiera Italiana su/Gancio e Anello per Giacche Zaino per Abbigliamento Multiplo 8,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1. Personalizza la tua fascia con il nome con velcro / ferro sul retro.

2.12 colori del testo che puoi scegliere: bianco, rosa rossa, rosso, verde, giallo, arancione, blu, verde oliva ...

3. Dimensioni e quantità: 3 x 3,2 pollici (7,62 x 8 cm), ogni ordine include le stesse patch da 2 pezzi.

4. Solitamente spediremo entro 24 ore dopo aver effettuato l'ordine, spedizione standard circa 7-15 giorni. spedizione veloce circa 3-5 giorni

5. COME ORDINARE - Per ottenere queste correzioni, scegli il tuo testo, lo stile dei media attraverso la sezione "Personalizza ora". Al termine, fai clic su Aggiungi al carrello.

Brillianne Patch con Nome Personalizzato per Ricamo Personalizzato, Etichette Personalizzate per Locomotive per Giacche e Zaini, Gancio / 10 * 2,5 cm (Black(Nero), 10 * 2,5 cm) 8,91 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Personalizza il tuo testo unico e qualsiasi altra informazione tu voglia.

Quantità: lo stesso nome patch 2 pezzi

Dimensione: 4 * 1 pollice, tessuto di alta qualità e testo ricamato squisito

Può essere utilizzato per zaini, cappelli, giacche di jeans, gilet, pantaloni e altre occasioni.

COME PERSONALIZZATO: Fai clic su "PERSONALIZZATO ORA" Personalizza le tue informazioni, ad esempio: colore di sfondo, colore del carattere, stile di supporto e testo. READ La chiamata di mezzanotte è arrivata per sostituire Charlie Morton dei Braves con Houston

Generico Patch Toppa Personalizzabile con Stampa Dimensioni Personalizzate Rotonda Circolare in Feltro 6,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Patch rotonda

Dimensioni personalizzate (MAX 12 CM x 12 cm)

Materiale: Feltro

Molto Morbida e di facile applicazione

Da cucire

Emporium Embroidery Toppe Termoadesive Personalizzabile Con Nome Ricamato da Cucire Toppa Scritta Personalizzata Su Corduroy [Multicolore, Piccolo] 4,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni: Piccolo - 30 mm (1.18 inch) x 80 mm (3.14 inch)

Toppe Termoadesive - Toppe di riparazione ideali per giacche, zaini, jeans, t-shirt, abbigliamento, progetti di decorazione, ecc.

Esprimi la tua personalità: colorate patch decorative fai-da-te di diverse dimensioni possono rendere i tuoi vestiti e altri accessori attraenti e speciali. Dai vita ai tuoi vecchi vestiti o aggiungi nuovi dettagli divertenti alla nuova camicia base.

Patch personalizzata per targhetta identificativa con numero di nome militare tattico della bandiera italiana con supporto a gancio 8,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo prodotto deve essere personalizzato prima di essere aggiunto al carrello. (fai clic su Personalizza ora)

Quantità: 2 pezzi di toppe, dimensioni: 10x2,5 cm (4x1 inches)

Stile: ferro su supporto / gancio e anello, materiale: tessuto e filo

Tessuto di fondo: bianco, nero, verde militare, rosso, kaki

Lascia il testo del nome che desideri personalizzare quando effettui un ordine , Non più di 15 caratteri

Toppa con nome personalizzata, 2 pezzi di targhetta con nome ricamata personalizzata, toppe da cucire/stirare su toppe per abbigliamento Uniforme da lavoro Camicia da moto Borsa da scuola (White) 8,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Quantità: 2 pezzi per ogni ordine.

Stile di supporto: stirare e cucire. Si prega di conoscere il colore del bordo uguale al colore del testo!

Dimensioni della toppa: 3,5 x 1,25 pollici (7,5 x 3,2 cm), caratteri massimi: 10 lettere. Il testo sulla patch è centrato.

Tutti gli articoli realizzati su ordinazione da Brillianne SHOP e spediti in 1-2 giorni lavorativi Con numero di tracciamento. Il tempo di spedizione è solitamente di 7-21 giorni.

COME PERSONALIZZARE: Fai clic su "PERSONALIZZA ORA" Quindi scegli il colore del tuo filo preferito, - Stile del carattere, - Tipo di supporto - e accedi al tuo carrello.

60pcs Etichette Personalizzate In Pelle Handmade Etichette Da Cucire Pu Etichette Toppe Cucito Fatte A Mano Per Borse Di Jeans (1,5x5,5 cm e 4,2x1,5 cm) 8,99 €

8,59 € disponibile 2 new from 8,59€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【La Confezione Include】60 etichette artigianali per il fai da te possono soddisfare le vostre esigenze. Due forme e colori vivaci, molto adatti per contrassegnare o decorare i vestiti.

【Materiale Di Alta Qualità】le etichette fatte a mano sono realizzate in pelle sintetica PU di alta qualità, ecologica, durevole e morbida, stampa trasparente. La superficie è liscia e senza sbavature, il motivo è chiaro.

【Decorazione Squisita】questo modello di etichette fatte a mano ha un motivo squisito. Quantità sufficiente e colori vivaci per diversi stili di decorazione.

【Facile Da Cucire】L'etichetta in poliuretano ha fori preforati per cucire, con i quali è possibile cucire l'etichetta sui vestiti che si desidera decorare.

【Ampiamente Utilizzato】i tag fatti a mano conferiscono al tuo artigianato un fascino unico, adatto per cucire patchwork, sciarpe, cappelli e altri lavori artigianali, e l'etichetta lo rende più professionale.

Generico Toppa Patch Piccola SOTTOAQUILA HD con Vostro Nome Personalizzato 12,5 X 4 cm 18,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche toppe harley davidson, patch sottoaquila, toppe personalizzate, nomi per chapter

Toppa per targhetta identificativa con numero di nome militare tattico dell'esercito personalizzato con supporto a gancio(2 pezzi) 8,11 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo prodotto deve essere personalizzato prima di aggiungere al carrello. (fare clic su Personalizza ora)

Quantità: 2 pezzi. Dimensioni: circa 10 x 2.5 cm (lunghezza x larghezza)

Stile di supporto: ferro sul retro e retro con gancio e anello

Abbondanti colori del tessuto di sfondo e colori dei font per soddisfare le varie esigenze, ricami squisiti, font trasparenti, adatti per gilet in pelle, giacche di jeans, zaini, ecc, amanti del punk rock rider

Il tempo di gestione ha bisogno di 1- 2 giorni, il tempo di consegna effettivo può richiedere 8 ~ 20 giorni

Emporium Embroidery Personalizzato Toppa ricamata termoadesiva con logo personalizzato, distintivi personalizzati, giacca motociclistica Club Uniform Etichette su Velluto, Colore personalizzato, M 6,19 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ottieni un valore incredibile con le nostre toppe ricamate di alta qualità, personalizzate con tappo per bottiglia.

Dimensioni approssimative: S 70 mm x 70 mm; M 80 mm x 80 mm (3,14 pollici); L 90 mm x 90 mm (3,54 pollici) 54 pollici). ;

Sii unico e personalizza il tuo abbigliamento con la toppa ricamata su misura di alta qualità. Il testo richiesto verrà regolato in base alle dimensioni per adattarsi alla patch. Il bordo della toppa sarà ricamato nello stesso colore del testo. Il colore oro e argento sono ricamati con filo effetto metallico.

Può essere stirato o cucito su cappotti, giacche, jeans, astucci, camicie, berretti e qualsiasi altra cosa tu possa pensare.

Per ordinare si prega di scegliere la taglia e le opzioni di colore e cliccare sul pulsante "Personalizza ora". La pagina di personalizzazione si aprirà e va aggiunto il testo, scegliere il tipo di carattere, scegliere il colore del carattere e del bordo, scegliere il colore di sfondo solo se disponibile, aggiungere la quantità richiesta e cliccare su "Aggiungi al carrello". Per richieste speciali si prega di aggiungere un messaggio al venditore o e-mail facendoci sapere. Per maggiori informazioni si prega di leggere la descrizione del prodotto.

Generico Toppa Patch Piccola SOTTOAQUILA Harley DAVDSION con Vostro Nome Personalizzato cm.12,5 x 4 6,50 € disponibile 2 new from 6,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number generico

Brillianne Toppa con Nome Militare Personalizzato, 2 Pezzi di Toppa con Nome Ricamo Personalizzato con Chiusura a Gancio e Ferro su Toppa per Borse da Lavoro Camicia da Lavoro 8,91 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni: 12,5 x 3 cm. Stile di supporto: ferro e gancio.

Quantità: le stesse patch da 2 pezzi.

Filo da ricamo: nero, bianco, rosso, verde, giallo, blu, viola, rosa rossa, rosa, arancione, blu cielo, verde oliva

COME ORDINARE - Per ottenere queste patch, scegli il tuo testo, stile di supporto tramite "Personalizza ora". Al termine, fai clic su Aggiungi al carrello.

Emporium Embroidery Personalizzato Toppa ricamata termoadesiva con logo personalizzato, distintivi personalizzati, giacca motociclistica Club Uniform Etichette su Camouflage, Colore personalizzato, S 5,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ottieni un valore incredibile con le nostre toppe ricamate di alta qualità, personalizzate con tappo per bottiglia.

Dimensioni approssimative: S 70 mm x 70 mm; M 80 mm x 80 mm (3,14 pollici); L 90 mm x 90 mm (3,54 pollici) 54 pollici). ;

Sii unico e personalizza il tuo abbigliamento con la toppa ricamata su misura di alta qualità. Il testo richiesto verrà regolato in base alle dimensioni per adattarsi alla patch. Il bordo della toppa sarà ricamato nello stesso colore del testo. Il colore oro e argento sono ricamati con filo effetto metallico.

Può essere stirato o cucito su cappotti, giacche, jeans, astucci, camicie, berretti e qualsiasi altra cosa tu possa pensare.

Per ordinare si prega di scegliere la taglia e le opzioni di colore e cliccare sul pulsante "Personalizza ora". La pagina di personalizzazione si aprirà e va aggiunto il testo, scegliere il tipo di carattere, scegliere il colore del carattere e del bordo, scegliere il colore di sfondo solo se disponibile, aggiungere la quantità richiesta e cliccare su "Aggiungi al carrello". Per richieste speciali si prega di aggiungere un messaggio al venditore o e-mail facendoci sapere. Per maggiori informazioni si prega di leggere la descrizione del prodotto. READ Virginia Sen. 27 ore dopo essere stata catturata nel bel mezzo di una bufera di traffico. Tim Cain è venuto in Campidoglio

MAREL Patch Nome Softair Tricolore prot Civile cm 12 x 3 Toppa Nastro a Strappo Ricamo -653 2,55 € disponibile 4 new from 2,55€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number Qsweet Color Nero

Brillianne Giubbotto Moto Personalizzato Nome Patch Ricamo Personalizzato Testo 2 pz 4''x1 '' Badge Tag Etichetta 8,91 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche la nave standard ha bisogno di circa 7-21 giorni lavorativi.

Dimensione: 4x1 pollici (10,16x2,54 cm)

Quantità: 2 pezzi stessi patch. Stile di supporto: ferro su / velcro. Il colore di sfondo è Nero, il colore del carattere è uguale al colore del bordo.

12 colori del ricamo che puoi scegliere: rosa, giallo, blu, verde, viola, rosso, bianco, arancione. E così via. Si prega di sapere Il colore del carattere è Colore ricamo.

Personalizza e aggiungi al carrello - Inserisci: (1) COLORE FONT (4) IL TUO TESTO (5) VELCRO o IRON ON, Al termine, fai clic su Aggiungi al carrello. Seguendo le indicazioni per l'ordine, vedere nell'ultima immagine.

