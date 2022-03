Annunci diretti: la Russia occupa l’Ucraina

Presidente Joe Biden Scelte e sfide Ucraina Era già molto difficile. Come L’orrore della guerra aumentaStanno ancora soffrendo.

Da quando la Russia ha lanciato la sua offensiva il mese scorso, Biden ha cercato di punirlo e isolarlo Il presidente Vladimir Putin E ridurre le vittime civili fornendo al governo di Kiev armi difensive. Ma ha misurato le sue azioni per evitare di essere coinvolto in un pericoloso confronto diretto con la Russia dotata di armi nucleari, mentre allo stesso tempo ha messo a punto la sua sottile situazione politica a livello nazionale.

Mentre Putin intensificava i suoi attacchi, Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zhelensky Man mano che cresce sempre più sfiducia e il numero di civili diventa ogni giorno più terrificante, l’equilibrio di Biden diventa più difficile.

Calore politico sul presidente, quindi Il periodo di straordinaria unità A Washington, salendo. Ciò è particolarmente vero se il resto del mondo diventa sempre più costretto a guardare il disumano assedio russo e il bombardamento di Kiev.

Mercoledì, in un momento importante a Washington, Zhelensky terrà un discorso virtuale al Congresso. Se il suo recente discorso al parlamento del Regno Unito, che ha fatto paragoni con Churchillian, fosse una guida, sarebbe una manifestazione scioccante e stimolante per i legislatori. Se gli aerei da guerra e gli aerei da guerra del presidente ucraino fabbricati da Biden Scotch con la motivazione che potrebbero provocare una guerra con Mosca e includessero richieste di non sorvolare il suo paese, creerebbe un’intensa pressione interna sul presidente.

Il problema di Pitton è, dopo essersi scatenato Guerra economica assoluta Con sanzioni straordinariamente dure alla Russia, ci sono limiti ai passi che può intraprendere per aumentare significativamente la pressione su Putin senza il rischio di un conflitto militare diretto o informatico. Alcuni critici del presidente hanno sostenuto che fosse troppo cauto al Congresso e in alcune parti dell’establishment della politica estera, compreso il suo stesso partito.

Leggi l’analisi completa: