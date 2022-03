Ex giocatori e celebrità riempiono il Cameron Indoor Stadium per l’ultima partita casalinga di Mike Krzyzewski come allenatore di basket maschile di Duke

DURHAM, NC – Quasi 100 ex giocatori, tra cui le leggende della Duke Grant Hill, Jason Williams, Shane Battier e Christian Latner, si sono schierati in campo al Cameron Indoor Stadium per dare il benvenuto all’allenatore Mike Krzyewski per l’ultima volta sabato, mentre i Blue Devils hanno concluso le loro partite regolari. La stagione – e il leggendario fuoricampo dell’allenatore – contro il rivale North Carolina.

Cameron Endor potrebbe aver srotolato un tappeto rosso ufficiale per l’occasione.

Mentre la partita in sé è stata oggetto di molto interesse per la classifica – Duke ha già vinto il suo primo titolo di singolare della stagione regolare ACC dal 2006 – la richiesta di biglietti per vedere l’allenatore di Krzyzewski per la sua ultima partita casalinga è stata sbalorditiva, con una media prezzo di circa $ 6000 di conseguenza. a StubHub.

𝔅𝔯𝔬𝔱𝔥𝔢𝔯𝔥𝔬𝔬𝔡 OGGI ROTOLA PROFONDA PER LE CAPRE!!!! 💙🐐💙🐐💙🐐💙🐐💙🐐🐐 # kochik pic.twitter.com/5MFT2sz3tc Basket maschile DukeMBB 5 marzo 2022

Oltre ai 96 ex giocatori che si sono presentati per assistere all’uscita di Krzyzewski, sugli spalti c’erano anche una miriade di star dello sport e di Hollywood.

I fan hanno applaudito mentre il comico Jerry Seinfeld e il commissario NBA Adam Silver si sono seduti uno accanto all’altro, salutando la scheda video. Le star della sitcom Ken Jeong e Rita sedevano a bordo campo lungo la linea di fondo. Hanno partecipato anche l’allenatore dei Toronto Raptors Nick Norris, l’ex star dei Dallas Mavericks Dirk Nowitzki e il ricevitore della Hall of Fame Terrell Owens.

Ma non sono state le celebrità a rubare il momento più della folla – una casa affollata più di un’ora prima della soffiata, piena di energia – e la famiglia allargata dei Duke a rubare la scena a Krzyzewski.

Gli ex giocatori hanno formato un tunnel che porta da un angolo della linea di fondo all’area centrale e, con l’annuncio di Krzyzewski, la folla è esplosa. Il 75enne, che ha allenato la sua prima partita qui nel novembre 1980, si è fatto strada attraverso il battaglione di ex giocatori, toccandosi il petto, battendo il pugno o abbracciandosi. Molti di loro portavano in alto i cellulari, registrando il momento per i posteri.

Dopo che Krzyzewski è arrivato alla fine della lezione, il gruppo si è riunito nell’area centrale per una foto della riunione di famiglia.