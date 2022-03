Il tanto atteso gioco di ruolo per Nintendo Switch è stato ufficialmente cancellato

I tanto attesi Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch OLED RPG sono stati cancellati dopo diversi ritardi precedenti. Molti dei migliori giochi di ruolo degli ultimi dieci anni sono disponibili su Nintendo Switch. Per esempio, The Witcher 3: Caccia selvaggiaE il SkyrimE il The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Sono tutti disponibili su Nintendo Switch. Questi sono probabilmente i tre migliori giochi di ruolo degli ultimi 10 anni circa. Tuttavia, un fan sfegatato dei giochi di ruolo di questo genere su Switch lo sta aspettando Pillars of Eternity II: Dead End Da Obsidian Entertainment, lo studio noto per giochi come Fallout: Nuova VegasE il South Park: il bastone della veritàE il Star Wars: I Cavalieri della Vecchia Repubblica II: I Signori dei SithE il Neverwinter Nights 2E il protocollo alfaE il mondi esterni. Quando si tratta di giochi di ruolo, Obsidian è un Mount Rushmore a livello di studio. Era uno dei suoi lavori migliori Pillars of Eternity II: Dead End e il suo predecessore.

Pillars of Eternity II: Dead End Ha debuttato nel 2018 tramite PC e 88 su Metacritic, rendendolo uno dei giochi più apprezzati dell’anno. Due anni dopo, il gioco è arrivato su Xbox One e PS4. Il gioco di ruolo sarebbe dovuto arrivare su Nintendo Switch nel 2018, ma è stato posticipato al 2019. Quindi, nell’agosto 2019, l’editore Versus Evil ha affermato che una versione Switch era “vicina”. Da allora, i grilli lo sono stati fino ad ora.

“Purtroppo, dopo molte deliberazioni, abbiamo deciso di non procedere con Pillars of Eternity II: Deadfire per Nintendo Switch”, ha dichiarato Versus Evil all’ufficiale della compagnia. discordia canale.

Come sapete, la versione precedente del gioco è disponibile su Switch. Tuttavia, se i fan di Switch vogliono guardare la serie attraverso di essa, dovranno accedere a un PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S o Xbox Series X.

