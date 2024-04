I Los Angeles Chargers allineano la necessità di valore con le scelte Ladd McConkey e Junior Colson

COSTA MESA, California – I Los Angeles Chargers stanno attraversando un processo di reset del roster, e quel processo, con un nuovo sistema in atto, è stata un’arma a doppio taglio. Da un lato, la revisione supervisionata dall'allenatore Jim Harbaugh e dal direttore generale Joe Hortiz ha creato dei buchi. D'altra parte, questa composizione del roster ha dato ai Chargers molta flessibilità nel draft di quest'anno.

Nel corso di due giorni, Harbaugh e Hortiz hanno sfruttato questa flessibilità a proprio vantaggio. I Chargers sono emersi con tre giocatori che hanno fornito valore nei loro slot al draft soddisfacendo allo stesso tempo le esigenze.

Il primo giorno si è trattato di affrontare Joe Alt, il miglior guardalinee offensivo della classe. Nel secondo giorno, venerdì sera, i Chargers si sono rivolti a due dei loro gruppi di posizione più esigui: ricevitore e linebacker senza palla. Entrando nel draft, i Chargers avevano solo quattro giocatori nel roster per ciascuna posizione.

Dopo aver superato due ricevitori di punta al numero 5 assoluto, Harbaugh e Hortiz sono passati ai New England Patriots dal numero 37 al numero 34 nel secondo turno per selezionare il ricevitore della Georgia Ladd McConkey. Con la scelta successiva, la numero 69 assoluta al terzo round, i Chargers hanno scelto il quarterback del Michigan Junior Colson, che ha vinto il campionato nazionale con Harbaugh la scorsa stagione.

McConkey era il giocatore numero 31 in assoluto nel tabellone del nostro massimo esperto Dane Brugler. Al numero 42 della classifica generale, Colson è stato il miglior giocatore di Brugler senza palla.

“È stata una bella giornata per noi”, ha detto Hortiz.



I Los Angeles Chargers si sono scambiati per selezionare l'ex ricevitore della Georgia Ladd McConkey nel secondo turno di venerdì. (Trevor Ruszkowski/USA TODAY)

Hortiz ha predicato l'approccio del miglior giocatore disponibile, e lo ha dimostrato nel secondo e nel terzo round.

I Chargers hanno scambiato il numero 37 e il numero 110 nel quarto round con il numero 34 e il numero 137 nel quinto per salire e afferrare McConkey. Hortiz ha detto di aver ricevuto chiamate per scambiare al rialzo e al ribasso nel secondo round. Alla fine, secondo Hortiz, McConkey era il giocatore che i Chargers “prendevano di mira”.

“Siamo riusciti a concludere l'accordo quando eravamo in tempo e ce l'abbiamo fatta”, ha detto Hortiz.

McConkey fornisce molti degli attributi di cui i Chargers hanno bisogno come ricevitore, soprattutto dopo che la squadra è passata da Keenan Allen e Mike Williams in questa offseason per ragioni di cap.

McConkey ha una velocità di estensione del campo, che è evidente nel suo test (4,39 corsa di 40 iarde) e nel filmato.

“Mi piacciono le persone che possono arrivare a 4,3 secondi”, ha detto Harbaugh.

McConkey è uno degli edge rusher più precisi nel draft di quest'anno. Ha un ottimo senso di come schierare i difensori. Usa la sua velocità e la sua elusività nella zona corta per ottenere rilasci sulla linea di scrimmage. Aumenta l'efficacia della sua velocità modificando il ritmo a tutti i livelli del suo percorso.

“È una delle cose che compaiono nel film”, ha detto Hortiz della traccia di McConkey. “Come imposta le rotte, la consapevolezza spaziale, come staccarsi dalla palla, capire i tiri, capire quando cambiare marcia. È preciso.”

Un valutatore di talenti della NFL ha paragonato McConkey al quindicenne professionista Brandon Stockley, scelto dai Baltimore Ravens nel 1999. Hortiz era nel dipartimento del personale dei Ravens per questo draft.

Sia Hortiz che Harbaugh hanno paragonato la capacità di McConkey di ottenere yard dopo la presa al tight end Brock Powers, che era compagno di squadra di McConkey in Georgia. Powers è arrivato 13° assoluto ai Las Vegas Raiders.

“Ha fatto una bella corsa in campo”, ha detto Hortiz di McConkey.

McConkey non ha la taglia ideale. È alto 5 piedi e 11 e pesa 186 libbre. Questo tipo di corporatura è spesso visto come un giocatore di slot. Ma i Chargers credono che McConkey possa giocare sia nello slot che all'esterno. Lo ha fatto in Georgia. Secondo Brugler, McConkey ha giocato più del 70% dei suoi scatti all'esterno.

“Ciò che offre è varietà”, ha detto Hortiz.

“Ha dimostrato di poter essere un ricevitore esterno”, ha detto Harbaugh.

McConkey dovrebbe vedere il tempo nella fessura. Dovrebbe anche vedere il tempo come ricevitore Z esterno sul lato forte delle formazioni.

Il set di ricevitori dei Chargers inizia a combaciare. Quentin Johnston dà il meglio di sé nella X, con la sua grande struttura e il suo atletismo. Joshua Palmer può giocare in tutte e tre le posizioni: X, Z e slot. McConkey potrebbe essere un pezzo degli scacchi a seconda di dove i Chargers vogliono allineare Palmer.

“C'è molta intelligenza calcistica nel suo gioco che si estende a entrambe le posizioni”, ha detto Hortiz di McConkey.

L'unico avvertimento con McConkey è la durabilità. Secondo Brugler, McConkey ha giocato con “fastidiosi” infortuni alle dita dei piedi e al ginocchio nel 2022, anche se non ha perso una partita. Nel 2023, McConkey ha saltato quattro partite per un infortunio alla schiena e un'altra partita per un infortunio alla caviglia.

“Sono al 100%”, ha detto McConkey degli infortuni. “È tutto nel passato.”

Hortiz ha notato che McConkey è tornato in campo e ha concluso la stagione con la Georgia. Avrebbe potuto rinunciare all'Orange Bowl contro lo Stato della Florida per prepararsi al draft. Ha giocato in quella partita.

“I nostri medici sono a loro agio”, ha detto Hortiz.

Il quarterback dei Chargers Justin Herbert ha sviluppato una precisa sinergia con Allen nel corso delle quattro stagioni insieme. Allen è amico del quarterback nel suo percorso e nel modo in cui attacca l'influenza dei difensori. Herbert si fidava di Allen ed è facile capire come McConkey potesse costruire un rapporto simile con il quarterback dei Chargers.

“Il quarterback sa dove sarà”, ha detto Hortiz.

Coulson ha la possibilità di avere un impatto immediato. I Chargers sono passati da entrambi i linebacker titolari della scorsa stagione. Eric Kendricks è stato rilasciato per salvare il limite. Kenneth Murray ha firmato con i Giants.

Hurtiz e Harbaugh hanno ingaggiato Denzel Perriman e Troy Day in free agency. Diane Henley, una scelta del terzo round del 2023, e Nick Niemann erano gli unici altri running back nel roster diretti a venerdì sera.

Colson ha una conoscenza approfondita dello schema difensivo dei Chargers. Harbaugh ha portato con sé il coordinatore difensivo Jesse Minter dal Michigan. Colson ha recitato nel sistema di Minter la scorsa stagione sulla strada per il titolo nazionale.

Harbaugh ha notato che Colson ha giocato con entrambe le mani stecche nella seconda metà della scorsa stagione dopo aver subito fratture.

“Ha le dimensioni. È un supporto in discesa, ma può anche andare in disparte. Conosce il sistema”, ha detto Harbaugh. …dimensioni, velocità, atletismo. L'istinto è probabilmente la prima cosa che fa un terzino senza palla in campo. duro. Vorrei dire ai membri del team qui presenti che ecco in arrivo un altro grande concorrente.

I Chargers non si aspettavano che Colson fosse lì al numero 69, secondo Hortiz.

Colson è stato il segnale per i Wolverines la scorsa stagione. Potrebbe indossare il punto verde per i Chargers. Se preferiscono affidare quel ruolo al veterano Perriman, secondo Harbaugh Colson potrebbe anche giocare come linebacker al fianco di Perriman. La stagione da rookie di Henley è stata rovinata da un infortunio al tendine del ginocchio nella preseason, ma ha un set di abilità entusiasmante grazie al suo atletismo e al suo stile di gioco aggressivo.

I Chargers hanno realizzato due serie di spot più profondi e migliori venerdì sera.

Non dovevano sacrificare il valore per farlo.

(Foto in alto di Jim Harbaugh: Kirby Lee/USA Today)