Sito Old Rom costretto a rimuovere i giochi Sega, Sony e Nintendo

Vimm’s Lair, uno dei posti più antichi sul web per trovare e scaricare ROM ed emulatori di videogiochi classici, ha recentemente annunciato la rimozione di diversi titoli in base alle richieste di Sega, Nintendo, Sony, Entertainment Software Association e Lego.

Fondato nel 1997, Vimm’s Lair è stato un luogo popolare in cui le persone potevano scaricare videogiochi classici originari di un’ampia gamma di piattaforme, tra cui N64, Sega Saturn, PlayStation 1 e Atari 260. Molti di questi giochi non possono essere acquistati nei negozi o trovati sui mercati digitali, rendendo Vimm’s Lair un luogo utile per coloro che desiderano scoprire frammenti di storia dei videogiochi. Ma, La recente decisione di Apple di consentire gli emulatori sull’App Store Ha visto un enorme afflusso di persone alla ricerca di rum classici, e tutto questo interesse sembra aver messo Vimm’s Lair sotto i riflettori degli avvocati.

Come riportato Estensione di tempo, La tana di Fem Ho pubblicato un breve post il 5 giugno Annuncio della rimozione di diversi giochi in base alle richieste di diverse società.

“A Vimm’s Lair è stato chiesto di rimuovere diversi giochi da The Vault per conto di Nintendo, Sega, Lego ed ESA”, ha pubblicato Vimm. “Anche se la maggior parte di questi giochi (e l’hardware necessario per eseguirli) non sono stati venduti per decenni, alla fine sono caduti in disgrazia, quindi ora sono scomparsi per sempre.”

Su Reddit, Gli utenti hanno compilato un elenco di tutti i franchise e i giochi Quelli sono stati rimossi, sembra che ce ne siano molti. Ecco alcuni degli elementi che sono stati segnalati per essere rimossi:

Mario Giochi

Leggenda di Zelda Giochi

Pokémon Giochi

La mia voce Giochi

Yakuza Giochi

Shin Megami Tensei/personaGiochi

Asso avvocato Giochi

Pac-Man Giochi

morte Giochi

Metroid Giochi

vampiro Giochi

Attrezzature metalliche Giochi

Megauomo Giochi

Secondo alcuni utenti, sembra che nella maggior parte dei casi siano stati rimossi solo i CD americani ed europei, ma le versioni giapponesi sono ancora disponibili.

Non sappiamo con certezza se la recente decisione di Apple di consentire gli emulatori —Come il simulatore delta– sull’App Store di iOS è il motivo di questa enorme perdita, ma sicuramente sembra più di una semplice coincidenza. Ciò ha portato a un enorme interesse verso emulatori, CD, giochi retrò e siti che ospitano questo contenuto. Dai un’occhiata a tik tokil sito è pieno di video sugli emulatori iOS, dove scaricare i CD e altro ancora.

Anche Vimm’s Lair ha riportato un massiccio aumento di download e traffico nel mese di aprile in seguito alle modifiche alle regole di Apple.

“Grazie mille a tutti coloro che hanno consigliato Vimm’s Lair agli utenti Delta,” Vimm è stato pubblicato il 19 aprile. “Purtroppo il forte aumento del traffico fa sì che il server web esaurisca la memoria e si blocchi continuamente. Ora è stabile ma lento e rimarrà tale finché l’eccitazione delta non si placherà.

