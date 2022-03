Sentenza sul velo in India: la corte conferma il divieto del Karnataka che ha portato a scontri religiosi

La Corte Suprema dello stato ha stabilito martedì che l’hijab non è una “pratica religiosa fondamentale della fede islamica” e ha respinto una serie di petizioni di studenti musulmani per vietare l’accesso alle lezioni in diverse scuole e college in tutto lo stato.

La corte ha anche stabilito che l’obbligo per gli studenti di indossare l’uniforme scolastica era una “limite costituzionalmente ragionevole e ammissibile a cui gli studenti non possono opporsi”.

Il primo ministro del Karnataka Basavaraj Bhumi ha chiesto la calma dopo la sentenza, che le autorità temono possa innescare proteste religiose.

“Chiedo a tutti di attenersi all’ordine della Corte Suprema e di mantenere la pace e l’ordine”, ha detto Bomai ai giornalisti martedì. “E lascia che i bambini facciano la loro educazione come al solito.”

La polemica è esplosa dopo che gli studenti hanno organizzato una piccola protesta a gennaio Chiedono di essere ammessi Dentro l'aula indossando abiti islamici. La loro manifestazione ha suscitato proteste rivali da una campagna indù di destra sciarpe allo zafferano – un colore ampiamente associato all'induismo – – e il canto di uno slogan religioso indù a sostegno del Bharatiya Janata Party (BJP) del primo ministro indiano Narendra Modi al governo. La disputa è stata considerata un simbolo dell'intensificarsi delle tensioni religiose nel Paese. dove Le autorità hanno ordinato la chiusura di tutte le scuole superiori e dei college per diversi giorni per scoraggiare le proteste all'inizio di febbraio. Anche i raduni nella capitale dello stato, Bengaluru, al di fuori delle istituzioni educative sono stati vietati per due settimane. Ci sono anche dozzine di donne provenienti da altre città indiane, tra cui la capitale, Delhi, Hyderabad e Calcutta Sono scesi in piazza per sostenere le ragazze musulmane. Le autorità statali avevano confermato il divieto del velo, citando il mandato dello stato in materia di abbigliamento religioso. Ma esperti e attivisti affermano che la controversia sul velo va più in profondità del semplice codice di abbigliamento, sostenendo che indica una più ampia repressione della minoranza musulmana indiana da quando il Bharatiya Janata Party ha preso il potere quasi otto anni fa. Il Karnataka – dove solo il 13% della popolazione è musulmana – è governato dal BJP e lo stato ha già approvato una legislazione che secondo i critici favorisce gli indù. L'avvocato Muhammad Tahir, che ha rappresentato un gruppo di petizioni in tribunale, ha dichiarato alla CNN il mese scorso che il Karnataka era un "focolaio" dell'ideologia Hindutva, sostenuta da molti gruppi di destra che cercavano di fare dell'India la terra degli indù. "Accogliamo con favore il verdetto. Tuttavia, non siamo ancora certi del ragionamento", ha detto alla Galileus Web l'avvocato delle ragazze, Chatapesh Shivana, in merito alla sentenza di martedì. "Parleremo con i firmatari e poi cercheremo il ricorso legale che vogliamo intraprendere".