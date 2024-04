Molte persone affermano che i loro ID Apple sono stati inspiegabilmente ripristinati ieri sera

Sviluppatore Mac Michael Tsai ha scritto un post sul blog Informazioni su come affrontare questo problema. In “un altro caso in cui il mio ID Apple è stato misteriosamente bloccato”, ha detto di aver dovuto attendere un'ora per ripristinarlo a causa della Stolen Device Protection, la nuova funzionalità di sicurezza di Apple per proteggere gli account iCloud dei proprietari di iPhone in caso di furto dei loro telefoni. Apparentemente, la funzione elencava solo un negozio di alimentari che Tsai visita ogni due settimane come uno dei luoghi non configurabili in cui non sarebbe stato imposto un ritardo di reimpostazione della password di un'ora.