Come guardare UFC 302: dettagli sulla scheda dell’incontro tra Islam Makhachev e Dustin Poirier, orari di inizio e altro ancora

Il russo Islam Makhachev affronterà il combattente americano Dustin Poirier in un incontro di campionato dei pesi leggeri questo fine settimana. (Giuseppe Cacace/AFP) (Foto di Giuseppe Cacace/AFP tramite Getty Images)

È quasi l’ora di UFC 302! Questo fine settimana, l’UFC si reca al Prudential Center di Newark, nel New Jersey, per una card che mostra la lotta per il campionato dei pesi leggeri: Islam Makhachev contro Dustin Poirier. Ma questa non è l’unica azione in programma. Ci sono anche due incontri dei pesi medi: Sean Strickland contro Paulo Costa e Kevin Holland contro Michal Oleksychuk, così come un incontro dei pesi massimi con Jelton Almeida e Alexander Romanov, un incontro dei pesi welter tra Randy Brown ed Eliseo Zaleski dos Santos e numerosi incontri preliminari. .

Se stai cercando modi per guardare UFC 302, sappi: Makhachev vs. Poirier andrà in onda esclusivamente su PPV (streaming a pagamento su ESPN+) sabato. Mentre le preliminari verranno trasmesse su ESPN e in streaming su ESPN+.

Non vuoi perdere l’occasione di guardare un evento UFC? Ecco come guardare il combattimento PPV UFC di questo fine settimana, inclusi gli orari di inizio, i dettagli delle carte del combattimento e come trasmettere in streaming UFC 302 senza Paga per PPV e altro ancora.

Come guardare UFC 302 senza cavo:

ExpressVPN Guarda in streaming UFC 302 tramite TNT Sports e risparmia sul PPV con ExpressVPN

data: Sabato 4 maggio 2024

Tempo di introduzione anticipato: 18:15 ET

Orario introduttivo: 20:00 ET

Orario della carta principale: 22:00 ET

posizione: Prudence Center di Newark, New Jersey

televisione: PPV

fluire: ESPN+

Dove trasmettere in streaming UFC 302 questo fine settimana

Per gli abbonati ESPN+, UFC 302 è disponibile per l'acquisto tramite ESPN+ per $ 80. Se non sei già abbonato a ESPN+, i nuovi utenti possono abbinare UFC 302 al costo di abbonamento annuale con uno sconto del 30%, portando il totale a $ 134,98. UFC 302 sarà disponibile per lo streaming senza costi aggiuntivi per gli abbonati ESPN+. Un abbonamento ESPN+ parte da $ 11 al mese e ti dà accesso a contenuti ESPN+ esclusivi, inclusi tutti i preliminari PPV UFC, altri eventi dal vivo, strumenti di fantasy sport e articoli ESPN+ premium. Puoi anche ottenere ESPN+ Pacchetto trio Disney+ Per $ 14,99 al mese. $80+ su ESPN+

Come guardare UFC 302 senza ESPN+ o pagare PPV negli Stati Uniti:

Quando sarà il prossimo incontro UFC?

L’UFC ritorna per un’altra epica resa dei conti sabato 1 giugno in un combattimento di campionato leggero pay-per-view.

A che ora inizia un incontro UFC?

Questo sabato, la partita UFC di Islam Makhachev contro Dustin Poirier nel New Jersey inizierà con i preliminari alle 18:15 ET, i preliminari alle 20:00 e, infine, la scheda principale alle 22:00 ET.

UFC 302: scheda combattimento completo Islam Makhachev contro Dustin Poirier più quote di combattimento UFC (soggette a modifiche)

Carta principale (ora di inizio 22:00 ET, ESPN+ PPV)

• Campionato dei pesi leggeri: Islam Makhachev (-500) contro Dustin Poirier (+375)

• Pesi medi: Sean Strickland (-210) contro Paulo Costa (+165)

• Pesi medi: Kevin Holland (-250) contro Michal Oleksichuk (+200)

• Pesi massimi: Jelton Almeida (-300) contro Alexander Romanov (+240)

• Pesi welter: Randy Brown (-160) contro Elizo Zaleski dos Santos (+135)

Preliminari (ora di inizio 20:00 ET, ESPN+)

• Pesi medi: Cesar Almeida (+110) contro Roman Kopylov (-135)

• Pesi leggeri: Grant Dawson (-300 contro Joe Sulecki (+260)

• Pesi welter: Phil Rowe (+135) contro Jake Matthews (-165)

• Pesi welter: Nico Price (+210) contro Alex Morono (-275)

Preliminari anticipati (ora di inizio 18:00 ET, ESPN +)

• Pesi welter: Mickey Gall (+220) contro Basil Hafez (-275)

• Pesi gallo femminili: Aileen Perez (-275) contro Jocelyn Edwards (+201)

• Pesi mosca: Mitch Raposo contro Andre Lima