Carlos Alcaraz batte Jannik Sinner in cinque set nella semifinale degli Open di Francia

Una delle immagini più iconiche degli Open di Francia degli ultimi 20 anni è stata quella di Rafael Nadal che indossava una fascia, agitava il pugno mentre scivolava sulla terra rossa e gridava “Vamos!”. Al massimo volume. Con il 14 volte campione che ha raggiunto la fine della sua carriera, dopo l’eliminazione al primo turno a Parigi, il grido di battaglia ora continua a vivere nel cuore di un nuovo sfidante spagnolo.

Dopo la vittoria per 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 nella sua quarta semifinale del Grande Slam dello scorso anno, il 21enne Carlos Alcaraz è sopravvissuto al nascente sfidante italiano Jannik Sinner ed è passato al semifinale del girone. La terza finale Slam della sua carriera. Alcaraz, campione di Wimbledon e campione degli US Open nel 2022, ha mostrato ed esteso il suo dominio venerdì: è il primo uomo a raggiungere una finale del Grande Slam su tutte e tre le superfici prima dei 22 anni.

Era giusto che Alcaraz e Sinner si incontrassero nella prima semifinale dell’Open di Francia dal 2014 con tutti e quattro i giocatori sotto i 30 anni. Il 25enne Casper Ruud e il 27enne Alexander Zverev si incontreranno nel torneo. La seconda partita di venerdì e domenica sarà anche la prima finale maschile del Roland Garros senza Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer dal 2004.

Alcaraz e il 22enne Sinner, che lunedì diventerà il nuovo numero uno del mondo e il primo numero uno italiano, con il ritiro di Djokovic prima dei quarti di finale, stanno lavorando per garantire le grandi gare che hanno definito l'epoca d'oro del tennis negli ultimi tempi. Continuando nella nuova era.

Venerdì i due si sono presentati al Court Philippe Chatrier con il loro record di 4-4 l’uno contro l’altro e l’oro sepolto in quelle battaglie. Due anni fa ci fu la vittoria dei quarti di finale degli US Open dell’Alcaraz che terminò alle 2:50 del mattino dopo cinque serie di fuochi d’artificio. Un’altra vittoria per Alcaraz, in una semifinale di tre set a Indian Wells quest’anno, è stata una notevole rimonta dopo che lo spagnolo aveva perso il primo set 1-6.

“Il modo in cui colpisce la palla è incredibile”, ha detto Alcaraz questa settimana. “Il modo in cui si muove, è davvero bello [pushes] Massimizzi ogni palla, in ogni punto. Penso che la cosa più difficile sia affrontare Yannick. Allo stesso tempo, lo adoro. Mi piacciono questo tipo di partite. … Mi piace trovare soluzioni, trovare un modo per superarlo come ho fatto a Indian Wells”.

Anche venerdì Alcaraz ha dovuto trovare la via nel decisivo quinto set. Giocatore alto un metro e ottanta con un gioco di gambe agile, è arrivato agli Open di Francia soffrendo di un infortunio all’anca che lo ha tenuto lontano dal tennis per tre settimane. Sembrava avvizzito dopo aver sofferto di crampi alle mani e aver ricevuto diverse visite dall’allenatore, alcune per massaggiargli le gambe, all’inizio della partita.

In risposta lo spagnolo si è ripreso e si è portato in vantaggio per 3-0 nel quinto set.

Nel quinto gioco cruciale, Alcaraz era in vantaggio per 4-1 dopo aver recuperato da una buca 0-30 con un tennis audace, solo lanciando la palla sopra la rete per pareggiare la partita sul 40-40 per la seconda volta e poi attraversando a malapena la rete. linea con un tiro al volo di rovescio che sembrava andare largo. Si è rivolto al pubblico per sferrare un potente pugno, chiamando a raccolta i tifosi mentre Sinner stava vicino a metà campo con le mani sui fianchi in esasperata incredulità.

Entrambi hanno tenuto il servizio finché Alcaraz non è arrivato in linea, conducendo 5-3, mentre il sole della prima serata gettava ombre su metà campo. Ha mancato un match point mandando in rete un tiro al volo di rovescio sul 40-30, poi ha preso il secondo punto in modo più aggressivo sotto forma di un servizio a 180 km/h ma ha perso il punto con un dritto lungo. Alla fine ha vinto al suo terzo match point quando Sinner in corsa ha mandato a lato un rovescio.