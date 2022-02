Anteprima del campionato NCAA: Gonzaga è ancora il preferito, ma Blue Bloods è tornato

Quando la scorsa settimana è stata pubblicata la lista dei 15 allenatori in competizione per il premio Naismith Coach of the Year, sono emersi alcuni dei cognomi che hanno condotto i loro programmi per anni: Gonzaga’s Few, Baylor’s Scott Drew, Kentucky’s John Calipari e Auburn’s Bruce Pearl. Poche squadre di Drew e Pearl si sono classificate al primo posto in un sondaggio dell’Associated Press in questa stagione.

Ma anche due allenatori del primo anno sono in gioco per vincere il premio e per una preparazione approfondita a marzo: Tommy Lloyd dell’Arizona e Mark Adams della Texas Tech.